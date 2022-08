L’adolescente de Surrey Lauren Kim domine le golf féminin aux Jeux du Canada

Les premiers clubs de golf de Lauren Kim étaient un ensemble en plastique que ses parents lui avaient acheté lorsqu’elle était toute petite.

Lorsqu’elle a tiré un coup dur dans leur nouveau téléviseur, ses parents ont su qu’il était temps de l’emmener au practice familial.

« Je suis tombé amoureux du jeu », a déclaré Kim, dont les parents sont propriétaires du Peace Arch Driving Range dans le sud de Surrey, en Colombie-Britannique. Transmis par ses grands-parents, il est dans la famille depuis plus de 30 ans.

Kim, âgée de 17 ans, domine le golf féminin aux Jeux d’été du Canada, réussissant un 67 pour battre le record des Jeux en une seule ronde lors de la ronde d’ouverture de mercredi au Legends on the Niagara Battlefield Course à Niagara Falls, en Ontario. Elle a enchaîné avec un 68 jeudi.

À 9 sous la barre des 135, elle prend une avance de cinq coups sur sa coéquipière de la Colombie-Britannique Tina Jiang au troisième tour.

Kim, qui s’est engagé à l’Université du Texas pour 2023, ne pouvait apparemment pas manquer le premier tour, tirant huit birdies.

“Je dirais certainement que mon coup roulé était vraiment fort, je n’avais que 25 coups roulés et mon jeu d’approche était également très fort”, a-t-elle déclaré. “J’ai mis des coups près des trous, ce qui a facilité la réalisation de ces putts et de tous ces birdies.”

Kim a réussi quatre oiselets dans une ronde sans boguey jeudi.

“Aujourd’hui, ce n’était pas horrible, je n’ai pas fait trop d’erreurs”, a-t-elle déclaré. « Le tableau de bord, c’était pas mal même aujourd’hui. Je ne pouvais tout simplement pas laisser tomber de putts plus tôt jusqu’à ce que je pense que mon 12e ou 13e trou, j’ai fait un 30 pieds, et c’est ce qui m’a vraiment déclenché, puis j’en ai fait quelques autres après cela.

“Je pense que mon putting m’a vraiment gardé dans le jeu.”

Malgré son avance substantielle, Kim ne prend pas d’avance sur elle-même.

“D’habitude, je n’y pense pas comme si j’étais en tête, je ferais mieux de faire quelque chose, je prends toujours coup par coup et j’essaie vraiment de rester dans l’instant, et de garder mon corps et mon esprit dans le présente », a-t-elle dit.

Kim, qui a commencé à concourir au golf à l’âge de 10 ans, se qualifiant pour la finale régionale de la compétition Drive, Chip and Putt à cet âge, a disputé son premier US Women’s Open en juin.

Bien que la profondeur du peloton aux Jeux du Canada ne se compare pas à ce tournoi, où elle a raté le coupé, Kim a déclaré que l’expérience multisports des Jeux se classe en tête de sa liste.

“Être entourée de tous ces joueurs de différents sports, être entourée d’eux, c’est un environnement vraiment formidable”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment cool, je vois d’autres athlètes, il n’y a pas que des joueurs de golf.”

Le record des Jeux en un seul tour est tombé du côté des hommes jeudi. Logan Graf, de Sylvan Lake, en Alberta, a réussi un 65 pour gravir huit places au classement. Il est à égalité pour la troisième place.

Guillaume Paquette du Québec mène à 6 sous la normale, suivi de Ryan Holwell de Terre-Neuve-et-Labrador. Graf, 18 ans, qui a réussi huit oiselets, est à égalité avec Cooper Humphreys à 4 sous.

“C’était un gros retournement de (mercredi), le jeu court était la grande différence”, a déclaré Graf à propos de son amélioration par rapport au premier tour. “Alors, c’est bien de renverser la vapeur.”

Graf avait cinq tirs en arrière après son premier tour 75, mais n’a pas laissé une journée décevante étouffer son optimisme.

“Je sais que c’est un tournoi de quatre jours, et cela change toujours beaucoup pour le tournoi”, a-t-il déclaré. « C’est beaucoup de golf. Donc j’attendais juste qu’un tour comme aujourd’hui arrive vraiment, et je savais que quatre jours étaient longs pour laisser le bon golf arriver, donc j’étais plutôt optimiste après (mercredi).

Léonie Tavares, une Québécoise de 12 ans, est la plus jeune golfeuse du domaine. Elle a tiré un 1-moins de 71 jeudi et est seule à la sixième place, et à seulement deux coups d’être dans les trois premiers.

—Lori Ewing, La Presse Canadienne

