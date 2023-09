L’adolescente américaine Coco Gauff bat Aryna Sabalenka en finale de l’US Open pour son premier titre du Grand Chelem

Coco Gauff a mis de côté un départ médiocre et a remporté son premier titre du Grand Chelem à 19 ans, revenant pour vaincre Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 en finale de l’US Open samedi pour le plus grand plaisir d’un foule bruyante et bruyante du début à la fin.

Gauff, originaire de Floride, est la première adolescente américaine à remporter le tournoi de tennis majeur du pays depuis Serena Williams en 1999. Si l’US Open de l’année dernière consistait à dire au revoir à Williams alors qu’elle concourait pour la dernière fois, les deux semaines de cette année New York s’est transformé en un « Bienvenue dans le grand moment ! » pour Gauff.

C’est le genre de triomphe que l’on attendait – à juste titre ou non – de Gauff depuis qu’elle a fait son apparition sur la scène à 15 ans en devenant la plus jeune qualifiée de l’histoire de Wimbledon et en se qualifiant pour le quatrième tour lors de ses débuts en Grand Chelem en 2019.

Elle a atteint sa première finale majeure à Roland-Garros l’année dernière, terminant deuxième, et a désormais remporté le plus grand trophée de sa carrière encore naissante. Gauff a remporté une 12e victoire consécutive et une 18e lors de ses 19 derniers matches depuis une élimination au premier tour au All England Club en juillet.

Gauff, tête de série n°6, l’a fait samedi en résistant à la puissance affichée par Sabalenka sur presque chaque coup de raquette, pour finalement s’y habituer et réussir à revenir coup après coup. Gauff s’est cassé pour commencer le troisième set sur un seul de ces points, traquant chaque balle qui lui frappait jusqu’à ce qu’elle finisse par frapper une volée de putaway qu’elle a ponctuée d’un coup de poing et d’un cri de « Allez! »

Bientôt, c’était 4-0 dans ce set pour Gauff. À 4-1, Sabalenka a pris un temps mort médical pendant que sa jambe gauche était massée. Gauff est resté alerte pendant la pause – cela n’a duré qu’une poignée de minutes, pas les 50 minutes lors d’une manifestation climatique en demi-finale – en pratiquant quelques services.

À la reprise, Sabalenka s’est cassé pour revenir à 4-2. Mais Gauff a immédiatement riposté et a rapidement servi la victoire, puis est tombée sur le dos sur le terrain. Elle est rapidement montée dans les gradins pour retrouver ses parents et d’autres personnes pour des câlins.

« Tu l’as fait! » » lui a dit la mère de Gauff, toutes deux en larmes.