L’adolescente Darnella Frazier qui a filmé la vidéo de la mort de George Floyd récompensée lors d’une cérémonie prestigieuse

L’ADOLESCENT Darnella Frazier qui a filmé la mort de George Floyd a reçu un prix Pulitzer.

Le prix de Frazier visait à souligner « le rôle crucial des citoyens dans la quête des journalistes pour la vérité et la justice ».

Darnella pourrait être vu en train de filmer la mort tragique

Un journal local de Minneapolis a également remporté un prix pour sa couverture de la mort de Floyd.

Le Star Tribune a remporté les dernières nouvelles pour sa couverture du meurtre de Floyd le 25 mai 2020 et des troubles civils qui en ont résulté qui ont ravagé la ville. Floyd, un homme noir, est décédé alors qu’il était cloué au sol par un policier blanc de Minneapolis.

Le conseil d’administration a qualifié la couverture primée de la Tribune d' »urgente, faisant autorité et nuancée ».

La vidéo du meurtre a déclenché une vague de protestations, d’abord dans les villes jumelles, puis dans tout le pays.

Les journalistes de Star Tribune ont couvert la rage à Minneapolis, où des manifestants ont incendié des bâtiments dont un poste de police.

L’officier qui s’est agenouillé sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes a ensuite été reconnu coupable de meurtre.

Le New York Times a remporté son prix de la fonction publique pour la couverture pandémique que les juges ont qualifiée de « couverture courageuse, prémonitoire et radicale » et « a comblé le vide de données » pour le grand public. Wesley Morris du Times a gagné pour des critiques touchant à l’intersection de la race et de la culture.

Le Boston Globe a reçu le reportage d’enquête Pulitzer pour une série démontrant à quel point une mauvaise surveillance gouvernementale met en péril la sécurité routière.

Le rédacteur en chef du Boston Globe, Brian McGrory, a fait l’éloge de la couverture gagnante de son équipe pour le reportage d’investigation Pulitzer.

« Les journalistes du Globe couvrant cet accident mortel sur un tronçon isolé d’autoroute dans le New Hampshire ont rapidement découvert un nombre épouvantable de manquements de la part de notre gouvernement et ne voulaient pas lâcher prise », a déclaré McGrory.

« Ils ont recherché une énorme quantité de données vitales. Ils ont pratiqué inlassablement le reportage sur les chaussures en cuir.

« Ce qu’ils ont produit a créé des réformes immédiates, entraîné le retrait de conducteurs mortels de la route et a certainement sauvé des vies. »

Brendan McCarthy, le rédacteur en chef de la série, a déclaré que le Globe « a rapidement découvert que ce genre de tragédie se produisait année après année depuis des décennies. Les problèmes étaient bien en vue mais n’avaient jamais été résolus.

Le prix du reportage explicatif a été partagé par deux lauréats, dont Reuters.

Ed Yong de The Atlantic a remporté le prix pour une série d’articles détaillés et accessibles sur la pandémie.

Le prix de la photographie de long métrage a été décerné au photographe en chef d’AP en Espagne, Emilio Morenatti, qui a capturé des images obsédantes d’un couple de personnes âgées s’embrassant à travers une feuille de plastique, des travailleurs de la morgue en tenue de protection contre les matières dangereuses et des personnes endurant la crise de manière isolée.

Le prix de l’actualité de dernière minute pour la couverture des manifestations a été partagé par 10 photographes de l’AP.

Une photographie largement reproduite par Julio Cortez dans la nuit du 28 mai à Minneapolis déchirée par les émeutes montre un manifestant solitaire et silhouetté courant avec un drapeau américain à l’envers devant un magasin d’alcools en feu.

« C’est un immense honneur de gagner non seulement un, mais deux prix Pulitzer pour la photographie, et un véritable témoignage du talent et du dévouement des photojournalistes d’AP », a déclaré Gary Pruitt, président et chef de la direction d’AP.

« Ces photographes ont raconté les histoires de l’année à travers des images remarquables et inoubliables qui ont résonné dans le monde entier. »