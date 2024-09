L’adolescente anonyme d’Agatha All Along est un sosie parfait de Wiccan de Marvel

Qu’est-ce qu’une sorcière sans ses sombres secrets magiques ? Marvel Agatha depuis toujours La mini-série a un rôle principal. Le rôle principal est joué par la diabolique Agatha Harkness de Kathryn Hahn, vue pour la dernière fois en 2021 WandaVisionmet en scène une jeune sorcière courageuse initialement appelée « Teen » et interprétée par Coup de coeurC’est Joe Locke.

Le véritable nom du personnage n’a pas encore été révélé : depuis les premiers épisodes de ce soir, un effet magique l’empêche clairement de le révéler. Il est mentionné dans le générique comme « Teen » et dans la série, il est appelé « Teen ». Et les acteurs et l’équipe ont gardé son identité secrète.

Mais si vous connaissez un peu la Sorcière rouge de Marvel Comics, la magie Marvel ou les super-héros adolescents de l’univers, vous avez une bonne intuition. Si Locke ne joue pas Billy Kaplan, alias Wiccan, ce serait extraordinairement étrange.

Billy est un super-héros adolescent de Marvel Comics connu sous le nom de Wiccan, ou le Démiurge. Il est un membre fréquent des Young Avengers, lorsque cette équipe est réunie et part à l’aventure. Il possède des pouvoirs magiques innés qui lui permettent de déformer la réalité simplement en énonçant ce qu’il souhaite voir se produire et en se concentrant sur cette intention. Et il a un destin magique dans lequel il doit évoluer : il a été prophétisé qu’un jour il deviendra si puissant qu’il sera capable de réécrire les lois de la magie elle-même.

Cela pourrait ne pas être le cas sembler La véritable identité de l’adolescent est évidente. Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est qu’il est un adolescent qui a un petit ami et qui veut devenir un sorcier, et que même s’il est un peu stupide, il est assez puissant pour briser l’illusion d’emprisonnement de la Sorcière Rouge autour d’Agatha. Oh, et chaque fois qu’il essaie de dire son nom ou d’expliquer qui il est, Agatha n’entend que des bêtises ou des bruits atténués. Rien de ce qui s’est passé dans Agathe jusqu’à présent, cela contredit la possibilité que Teen soit un personnage original, nouveau dans toute chronologie Marvel.

Mais il y a un tonne de preuves circonstancielles suggérant qu’il est Wiccan. D’une part : Locke est un sosie parfait du design du personnage. Un adolescent maigre, des cheveux noirs tombants. C’est bon.

D’autre part, Billy est un personnage adjacent à la Sorcière Rouge, et c’est une série adjacente à la Sorcière Rouge. Dans les bandes dessinées, Billy est – c’est plus compliqué que ça, mais ne vous inquiétez pas – l’un des fils jumeaux perdus depuis longtemps de la Sorcière Rouge. Ses enfants, Billy et Tommy (ou des illusions d’eux, du moins), ont déjà figuré dans WandaVision et dans les univers alternatifs visités dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Teen pourrait être le moyen pour l’univers cinématographique Marvel d’intégrer Billy dans la chronologie principale de manière durable.

Nous savons également que Teen a un petit ami : Wiccan est l’un des personnages homosexuels les plus en vue de Marvel. Lui et son petit ami Teddy (le super-héros connu sous le nom de Hulkling ; aucun lien avec Hulk) sont ensemble dans les comics depuis près de deux décennies.

Pour résumer : Billy et Teen sont tous deux des sorciers utilisateurs de magie dotés d’un certain pouvoir, ils partagent un certain look, ils sont tous deux liés à la sorcière écarlate et ils sont tous deux homosexuels. Agatha depuis toujours n’a rien révélé qui empêcherait Teen d’être un personnage original, mais il n’a pas non plus rien révélé qui l’empêcherait d’être la version Marvel Cinematic Universe de Billy.

Nous regarderons Agatha depuis toujours Regardez attentivement le reste des épisodes pour voir si la série est vraiment en train de faire un « Wiccan depuis toujours », et nous vous tiendrons au courant. Parce que si ce n’est pas Billy Kaplan, c’est la diversion du siècle.

Source link