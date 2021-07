ELLE EST un phénomène d’orthographe.

L’histoire a été écrite lorsqu’un adolescent prodige du basket-ball record du monde a remporté le titre de premier Afro-Américain à remporter le Scripps National Spelling Bee, presque centenaire.

Zaila Avant-garde de Harvey, la Louisiane est entrée dans l’histoire en devenant le premier Afro-Américain à remporter le 96e Scripps National Spelling Bee Crédit : Reuters

Zaila s’est dirigée vers la voie de la victoire en épelant correctement le mot « Murraya » qui est un genre d’arbres tropicaux asiatiques et australiens. Crédit : Getty

La jeune femme de 14 ans ajoute le titre de champion national d’orthographe à ses records du monde Guinness en dribblant plusieurs ballons de basket Crédit : Reuters

Zaila Avant-garde de Harvey, la Louisiane a dominé la compétition en sautant et en se retournant après s’être surprise par sa domination de la diction avec une douche de ruban adhésif sur scène.

La vedette des cerceaux de 14 ans a remporté le 96e championnat annuel jeudi soir à Walt Disney World à Orlando, en Floride.

Zaila est la seule fille afro-américaine à remporter le titre de champion et rapportera en Louisiane 50 000 $ en espèces et en prix pour ses prouesses en orthographe.

Avant jeudi, la Jamaïcaine Jody-Anne Maxwell a gravé son nom dans les livres d’histoire en battant la compétition en tant que premier vainqueur noir en 1998.

Le seul mot qui l’avait sur les orteils était « nepeta », un genre de menthes du Vieux Monde Crédit : AP

Sa victoire historique a été célébrée avec une douche à ruban Crédit : Reuters

Elle était consciente du moment.

« J’espère que dans les prochaines années, je pourrai voir un petit afflux d’Afro-Américains, et pas beaucoup d’Hispaniques non plus, alors j’espère les voir là-bas aussi », a-t-elle déclaré, selon à la presse associée.

Cette année, neuf des 11 finalistes de Spelling Bee étaient d’origine sud-asiatique, et la victoire de Zaila pour les États-Unis met fin à une séquence de victoires d’au moins un champion sud-asiatique chaque année depuis 2008.

Cette victoire était l’un des nombreux exploits que Zaila a remportés au cours de son court séjour sur terre.

La première dame Jill Biden était présente au concours d’Orlando, en Floride, parlant aux finalistes de son combat contre le trac Crédit : AP

Le jeune a déjà décroché trois records du monde Guinness pour être capable de dribbler plusieurs balles à la fois.

Dans l’un, Zaila a terminé 255 « jongles avec rebond » avec quatre ballons de basket en une minute.

Elle espère un jour fréquenter Harvard, puis tirer des paniers dans la WNBA. Si cela ne se produit pas, la magicienne vise à mettre son génie d’un autre monde au service de la NASA.

Zaila s’est dirigée vers la voie de la victoire en épelant correctement le mot « Murraya » qui est un genre d’arbres tropicaux asiatiques et australiens.

Zaila est la seule fille afro-américaine à remporter le titre de champion où elle a surpassé 11 autres finalistes pour remporter la compétition Crédit : Reuters

Le jeune a battu Chaitra Thummala qui a épelé «huile de néroli», qui est une huile essentielle parfumée jaune pâle obtenue à partir de fleurs d’oranger aigre, sous le nom d’«huile de néréli».

Elle n’était pas énervée par les derniers défis de « rétène », « hydrocarbure cristallin » ou « fidibus », un déversement de papier pour allumer les tuyaux.

Le seul mot qui l’avait sur les orteils était « nepeta », un genre de menthes du Vieux Monde.

Être impeccable avec ce seul mot a fait bondir de joie Zaila.

« J’ai toujours eu du mal avec ce mot.

« Je l’ai entendu beaucoup de fois. Je ne sais pas, il y a juste quelques mots, pour un orthographe, je les comprends et je ne peux pas les comprendre correctement », a-t-elle déclaré.

Zaila espère fréquenter Harvard et tirer des paniers professionnellement dans la WNBA ou travailler à la NASA Crédit : AP

« Je savais même que c’était un genre de plantes.

« Je sais ce que tu es et je ne peux pas t’avoir. »

Zaila a étudié sept heures par jour en préparation, mais elle semble avoir commencé il y a seulement deux ans.

Son nom de famille Avant-garde était en hommage à la légende du jazz John Coltrane, son père, a déclaré Jawara Spacetime à l’AP.

Le Spelling Bee de l’année dernière a été rayé à cause de Covid-19.

L’événement a également été déplacé de son emplacement traditionnel à l’extérieur de Washington DC vers un campus ESPN en Floride.

Les concurrents ont épelé virtuellement avant que les 11 meilleurs orthographes ne s’affrontent en personne, seuls des membres de la famille étant autorisés à y assister.

Mais un VIP a obtenu un laissez-passer.

La Première Dame Jill Biden était dans la foule pour encourager Zaila.

Le professeur d’anglais du Northern Virginia Community College a parlé aux as de l’orthographe du trac.

« En sixième année, j’étais la championne de l’orthographe de mon école », a-t-elle déclaré, selon l’AP.

« J’ai eu la chance de passer au niveau supérieur, mais le jour de la compétition régionale, j’ai dit à ma mère que j’étais malade », a déclaré Biden.

« La vérité était que j’étais trop nerveux pour y aller, donc j’ai une admiration incroyable pour chacun d’entre vous. »