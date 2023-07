L’adolescente russe Mirra Andreeva s’aide à Wimbledon pour atteindre le quatrième tour

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Lorsque Mirra Andreeva, 16 ans, a eu besoin de conseils après avoir perdu au troisième tour lors de son premier grand tournoi de tennis, elle n’a pas eu à aller bien loin.

Bien sûr, ses parents et ses entraîneurs ont joué un rôle énorme en l’aidant à devenir la dernière sensation adolescente du tennis. Mais Andreeva se connaît mieux que quiconque, donc la conversation après l’Open de France de cette année est restée interne alors qu’elle se préparait pour Wimbledon.

« Honnêtement, après Paris, j’ai eu une assez longue conversation avec moi-même, juste moi et moi-même, et c’est tout. Je me suis parlé. Je viens de parler », a déclaré Andreeva. « Je ne sais pas, juste dans ma tête j’ai réalisé certaines choses. J’ai pris des décisions qui, à mon avis, sont maintenant importantes pour moi.

Dans son deuxième tournoi majeur, Andreeva a déjà fait mieux, se qualifiant pour le quatrième tour à Wimbledon après une victoire 6-2, 7-5 sur Anastasia Potapova, 22e tête de série, sur le court n°3.

« J’ai fait du bon travail car maintenant tout fonctionne jusqu’à présent », a déclaré l’adolescent russe qui s’entraîne en France. « Oui, je viens de parler avec moi-même et j’ai décidé de tout ce que je devais faire ensuite. Pour l’instant ça marche. »

Andreeva est devenue la plus jeune joueuse à atteindre le quatrième tour à Wimbledon depuis Coco Gauff en 2019. Elle affrontera ensuite la 25e Madison Keys pour une place en quart de finale.

Des trucs assez lourds pour un adolescent qui est présenté comme une superstar potentielle sur le circuit du tennis.

« En fait, je pense que je suis juste une adolescente normale, comme une fille normale. Je fais, je pense, tout ce que font les filles de mon âge. J’adore regarder certaines séries. Je dois faire mon école. Je n’ai pas le choix. Je dois souffrir encore deux ans, et c’est tout », a déclaré Andreeva en souriant à cette dernière partie. « Parfois, cela dépend de mon humeur, mais parfois je préfère être seul, juste avec moi-même, oui. »

Pour une si jeune joueuse, sa maturité s’est manifestée sur le court. Après avoir remporté le premier set dimanche, elle s’est retrouvée menée 4-1 dans le second. En la gardant au frais, elle a pu se regrouper et reprendre le contrôle.

« Aujourd’hui, honnêtement, même si je voulais montrer certaines émotions, honnêtement, je ne pouvais pas parce que j’étais presque à bout de souffle », a déclaré Andreeva lors d’un entretien sur le terrain. « Je ne pouvais vraiment pas montrer d’émotions. »

Ils sont sortis après, cependant, quand elle s’est assise sur sa chaise et a tiré sa serviette violette de Wimbledon sur son visage pendant quelques secondes pour retrouver son calme.

La pression lors du plus ancien tournoi du Grand Chelem ne fera que s’intensifier. Après six victoires consécutives en seulement six fois sur gazon – trois en qualifications et trois dans le tableau principal – Andreeva cherche maintenant à imiter la championne de l’US Open 2021 Emma Raducanu et à devenir seulement la deuxième qualifiée de l’histoire à remporter un tournoi majeur.

« Bien sûr, en 2021, elle a fait un travail incroyable. Tout le monde a été impressionné », a déclaré Andreeva à propos de Raducanu, un joueur britannique qui manque Wimbledon cette année en raison de blessures. «Mais moi, j’essaie juste de ne pas y penser. Je pense que ça va me déranger, toutes ces pensées. J’essaie juste de jouer chaque match et je ne pense pas à quel point je suis déjà allé ou à quel tour je joue, contre qui je joue.

Chris Lehourites, Associated Press