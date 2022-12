L’adolescent Stefan Bajcetic a un impact instantané dans la victoire de Liverpool à Aston Villa

Ce n’était pas du tout une performance vintage de Liverpool, mais il y avait des lueurs d’étincelles alors qu’ils envoyaient Aston Villa et remettaient le pied sur l’accélérateur à la poursuite des quatre premiers. Mohamed Salah a lancé le bal, égalant la marque de buts de Kenny Dalglish pour Liverpool en un temps presque double avant que Virgil van Dijk n’augmente l’avantage de Liverpool en première mi-temps. Villa a répondu à juste titre par Ollie Watkins, mais une finition calme du remplaçant de 18 ans Stefan Bajcetic pour son premier but à Liverpool a laissé le soutien à l’extérieur secouer leur version d’un classique de Noël. “Joyeux Noël, Everton !” ils ont chanté en fête. Liverpool signe un accord initial de 37 millions de livres sterling pour Cody Gakpo avec le PSV Eindhoven Lire la suite Le message festif de Jürgen Klopp aux supporters a abordé divers thèmes, de son admiration pour Love Actually au “monde fou dans lequel nous vivons en ce moment”, et de la défaite finale de Liverpool en Ligue des champions en mai – “M. Courtois a passé une assez bonne journée” – pour, plus pertinemment, se déplacer à «à distance de frappe» des quatre premiers. En 37 minutes divertissantes ici, ils avaient rejoint Tottenham, quatrième, qu’ils ont maintenant cinq points de retard avec un match en moins. Ce jeu était animé, parfois si ouvert qu’il était stupide et, parfois, burlesque, une sorte de Wacky Races. Prenons, par exemple, le moment où le défenseur central de Villa Ezri Konsa, face à son propre but, a fait un hachage d’un dégagement qui a explosé dans le ciel. Lorsque le ballon est tombé, Darwin Núñez, qui était infatigable mais erratique dans la même mesure, a visé mais son tir a tiré sur son tibia et sans danger vers Robin Olsen, qui a remplacé Emi Martínez, le gardien argentin qui était devenu le premier joueur de Villa à gagner. la Coupe du monde. Klopp ne pouvait que sourire et hausser les épaules lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du rôle de Trent Alexander-Arnold dans la préparation du premier match de Salah. Cela provenait du corner d’Andy Robertson, qui a été dégagé jusqu’à Alexander-Arnold à environ 40 mètres du but de Villa. L’arrière droit a permis au ballon de rebondir, a pris une touche et a utilisé un peu de pétillement résiduel pour lancer une délicieuse passe dans le chemin de Robertson avec l’extérieur de sa botte droite. Robertson a pris le ballon dans sa foulée et l’a fait rouler dans le but avec sa première touche pour que Salah se cache. Mohamed Salah marque son 172e but pour Liverpool. Photographie : Carl Recine/Reuters La réflexion intelligente de Robertson a abouti à sa 54e passe décisive en Premier League, éclipsant le record de Leighton Baines pour un défenseur. Pour Salah, il s’agissait de son 172e but à Liverpool, lors de sa 277e apparition. Dalglish a atteint ce chiffre en 515 matchs. “Lorsque vous êtes mentionné dans la même phrase que Sir Kenny Dalglish, vous avez fait quelque chose de bien, donc c’est un grand moment”, a déclaré Klopp. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Jusque-là, Villa avait son manager, Unai Emery, sautillant et sautant sur la ligne de touche de frustration. Van Dijk avait doublé l’avance de Liverpool sur un autre corner huit minutes avant la mi-temps et à l’autre bout, il leur manquait un tranchant. Watkins n’a pas réussi à générer suffisamment de puissance avec une tête plongeante quelques instants après que Leon Bailey se soit douloureusement trompé de l’intérieur de la surface.

“Je veux être très optimiste et je suis déçu, un peu en colère, mais je pense que l’attitude des joueurs était incroyable”, a déclaré Emery. « Je veux être optimiste. Nous devons apprendre et ajouter plus de choses individuellement et tactiquement pour l’étape que je veux faire.

Liverpool n’a jamais vraiment ressenti le confort d’un tampon à deux buts – leur panique caractérisée par Alisson glissant sur un dégagement sous peu de pression – mais ils ont restauré leur avantage avec neuf minutes de temps réglementaire restant au compteur. Núñez a tué la passe envolée de Joe Gomez avec une superbe première touche et a décoché un tir au but, qu’Olsen a paré. Le ballon est tombé sur Bajcetic, qui s’est calmé autour du gardien de but, a placé le ballon entre Tyrone Mings et a enregistré un moment qu’il n’oubliera pas de si tôt.

Lorsque Núñez a été retiré pour Ben Doak, un joueur de 17 ans qui a fait ses débuts en championnat avec quelques minutes à perdre, il y a eu des high-fives tout au long du banc de Liverpool. Ce fut un retour aux affaires satisfaisant.