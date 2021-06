L’adolescent qui a filmé la mort de George Floyd reçoit une citation spéciale du jury du prix Pulitzer — RT USA News

Le conseil d’administration du prix Pulitzer a honoré Darnella Frazier, dont la vidéo de l’arrestation de George Floyd à Minneapolis a lancé les manifestations de Black Lives Matter. Les prix de cette année sont restés dans la clé des médias grand public et de la politique identitaire.

Frazier, maintenant âgé de 18 ans, a été cité pour « enregistrant courageusement le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a suscité des protestations contre la brutalité policière dans le monde, soulignant le rôle crucial des citoyens dans la quête des journalistes pour la vérité et la justice,» à l’issue de la cérémonie de vendredi annonçant les lauréats du prix Pulitzer 2021.

Sa vidéo est devenue un élément de preuve clé lors du procès de l’ancien officier Derek Chauvin, reconnu coupable en avril du meurtre de Floyd. Frazier a également livré un témoignage émouvant au procès.

La décision Pulitzer a été applaudie, entre autres, par la section du Minnesota de l’American Civil Liberties Union, qui a appelé Frazier « courageux,» et a dit que son courage avait « contribué à enflammer le mouvement Reimagine Policing. »

Peu de surprises parmi les vainqueurs du 105e Pulitzer. Les entrées gagnantes se sont concentrées soit sur la pandémie de Covid-19, l’été des émeutes ou la politique raciale. Le New York Times a remporté le prix dans la catégorie Fonction publique, pour son « une couverture courageuse, prémonitoire et globale de la pandémie de coronavirus qui a révélé les inégalités raciales et économiques, les défaillances du gouvernement aux États-Unis et au-delà, et a comblé un vide de données,” aidant ainsi ses lecteurs à être « mieux préparé et protégé ».

Le prix du reportage explicatif a été partagé entre The Atlantic, pour un « série de pièces lucides et définitives » cette « anticipé le cours » de Covid-19 – et Reuters, pour une enquête sur l’immunité qualifiée de la police américaine.

Le conseil d’administration a déplacé la nomination de BuzzFeed de cette catégorie à International Reporting, résultant en le tout premier Pulitzer du média pour sa couverture du génocide présumé des Ouïghours en Chine.

BuzzFeed publié « une série d’histoires claires et convaincantes qui ont utilisé des images satellite et une expertise architecturale, ainsi que des entretiens avec deux douzaines d’anciens prisonniers, pour identifier une vaste nouvelle infrastructure construite par le gouvernement chinois pour la détention massive de musulmans,», ont déclaré les juges Pulitzer.

Les prix littéraires sont également restés fermement dans le pays de la politique identitaire. Natalie Diaz a remporté la catégorie Poésie avec ‘Postcolonial Love Poem’. Louise Erdrich a remporté le prix dans la catégorie Fiction pour ‘The Night Watchman’, un roman sur le sort des Amérindiens dans les années 1950. Le prix d’Histoire a été décerné à ‘Franchise : The Golden Arches in Black America’, de Marcia Chatelain. Le prix Général Non-fiction est allé à « Wilmington’s Lie : The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy » de David Zucchino. Les Payne, fondateur de la National Association of Black Journalists, décédé en 2018, et sa fille Tamara ont remporté le prix de la biographie pour leur livre « The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X ».

Cela n’a cependant pas épargné les Pulitzer aux accusations de racisme, car les juges ont inexplicablement évité de décerner un prix dans la catégorie Dessin éditorial, dont les trois nominés étaient des minorités.

Pour la 1ère fois, les 3 finalistes du @PulitzerPrizes dans la caricature éditoriale, il y a des minorités : Latinx, Amérindiens et Juifs. « Fait intéressant », le comité Pulitzer a pris la décision rare et bizarre de ne pas du tout décerner le prix. Voilà à quoi ressemble le racisme systémique. – Ted Rall, dessinateur politique et écrivain (@TedRall) 11 juin 2021

Le prix Pulitzer porte le nom du magnat des médias du XIXe siècle Joseph Pulitzer, un pionnier du sensationnalisme dit du «journalisme jaune», qui a doté une école supérieure de journalisme à l’Université de Columbia. Il est considéré comme le prix médiatique le plus prestigieux aux États-Unis.

L’année dernière, le Commentary Pulitzer est allé à Nikole Hannah-Jones du New York Times pour son essai phare dans le controversé « 1619 Project » – une tentative de réimaginer l’histoire des États-Unis autour de l’esclavage et de la race.





L’année précédente, le Times et le Washington Post ont partagé un Pulitzer dans la catégorie Reportage national pour leur « couverture de sources approfondies et rapportée sans relâche (…) au président Donald Trump – les liens que l’enquête Mueller a montrés plus tard étaient inexistants.

