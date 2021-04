Une jeune fille de 14 ans DISPARUE a été retrouvée «en sécurité» après avoir disparu il y a trois jours alors que les flics arrêtaient un homme de 18 ans.

Svetlana Murphy avait disparu depuis chez elle depuis lundi.

Svetlana Murphy a retrouvé sa famille inquiète

Svetlana voyageait avec Nojus Maculevicius

Cependant, gardai a confirmé qu’elle avait été retrouvée saine et sauve à Belfast jeudi et qu’elle avait retrouvé sa famille inquiète.

L’écolière, de Coast Road, Blackrock, Co Louth, voyageait avec Nojus Maculevicius, 18 ans.

Mardi, Gardai a lancé un appel pour les personnes disparues dans le but de déterminer où elle se trouvait.

Mais après avoir rencontré sa famille et ses amis, les flics ont émis une alerte Child Rescue Ireland à 12h30 ce matin car ils avaient de «graves inquiétudes», il y a un «risque immédiat et sérieux pour la santé ou le bien-être» de l’adolescente.

Avant d’émettre l’alerte, Gardai a reçu des informations selon lesquelles le couple avait été vu à Newry, Co Down, à 19 heures lundi dernier.

La prochaine observation a eu lieu à 17 h 35 dans la grande région de Belfast mercredi soir.

RÉUNITÉ AVEC LA FAMILLE

Cependant, elle a été localisée dans la région de Belfast par le PSNI avec gardai disant qu’un homme de 18 ans avait été arrêté.

Un porte-parole de la Garda a déclaré: «L’alerte Child Rescue Ireland (CRI) a maintenant été suspendue.

«Svetlana Murphy a été localisée en toute sécurité dans la région de Belfast. Elle est placée sous la garde des services de police d’Irlande du Nord et sera réunie avec sa famille ce soir.

«Un homme de 18 ans a été arrêté par les services de police d’Irlande du Nord et est actuellement en détention.

« An Garda Síochána ne fournit aucune information supplémentaire.

« An Garda Síochána en appelle à ce que la vie privée de la famille soit respectée en ce moment.

« Nous tenons à remercier le public, les médias et les autres agences pour l’assistance fournie lors de cette alerte. »

‘ÉNORME SOULAGEMENT’

La ministre de la Justice, Helen McEntee, s’est félicitée de la nouvelle et a salué la coopération transfrontalière entre Gardai et le PSNI.

Elle a tweeté: «Une telle nouvelle bienvenue et un énorme soulagement que Svetlana Murphy ait été retrouvée saine et sauve.

« Bravo à An Garda Síochána et à leurs collègues du PSNI pour leur excellent travail et leur coopération. »

Les premiers ports d’Irlande ont été placés en état d’alerte élevée et ont été mis au courant du véhicule dans lequel la paire voyageait – une voiture argentée Hyundai Veloster, avec le numéro d’enregistrement 132-D-13518, en médaillon.

Une source a déclaré: «Nous avons affaire à une enfant vulnérable et sa famille veut juste qu’elle soit à la maison. Il y a une sérieuse inquiétude pour son bien-être et les gardai font tout pour la retrouver.

La femme locale Lorraine McQuillan a parlé plus tôt de son choc face à la disparition de l’adolescente.

Elle a dit: «Tout le monde prie simplement pour que la petite fille soit retrouvée saine et sauve. C’est horrible de penser qu’un enfant a disparu de sa famille depuis plusieurs jours.

«D’après ce que je comprends, la famille est très connue dans la communauté et des gens charmants. Dieu aime sa pauvre famille et j’espère qu’ils auront bientôt de bonnes nouvelles.

Un autre local nous a dit: «S’il vous plaît, Dieu Svetlana est retrouvé sain et sauf.

«La famille fait partie du tissu de la région.

«Ils doivent sortir de leur esprit avec inquiétude. Elle n’est qu’une enfant. Nous prions tous pour un résultat sûr. »