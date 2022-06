L’adolescent musulman Mudassir Alam a été tué lors d’une manifestation en Inde. Sa famille veut des réponses

Des images publiées sur les réseaux sociaux de la manifestation du 10 juin montrent Mudassir Alam, 15 ans, levant le poing en l’air alors que la foule scande « Vive l’islam ».

D’autres coups de feu retentissent et Mudassir tombe au sol.

« Il est mort! » crie un spectateur, alors que les gens essaient d’empêcher le sang de couler d’une blessure à la tête de l’adolescent.

Mudassir est décédé plus tard à l’hôpital, l’un des deux jeunes hommes tués dans l’affrontement de Ranchi – les dernières victimes d’un fossé religieux croissant entre la population hindoue majoritaire de l’Inde et la communauté musulmane minoritaire.

La manifestation du 10 juin était l’une des nombreuses manifestations qui ont éclaté dans tout le pays après que deux anciens porte-parole du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde ont fait des commentaires désobligeants sur le prophète de l’islam Mahomet.

Le père en deuil de Mudassir, Parvez Alam, ne sait pas qui a tué son fils adolescent, mais dans une plainte à la police, il a accusé des officiers de « tirer sans discernement avec des AK-47 et des pistolets visant la foule musulmane ».

Il a affirmé qu’au moins trois autres hommes tiraient des balles sur des manifestants depuis le toit du temple hindou Shree Sankat Mochan Hanuman près de l’endroit où Mudassir se tenait dans la rue.

« En raison des tirs depuis le toit du temple et de la police, la situation était chaotique et une balle a touché mon fils à la tête », a déclaré Alam dans sa plainte.

Le sous-commissaire de Ranchi, Chhavi Ranjan, a confirmé que Mudassir et un autre homme, Sahil Ansari, avaient ensuite été déclarés morts à l’Institut des sciences médicales de Rajendra à la suite de « blessures par balle » subies pendant la manifestation.

Le père d’Ansari, Mohammad Afzal, a déclaré à CNN que son fils de 20 ans rentrait chez lui après avoir vendu des téléphones portables au marché lorsque « la police a ouvert le feu ».

Ranjan a déclaré que « la police a ouvert le feu parce que la foule était violente et que les premiers tirs ont eu lieu de la part de la foule », mais il n’a pas voulu dire à quelle foule il faisait référence, affirmant que l’affaire faisait l’objet d’une enquête.

Amol Homkar, inspecteur général de la police du Jharkhand, a déclaré qu’un comité de deux membres avait été formé pour enquêter sur l’incident, et qu’une équipe d’enquête spéciale de la police de Ranchi mène également des enquêtes. Homkar a déclaré que 12 personnes avaient été blessées lors de la manifestation et que 30 avaient été arrêtées dans les jours qui ont suivi, bien qu’il n’ait précisé aucune accusation.

CNN a examiné des images de la manifestation, qui montrent parfois des policiers tirant sans discernement sur les manifestants, dont aucun – y compris Mudassir – ne semble porter d’armes à feu.

Le père du garçon dit qu’il veut des réponses.

« J’ai perdu mon enfant unique à cause de cette violence », a déclaré Alam. « Il n’avait que 15 ans, pas même un adulte. »

La fusillade

Le père et le fils travaillaient dans l’étal de fruits de la famille sur Mahatma Gandhi Main Road, une artère principale traversant Ranchi, lorsque les manifestants se sont rassemblés après la prière du vendredi, a déclaré Alam à CNN.

« J’enlevais mon kiosque de fruits pour éviter les dommages dus aux manifestations », a-t-il déclaré. « Mudassir m’aidait. »

Alam a décrit son fils comme un « garçon très poli » qui, comme beaucoup d’adolescents de son âge, adorait faire des vidéos TikTok et prendre des photos sur son téléphone portable.

Dans un rapport à la police de Ranchi, déposé deux jours après la mort de son fils, Alam a déclaré avoir vu une « foule » de la « communauté musulmane » se déplacer vers le nord le long de la route principale, et lorsqu’ils ont atteint le temple Shree Sankat Mochan Hanuman, Mudassir les a rejoints.

Alam a affirmé que les hommes debout sur le toit du temple ont commencé à lancer des pierres sur les manifestants et ont tiré des coups de feu dans la foule.

Une vidéo de l’intérieur du temple Shree Sankat Mochan Hanuman, vérifiée par CNN, montre plusieurs personnes s’abritant au rez-de-chaussée, dont des policiers.

Par-dessus le bruit des projectiles frappant le bâtiment, la voix paniquée d’une femme dit : « Tout le monde jette des pierres sur le temple. L’administration essaie de l’arrêter… mais ils ne peuvent pas. » À travers les écrans de sécurité du temple, on peut voir des manifestants lancer des pierres.

Une autre vidéo montre des foules à l’extérieur, lançant des pierres vers le temple avant que les coups de feu ne retentissent. On ne sait pas qui tire les coups de feu, mais on voit la foule emportant un homme non identifié dont les vêtements blancs semblent tachés de sang.

Vers la fin de la vidéo, des policiers armés marchent vers les manifestants musulmans, qui se sont retirés de leur position à l’extérieur du temple.

En vertu du Code de procédure pénale indien, les policiers peuvent recourir à la « force » pour disperser ce qu’ils considèrent comme un rassemblement illégal.

Irfan Ansari, un législateur musulman du parti du Congrès indien, qui fait partie de la coalition au pouvoir dans l’État, a demandé pourquoi la police avait tiré des balles sur la foule et a déclaré qu’il demanderait au ministre en chef d’ordonner une enquête judiciaire.

