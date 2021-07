L’adolescente américaine Suni Lee brille en l’absence de Simone Biles pour remporter l’or au concours complet alors que la star du ROC Melnikova remporte le bronze à Tokyo

Championne du monde par équipe en 2019, Lee a réalisé son exploit avec un score de 57,433.

Cela a battu Rebeca Andrade, qui a décroché l’argent avec 57,298 et est devenue la toute première médaillée olympique du Brésil en gymnastique féminine.

Angelina Melnikova, de la ROC, a terminé troisième et a remporté le bronze, tandis que sa compatriote Vladislava Urazova a terminé quatrième avec des scores respectifs de 57,199 et 56,966.

SUNI LEE REMPORTE L’OR AU COMPLET 🥇Une Américaine a remporté tous les concours olympiques depuis 2004 ! pic.twitter.com/oOcIeBvsRU – SportsCenter (@SportsCenter) 29 juillet 2021

Malgré l’absence de Biles, Lee s’est assuré qu’une Américaine de l’équipe des États-Unis remporte tous les concours olympiques du concours général dans cette discipline depuis Athènes 2004.

Une fois de plus, une foule immense d’amis et de membres de la famille regardaient dans sa ville natale de Saint Paul, dans le Minnesota, alors que la jeune fille de 18 ans était en larmes et sans voix face à son exploit.

SUNI LEE !! Le moment où l’on voit que vous avez remporté l’or olympique au concours général. pic.twitter.com/Zf17lA44Yj – Sarah Lerner (@SarahLerner) 29 juillet 2021

Elle l’a fait. @sunisalee_ est la reine des finales du concours général de gymnastique féminine et ses parents. OMG. Des larmes partout. 🥺 #Or#TokyoOlympics#hmongpic.twitter.com/n2xM7VJOPq – Gia Vang (@Gia_Vang) 29 juillet 2021

Cependant, son parcours pour y parvenir a été difficile.

Quelques jours avant les championnats nationaux 2019, où elle a terminé deuxième derrière Biles, son père John est resté partiellement paralysé après être tombé d’une échelle en abattant un arbre.

Il reste en fauteuil roulant, mais Lee l’aura rendu fier en remportant la médaille d’or par équipe aux Championnats du monde à Stuttgart, l’argent dans la même discipline plus tôt cette semaine à Tokyo, et maintenant la plus haute distinction individuelle.