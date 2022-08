L’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation confère à Medicare de nouveaux pouvoirs historiques

Bien que la législation soit historique, les dispositions de négociation sont “très étroites” dans leur conception, selon Andrew Mulcahy, un expert des prix des médicaments sur ordonnance à la RAND Corporation. Et les négociations n’apporteront pas de soulagement avant 2026, lorsque les prix renégociés de dix des médicaments les plus chers du programme entreront en vigueur.

L’Association américaine des personnes retraitées, qui représente 38 millions de personnes, a décrit la législation comme une victoire historique pour les personnes âgées. Le PDG de l’AARP, Jo Ann Jenkins, a déclaré que le groupe se battait depuis près de deux décennies pour permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments. Des millions d’adultes âgés sont maintenant “un pas de plus vers un réel soulagement des prix incontrôlables des médicaments sur ordonnance”, a déclaré Jenkins plus tôt cette semaine.

Le projet de loi habilite le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux à négocier les prix de certains médicaments couverts par deux parties différentes de l’assurance-maladie et à punir les sociétés pharmaceutiques qui ne respectent pas les règles. La législation plafonne également les frais remboursables à 2 000 $ à compter de 2025 pour les personnes qui participent à Medicare Part D, le régime de médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées.

Les changements sont cachés dans un énorme projet de loi sur les dépenses et les impôts au Congrès qui comprend 433 milliards de dollars d’investissements dans les soins de santé et l’énergie propre. Les démocrates de la Chambre ont adopté la loi sur la réduction de l’inflation vendredi lors d’un vote de 220 contre 207 selon les lignes de parti, mettant fin à un processus législatif torturé qui a duré plus d’un an.

En vertu de la législation, le HHS peut négocier les prix de certains des médicaments les plus chers couverts par Medicare Part B et Medicare Part D. Le premier couvre les médicaments spécialisés administrés par les prestataires de soins de santé, tandis que le second couvre les médicaments qui sont remplis dans les pharmacies de détail.

Pourtant, les négociations via Medicare pourraient réduire les prix de 25% pour les 25 médicaments pour lesquels le programme dépense le plus en 2026 et au-delà, selon Bank of America.

Et Bank of America considère ces médicaments Medicare B comme pouvant être touchés par les négociations. Voici leurs coûts pour Medicare en 2020 :

Il n’y a pas de liste officielle et accessible au public des médicaments que le HHS prévoit de cibler pour les négociations. Mais Bank of America a mis en évidence certains candidats potentiels à Medicare D en fonction du montant dépensé par Medicare en 2020 :

Le HHS ne peut négocier que les prix des médicaments pour lesquels Medicare Parts B et D dépensent le plus d’argent et qui sont sur le marché depuis des années sans aucun concurrent générique ou autre, selon Mulcahy. “L’accent est mis sur ces médicaments plus anciens qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas de concurrence”, a-t-il déclaré.

Avant que la loi sur la réduction de l’inflation ne soit promulguée, la partie D de Medicare coûtait un peu plus de 1,6 billion de dollars au cours de la prochaine décennie, selon le bureau non partisan du budget du Congrès. Medicare Part B avait un coût estimé à 6,5 billions de dollars au cours de la prochaine décennie. Le CBO prévoit que les négociations sur le prix des médicaments permettront à elles seules aux contribuables d’économiser environ 102 milliards de dollars jusqu’en 2031.

Le nombre de personnes âgées qui bénéficieront des négociations dépend en grande partie des médicaments que le secrétaire du HHS décide de cibler. Plus de 63 millions d’Américains sont assurés par Medicare dans l’ensemble et environ 49 millions sont inscrits à Medicare Part D.

Bien que les personnes âgées ne verront pas la baisse des prix avant 2026, la législation pénaliserait les sociétés pharmaceutiques pour avoir augmenté les prix des médicaments Medicare plus rapidement que le taux d’inflation plus tard cette année. Si le prix d’un médicament augmente plus que l’inflation, l’entreprise doit payer au gouvernement la différence entre le prix demandé et le taux d’inflation pour toutes les ventes Medicare de ce médicament, selon l’AARP.

Les prix ont augmenté plus rapidement que l’inflation en 2020 pour l’écrasante majorité des 25 médicaments pour lesquels Medicare Parts B et D ont dépensé le plus d’argent, selon la Kaiser Family Foundation.

Les États-Unis ont dépensé plus de 1 000 $ par habitant en médicaments sur ordonnance en 2019, soit le double des 552 $ que les autres pays à revenu élevé ont dépensé en moyenne par habitant, selon KFF et le Peterson Institute on Healthcare. Les dépenses américaines en médicaments sur ordonnance ont bondi de 69 % entre 2004 et 2019, contre une augmentation de 41 % dans des pays comparables.

“Bébé avance”

Sanders a qualifié les pouvoirs de négociation accordés au secrétaire du HHS de “petit pas en avant”. Le sénateur a souligné que la première série de réductions de prix n’entrera pas en vigueur avant quatre ans et que les personnes qui ne bénéficient pas de Medicare – l’écrasante majorité des personnes ont moins de 65 ans – sont complètement exclues.

“Si quelqu’un pense qu’à la suite de ce projet de loi, nous allons soudainement voir des prix plus bas pour Medicare, vous vous trompez”, a déclaré Sanders lors d’un discours au Sénat plus tôt cette semaine. “Si vous avez moins de 65 ans, ce projet de loi n’aura aucun impact sur vous et les compagnies pharmaceutiques pourront continuer leur bonhomme de chemin et augmenter les prix au niveau qu’elles souhaitent.”

L’industrie pharmaceutique, d’autre part, a fait valoir que le projet de loi va trop loin. Stephen Ubl, PDG de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a déclaré que la législation ralentira l’innovation et conduira à moins de nouveaux remèdes et traitements pour les maladies.

Bank of America ne considère pas le projet de loi comme un élément négatif majeur pour la croissance de l’industrie, selon une note de recherche d’août. Les analystes d’UBS ont déclaré que les dispositions de négociation de Medicare, qui ont une portée limitée, sont loin d’être le pire scénario pour l’industrie. La législation apporterait de la clarté pour le marché et éliminerait la menace d’une tarification encore plus stricte des médicaments, selon UBS.

“Nous pensons que l’adoption finale des réformes actuelles de la tarification des médicaments représente un événement clarifiant en termes de bénéfices futurs de l’industrie, supprimant le risque d’une tarification plus onéreuse des médicaments qui a pesé sur les valorisations biopharmaceutiques depuis que la question de la tarification des médicaments a pris de l’importance politique en 2015, ” Les analystes d’UBS ont écrit dans une note de recherche plus tôt cette semaine.