« L’incident de Ranchi a fait honte à l’État », a écrit Ansari sur Twitter. « C’est le travail de la police de protéger, pas de tirer. »

Les musulmans se sentent visés

Depuis l’arrivée au pouvoir du parti BJP du Premier ministre Narendra Modi en 2014, les musulmans disent avoir été traités injustement par un gouvernement engagé dans des politiques favorisant les hindous.

La population musulmane indienne de 220 millions d’habitants est largement dépassée en nombre dans un pays de 1,4 milliard d’habitants, et bien que l’Inde prétende être un pays laïc, de nombreux musulmans disent vivre dans la peur.

Les récents commentaires d’anciens représentants du BJP sur le prophète Mahomet n’ont pas seulement irrité les musulmans en Inde. Au moins 15 pays à majorité musulmane ont condamné ces propos et certains ont exigé une réponse diplomatique des ambassadeurs indiens.

Le ministre indien des Affaires extérieures, S. Jaishankar, a déclaré samedi lors d’une assemblée publique organisée par l’affilié de CNN News-18 que les commentaires ne reflétaient pas les vues du BJP.

« Ce qui a été dit n’était pas la position du parti. Le parti l’a dit très clairement et a pris des mesures », a déclaré Jaishankar.

« Certains pays avaient des inquiétudes à ce sujet. Ils traitent avec nous, nous sommes leur image de l’Inde. Les pays qui avaient des inquiétudes apprécient que ce n’était pas la position du gouvernement », a-t-il ajouté.

Mais la diplomatie de haut niveau n’a pas réussi à apaiser la colère dans les rues indiennes, où les commentaires ont déclenché des manifestations dans plusieurs grandes villes. Dans certains endroits, les musulmans disent avoir été ciblés pour avoir parlé.

Des militants de l’État d’Uttar Pradesh, dirigé par le nord du BJP et dirigé par le prêtre hindou devenu politicien Yogi Adityanath, ont accusé les autorités de punir les musulmans prétendument impliqués dans les manifestations en détruisant leurs maisons.

Les autorités ont défendu leurs actions en disant qu’elles visaient des maisons construites illégalement sur des terres publiques dont les propriétaires avaient ignoré les avis de démolition répétés.

Mais les victimes ont déclaré à CNN que seules les maisons musulmanes avaient été détruites et qu’aucun avertissement n’avait été donné avant que leurs propriétés ne soient réduites en décombres.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Amnesty a accusé le gouvernement indien de « réprimer de manière sélective et brutale les musulmans qui osent s’exprimer et exprimer pacifiquement leur désaccord contre la discrimination dont ils sont victimes ».

Aakar Patel, président du conseil d’administration d’Amnesty International India, a déclaré à CNN que les autorités « violaient la loi indienne et les obligations indiennes envers divers traités que le pays a signés ».

« Ce que fait l’Inde, c’est sans le processus de justice qui la traverse, (elle) cible les musulmans, cible leurs maisons, leur tire même dessus – tout cela sous prétexte d’essayer de s’assurer qu’il n’y a pas de violence dans la rue », a-t-il déclaré. a dit.

CNN a contacté le bureau d’Adityanath mais n’a pas reçu de réponse. Dans un tweet du 11 juin, son conseiller média a partagé une photographier sur Twitter d’un bulldozer jaune démolissant une propriété, écrivant: « Rappelez-vous, chaque vendredi est suivi d’un samedi. »

La famille exige des réponses

Mercredi dernier, dans la modeste maison de la famille à Ranchi, des femmes ont entouré la mère de Mudassir, en deuil, Nikhat Parveen, essuyant les larmes de ses yeux alors qu’elle pleurait.

Parveen a déclaré à CNN que Mudassir lui avait téléphoné après avoir fini d’aider son père à dire qu’il rentrait à la maison. « Il a posé son téléphone, puis il est mort », a déclaré Parveen.

Elle a dit que son fils attendait ses résultats au lycée et mardi, ils ont découvert qu’il avait obtenu des A pour cinq de ses six matières de 10e année.

« Il avait l’habitude de me dire: » Je vais obtenir un emploi au gouvernement. Je vais aller loin dans la vie « », a déclaré Parveen.

« Il était incroyablement intelligent… il était aimé de tous. Il n’est pas là aujourd’hui, et tout le monde a les larmes aux yeux. »

Son père, Alam, a déclaré que la police avait jusqu’à présent frustré ses efforts pour déposer un FIR – un premier rapport d’information – qui est nécessaire pour ouvrir une enquête officielle.

« Nous avons essayé d’intenter une action en justice, mais les autorités ne coopèrent pas », a-t-il déclaré. « Nous avons déposé une plainte auprès de la police, mais ils ne l’ont pas enregistrée. »

Homkar a refusé de commenter l’allégation et les autres allégations d’Alam, en attendant le résultat de l’enquête.

Alam a déclaré que la mort de son fils avait privé sa famille de son avenir.

« Je suis (un) pauvre ouvrier, moi et mon fils (aujourd’hui décédé) vendions des fruits et des légumes. Il était le fils unique et l’avenir de ma famille », a-t-il écrit dans sa plainte à la police.

La mère de Mudassir a demandé pourquoi des coups de feu devaient être tirés dans une rue animée où des enfants, comme son fils, étaient présents.

« Est-ce que quelqu’un a le droit de faire ça ? Est-ce que la police ou qui que ce soit d’autre a le droit de tirer des coups comme ça ?

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait de la police, elle a répondu avec détermination : « Je veux que justice soit rendue à mon fils ».