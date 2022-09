L’adolescente tchèque Linda Fruhvirtova remporte la première couronne en simple du WTA Tour

L’adolescente tchèque Linda Fruhvirtova a remporté les cinq derniers matchs du set décisif pour remporter son premier titre en simple sur le circuit WTA, battant la troisième tête de série Magda Linette de Pologne en trois sets pour terminer sa semaine de percée dimanche.

Fruhvirtova, âgée de 17 ans, a battu Linette, tête de série n ° 3, 4-6, 6-3, 6-4 en finale pour remporter sa première couronne sur le circuit.

Fruhvirtova a perdu 4-1 dans le troisième set avant de récolter les cinq derniers matchs du match.

Fruhvirtova a mis deux heures et demie pour remporter la victoire par derrière contre Linette, une double titliste en simple en tournée. L’adolescent a vengé une défaite contre Linette lors de leur seule rencontre précédente, à Cleveland l’année dernière.

À 17 ans et 141 jours, Fruhvirtova est jusqu’à présent la plus jeune titlist de la saison sur le circuit WTA. Elle est la plus jeune championne en simple en tournée depuis que Coco Gauff a remporté Parme l’an dernier à 17 ans et 70 jours.

Le match de dimanche a été une victoire audacieuse pour Fruhvirtova, qui a converti la moitié de ses six balles de break tout en repoussant sept des neuf qu’elle a affrontées en finale, selon un rapport publié sur le site Web du WTA Tour.

Linette a été la première leader alors qu’elle s’est cassée pour 5-4 dans le premier set avec un coup droit gagnant sur un amorti. Elle a ensuite couru avec cette opportunité, tenant le service amoureux pour prendre une avance d’un set.

Fruhvirtova a inversé le match, gagnant sa première pause de la journée pour une avance de 5-3 dans le deuxième set. Elle a égalisé le match en consolidant lors du match suivant, clôturant un set où elle n’a jamais fait face à un point de break.

Un coup droit gagnant a donné à Linette le premier break du décideur pour une avance de 3-1, et après tenant pour 4-1, le Polonais semblait être en charge. Mais Fruhvirtova a utilisé des frappes puissantes pour retirer le service à 4-3, et l’adolescente tchèque a pris les devants par une pause à 5-4 avec un retour en or, selon le rapport.

Fruhvirtova n’a jamais renoncé à cet avantage, convertir son premier point de championnat dans le match suivant pour sceller son premier titre.

