L’adolescent suspecté de la fusillade de masse à Hollywood est jugé comme un adulte. Voici ce que cela signifie

Un adolescent de 15 ans accusé d’avoir tiré avec une arme à feu lors de la fusillade de masse à Hollywood Broadwalk qui a fait neuf blessés le Memorial Day a été transféré devant un tribunal pour adultes.

Après avoir examiné le cas de Jordan Burton, le procureur de l’État de Broward, Harold F. Pryor, et un groupe de procureurs principaux ont décidé que son cas devait être transféré devant un tribunal pour adultes. Les accusations portées contre Burton, dont le 16e anniversaire est le 27 octobre, ont été déposées le 6 octobre. Il s’agit de neuf chefs de tentative de meurtre au deuxième degré et de port d’arme à feu dissimulée – tous des crimes.

« Si l’affaire avait été traitée dans le système pour mineurs, toute personne jugée responsable et engagée dans un programme du ministère de la Justice pour mineurs devrait être libérée après un maximum de 1½ à 3 ans et ne pourrait être maintenue sous surveillance dans la communauté que jusqu’à l’âge de 21 ans. « , a déclaré Paula McMahon, porte-parole du bureau du procureur, au Miami Herald par courrier électronique mercredi. « Si cette même personne est reconnue coupable par le système judiciaire pour adultes, elle peut toujours être admissible à des sanctions pour jeunes délinquants ou à des sanctions pour mineurs. »

Ce qui a commencé comme une dispute verbale entre deux groupes dans la nuit du 29 mai s’est terminé par une bagarre, une fusillade et une bousculade d’habitants et de touristes pétrifiés. Les policiers d’Hollywood ont pourchassé les suspects et ont aidé les personnes prises entre deux feux à l’arrivée des ambulanciers. Parmi les sept passants blessés, il y avait un enfant d’un an atteint d’une balle dans le pied gauche.

Dans les heures et les jours qui ont suivi, les détectives ont analysé les images de sécurité de la zone et publié des photos des suspects. La chasse à l’homme contre les personnes soupçonnées d’être impliquées dans la fusillade a pris fin sept jours plus tard lorsque le cinquième et dernier suspect a été arrêté.

« Cet acte de violence insensé a de graves conséquences au regard de la loi et ils devront faire face à ces accusations et répondre des blessures qu’ils ont causées », avait alors déclaré la police d’Hollywood.

La police d’Hollywood a déclaré qu’un autre suspect, Lionel JeanCharles Jr., 19 ans, avait été le premier à tirer avec une arme à feu, tirant sur la « victime 1 ». Burton a ensuite tiré sur l’équipage adverse, identifié par la police comme étant le « groupe 2 », ainsi que sur des passants, selon son rapport d’arrestation. Ariel Cardahn Paul, un autre mineur, a également tiré sur le groupe 2 et sur des passants, a indiqué la police.

« Les deux groupes ont ensuite fui dans des directions différentes. » a déclaré la police dans le rapport.

JeanCharles est accusé de tentative de meurtre au premier degré avec blessures corporelles graves, de huit chefs de tentative de meurtre au deuxième degré et de port d’arme à feu dissimulée. Morgan Deslouches et Keshawn Paul Stewart, tous deux âgés de 18 ans, font face à des accusations liées aux armes à feu.

Concernant l’arrestation de Cardahn Paul, McMahon a déclaré que « cette affaire est traitée devant un tribunal pour mineurs et nous ne commentons pas les affaires devant un tribunal pour mineurs ».