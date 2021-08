L’adolescente américaine Nevin Harrison remporte la première médaille d’or en canoë 200 féminin

L’adolescente américaine Nevin Harrison a bondi dans la moitié arrière de la course de canoë 200 sprint féminin pour dépasser Laurence Vincent Lapointe du Canada pour la médaille d’or aux débuts olympiques des épreuves jeudi à la voie navigable Sea Forest.

Harrison, 19 ans, qui a remporté le titre mondial 2019 à 17 ans alors que la Canadienne purgeait une suspension provisoire pour dopage qui a ensuite été annulée, a fondu en larmes et a porté sa main à sa bouche avant de ramer après l’arrivée. Elle a refoulé ses larmes lors de la cérémonie de remise des médailles avant de bercer l’or à côté de sa joue.

Harrison, un natif de la région de Seattle qui s’est entraîné près d’Atlanta depuis un an, était connu pour pleurer avant les courses comme méthode de relâchement de la pression. Elle avait toute l’énergie et le sang-froid dont elle avait besoin pour se rallier à l’avance de Vincent Lapointe et dépasser son principal rival pour la victoire.

Elle est la première femme américaine à remporter une médaille d’or en canoë sprint, et la première à remporter une médaille quelconque depuis 1964.

Vincent Lapointe était le porte-drapeau de l’épreuve avec six championnats du monde depuis 2010. Les Jeux olympiques ont ajouté l’épreuve dans le cadre des efforts d’équité entre les sexes, et les Jeux de Tokyo étaient la première fois que les deux meilleurs pagayeurs du monde se rencontraient sur l’eau.

Le départ rapide de la Canadienne a suggéré une stratégie pour briser l’Américaine tôt avant que la puissance pure et la course constante mais furieuse d’Harrison ne la ramènent et ne la dépassent à la mi-course. Une fois en tête, Harrison était tout simplement trop fort pour être rattrapé. Elle a gagné d’une demi-longueur de bateau avant de pomper les bras en signe de victoire.

Étonnamment, Lapointe ne s’est pas qualifiée pour le canoë 200 aux essais olympiques, mais les officiels canadiens l’ont mise dans l’équipe et l’ont inscrite à une épreuve de kayak qu’elle ne participe pas. Elle est ensuite passée à sa course de spécialité.

Liudmyla Luzan, d’Ukraine, a terminé troisième pour le bronze.

Vincent Lapointe pourrait encore remporter une médaille d’or. Elle devrait également participer au canoë double 500, où elle et sa coéquipière Katie Vincent sont les favorites pour gagner.

Lisa Carrington, de Nouvelle-Zélande, a remporté sa troisième médaille d’or en trois jours, remportant le 500 m en kayak féminin avec une autre victoire dominante du début à la fin. Carrington a remporté le 200 et le double 500 plus tôt cette semaine et devrait toujours courir le 500 à quatre.

Sandor Totka, de Hongrie, a remporté la médaille d’or dans le kayak masculin 200, devenant ainsi le premier pagayeur non britannique à remporter l’épreuve depuis ses débuts en 2012. Manfredi Rizza, d’Italie, a remporté l’argent et le champion olympique en titre Liam Heath, de Grande-Bretagne, a remporté le bronze.

Totka a battu Heath pour le titre de champion d’Europe plus tôt cette année, et sa victoire olympique s’est terminée par une photo-finish qui a vu 0,045 seconde séparer l’or de l’argent.

Thomas Green et Jean van der Westhuyzen, d’Australie, ont remporté le double 1000 mètres en kayak pour hommes à la voie navigable Sea Forest avec un coup de pied final sur les 200 derniers.

Mox Hoff et Jacob Schopf, d’Allemagne, étaient à 0,304 seconde pour remporter l’argent. Rodek Slouf et Josef Dostal de la République tchèque ont remporté le bronze.

