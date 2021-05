L’adolescente australienne Kaylee McKeown nage deuxième au 100 m dos le plus rapide de tous les temps

L’adolescente australienne Kaylee McKeown a tiré un coup de semonce samedi avant les Jeux olympiques de Tokyo, nageant le deuxième 100 mètres dos féminin le plus rapide de l’histoire, ratant de peu le record du monde de la rivale américaine Regan Smith.

Le joueur de 19 ans, qui se profile comme un prétendant sérieux pour plusieurs médailles olympiques, a frappé le mur en 57,63 secondes à l’Open de Sydney, juste en dehors de la marque historique de Smith de 57,57, établie aux championnats du monde 2019.

Cela faisait suite à sa victoire au 200 m dos vendredi dans le quatrième temps le plus rapide de l’histoire.

«Je ne m’attendais pas à sortir et à nager ce matin et je n’ai rien à redire à ce sujet. Je suis plutôt contente », a-t-elle déclaré après avoir établi un nouveau record d’Australie et du Commonwealth.

«C’était si proche du record du monde, mais je dois avoir quelque chose à chasser et Regan est toujours la fille n ° 1 pour le moment.»

Elle a révélé que Smith lui avait envoyé un texto après sa performance au 200 m.

«C’est agréable d’entendre des concurrents du monde entier, c’est agréable de savoir qu’ils regardent et qu’ils vous soutiennent également», a-t-elle déclaré.

«Regan est une nageuse exceptionnelle et c’est une personne adorable.

«C’est un record du monde assez exceptionnel de courir après et de se rapprocher un peu plus est excitant.»

Les essais olympiques australiens auront lieu à Adélaïde le mois prochain, où les records pourraient chuter. McKeown est également sur le point de disputer le 200m quatre nages individuel à Tokyo.

Emma McKeon vise également une poignée de médailles d’or au Japon, nageant loin du terrain pour remporter le 100 m papillon samedi en 56,81 puis reculant pour décrocher le 50 m nage libre en 24,58.

Cela faisait suite à sa victoire au 100 m nage libre vendredi avec le meilleur temps de l’année et le sixième plus rapide de tous les temps.

