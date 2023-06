L’adolescente millionnaire retrouvée morte moins de deux heures après son mariage

Taïwan a été le premier endroit en Asie de l’Est à légaliser le mariage homosexuel et, en mai, il a accordé le droit d’adoption aux couples homosexuels. Cependant, les couples homosexuels sont toujours confrontés à la résistance de certains électeurs conservateurs et groupes religieux.

« Il n’est certainement pas gay », a-t-il déclaré. « Je crains qu’il y ait un groupe de personnes essayant d’utiliser l’incident de Little Lai pour essayer de lutter contre les droits LGBTI à Taiwan.

Le bureau d’enregistrement des ménages du district de Beitou à Taichung où Lai et Hsia se sont inscrits pour se marier. Crédit: Daniel Ceng

Lai devait déposer les cendres de son père à la pagode locale le jour de sa mort. Au lieu de cela, à 7 heures du matin, Hsia l’a convaincu de venir à son appartement et d’apporter ses papiers d’identité avec lui, selon la mère de Lai.

« La fenêtre de deux heures entre le mariage et la mort est le moment critique », a déclaré Mei.

La famille de Lai ne saura peut-être jamais ce qu’il ressentait vraiment à propos de sa sexualité. Sa vérité est morte avec lui sur le trottoir au bas de l’immeuble Emerald and Quiet. Ce qu’ils essaient maintenant de reconstituer, ce sont les derniers instants de sa vie pour déterminer comment le timide multimillionnaire s’est retrouvé mort dans le centre de Taichung.

Selon Hsu, les avocats de Hsia ont fait valoir qu’il avait dit à Lai : « Si tu veux avoir un sentiment de sécurité, que diriez-vous de m’épouser, et ensuite nous pourrons tous emménager dans cet appartement de mon père… Mon père a dit le premier d’entre nous se marier peut avoir le bâtiment.

La proposition a séduit Lai, a déclaré l’équipe juridique de Hsia. On disait qu’il s’était lassé des disputes compliquées dans sa propre famille et des projets de fortune dont il avait hérité.

Mais Hsia voulait également faire une offre à Lai, a déclaré l’avocat Michael Hsu. L’avocat a déclaré que Hsia avait dit à Lai que s’ils se mariaient, Hsia pourrait également hériter du bâtiment dans lequel ils se trouvaient. Il avait affirmé que son père, qui possédait et gérait également une propriété, lui avait dit que le premier de ses fils à se marier prendrait possession du bloc.

Le corps de Little Lai a été découvert à l’extérieur de l’immeuble Emerald and Quiet. Crédit: Daniel Ceng

Hsia avait dit qu’il lui apprendrait à gérer le portefeuille immobilier dont il venait d’hériter. Hsia et son père avaient géré les propriétés du père de Lai, qui avaient été lentement transférées à Lai dans les deux mois précédant sa mort. Le portefeuille de 500 millions de dollars NT (24 millions de dollars) couvrait des actifs dans l’agriculture et l’immobilier métropolitain à Taiwan.

« Mais cette défense est tellement bizarre », a déclaré Hsu. « Parce que Little Lai a déjà tant d’appartements et tant de propriétés, il n’a pas besoin de propriété supplémentaire. »

Hsia a raccroché lorsqu’il a été approché pour un commentaire par cette tête de mât et ses avocats n’ont pas répondu aux demandes de renseignements. Hsia a précédemment nié toutes les allégations portées contre lui. Ses avocats auraient déclaré aux procureurs que le père de Lai souhaitait également transmettre son portefeuille immobilier au premier de ses trois fils à se marier, suggérant qu’il s’agissait d’un mariage de convenance pour les deux hommes.

Hsia (à gauche) et Lai à l’intérieur de l’ascenseur de l’immeuble avant la mort de Lai. Crédit:

Le corps de Lai a été retrouvé par le gardien de sécurité de l’immeuble. Les photos ne montrent pas de sang autour. « S’il a vraiment sauté du 10e étage, est-il possible que tout son corps reste intact? » demanda Hsu.

La mère de Lai, connue uniquement sous le nom de Chen, a déclaré que Lai se préparait à commencer un diplôme de philosophie dans une université et qu’il venait d’obtenir son permis moto après avoir acheté un nouveau scooter.

La police de Taichung a déclaré aux avocats de Lai avoir trouvé ses empreintes digitales et palmaires sur le balcon d’où Lai est tombé, indiquant qu’il s’était accroché à la barrière avant de tomber.

Hsu soutiendra aux procureurs qu’il existe des preuves que Lai a peut-être reçu une injection d’aiguille et qu’il a eu une lutte avec Hsia avant sa mort.

Un témoin faisait la lessive sur son balcon au moment de l’incident. Elle dit avoir entendu « un gros bruit » mais n’a rien vu d’anormal. D’autres photos du corps montrent ce qui semble être quatre petits trous et des ecchymoses autour du cou.

L’autopsie de Lai a été achevée le 3 juin, un mois après la découverte de son corps. L’Institut de médecine légale a découvert que le corps de Lai « tombant d’une hauteur » était la cause du décès. Le bureau du procureur a accepté d’enquêter plus avant sur l’affaire sur la base des affirmations de Chen et de son équipe juridique, qui ont contesté les conclusions de l’autopsie.

« Le procureur devra décider s’il poursuit ou non cette affaire », a déclaré Hsu.

L’officier de police chargé d’enquêter sur l’affaire a déclaré que le bureau du procureur dirigeait toujours l’enquête.

Le détective Yu-Chia Kuo du département de police de la ville de Taichung a déclaré qu’il n’était pas approprié pour lui « de divulguer arbitrairement des informations sur l’approche ou les résultats de l’enquête ».

Huang Jian-hao, conseiller municipal de Taichung a suggéré que Hsia pouvait prouver qu’il n’avait aucun motif de tuer Lai en renonçant volontairement à ses droits d’héritage sur la propriété de Lai.