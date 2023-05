L’adolescent Jacob Tremblay réfléchit à revisiter ‘La Petite Sirène’

Jacob Tremblay comprend la confusion lorsque les fans semblent surpris qu’il ait maintenant 16 ans.

L’enfant star élevé à Vancouver qui a fait irruption sur la scène en tant que phénomène de la taille d’une pinte dans « Room » en 2015 dit qu’il a beaucoup grandi depuis que le drame de l’enlèvement lui a valu les éloges de la critique.

Son dernier film est l’adaptation en direct de Disney de « La Petite Sirène ».

Après avoir foulé le tapis rouge lors de la première de Los Angeles, il note que les commentaires sur Internet semblaient axés sur sa taille actuelle.

«J’avais huit (ans), il y a environ huit ans», dit-il, s’arrêtant brièvement pour considérer l’écart de temps lors d’un récent arrêt promotionnel à Toronto.

« C’est logique en fait. À cause du COVID, nous étions confinés, je suis entré dans la pandémie à 12 ou 13 ans et je suis sorti à 16 ans.

« Cela ressemble presque à un claquement de doigts de Thanos », dit-il en faisant référence au méchant Marvel qui exerce des pouvoirs incroyables en un claquement de doigts.

Pour son dernier rôle, Tremblay interprète Flounder, un poisson tropical qui est le meilleur ami d’Ariel, une sirène qui abandonne sa vie dans la mer et sa voix pour être avec un prince humain.

Ariel est joué par Halle Bailey, la moitié de la paire sœur R&B nominée aux Grammy Awards Chloe x Halle.

Melissa McCarthy joue la méchante sorcière de la mer Ursula, Daveed Diggs est Sebastian le crabe et Awkwafina exprime une mouette excentrique, Scuttle.

Tremblay dit qu’il était un peu nerveux en acceptant son rôle.

« Les chansons et le film étaient toujours répétés pendant que je grandissais, donc faire partie de quelque chose qui allait être présenté à un nouveau public m’a fait ressentir beaucoup de pression », dit-il.

Ajoutant à la pression était le contrecoup d’Internet à l’apparence CG-photoréaliste de Flounder, qui, selon les critiques, manquait de la gentillesse de l’original 2D.

« Je pensais que tout avait l’air plutôt cool et fonctionnait très bien parce que la vie marine avait l’air très réelle et reconnaissable et de les voir danser ensemble de cette manière réalisée, je pense que c’était très magique », dit Tremblay.

Tremblay chante également pour la première fois dans le film et note qu’il a dû le faire devant les chanteurs estimés Bailey et Diggs.

La jeunesse était en fait un atout lors de l’enregistrement, dit Tremblay, qui avait 13 ans à l’époque.

« Ma voix a tellement changé depuis lors, il était donc beaucoup plus facile d’atteindre ces notes aiguës », dit-il.

« Si jamais je devais le revoir, je ne pense pas que je pourrais jamais faire un aussi bon travail que moi, car comme tout le monde peut le dire, j’ai grandi. »

Les autres rôles de Tremblay ont inclus le drame de 2017 de Julia Roberts « Wonder », en tant qu’enfant avec des différences craniofaciales, et la voix principale du film d’animation de Pixar 2021 « Luca », sur un jeune de 13 ans qui ressemble et vit comme un poisson mais prend forme humaine sur terre.

Tremblay dit qu’il a commencé à jouer « juste pour le plaisir » et que cela s’est depuis transformé en « une passion pour le cinéma ».

À l’avenir, il est beaucoup plus intéressé à être derrière la caméra que devant.

« La réalisation, la scénarisation et la production sont des éléments qui me passionnent ces derniers temps », dit-il.

Tremblay attribue à sa vie de famille relativement normale à Langley, en Colombie-Britannique, le fait de lui avoir permis de garder les pieds sur terre lorsque des géants comme Disney frappent à sa porte.

« Je vais toujours à l’école publique et ce qui est cool, c’est que j’ai vécu dans le même quartier la majeure partie de ma vie, donc tout le monde me connaît et me voit comme un mec normal », dit-il.

« J’ai aussi appris au fil des ans qu’il est très important d’être humble et de comprendre que nous sommes tous des personnes. Je fais vraiment attention pour m’assurer que rien de tout cela ne me monte à la tête et que je reste une personne de niveau – je privilégie la gentillesse sur tout.

