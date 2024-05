L’adolescent italien Carlo Acutis deviendra le premier saint catholique millénaire après le deuxième miracle qui lui est attribué

Une relique du millénaire considérée comme sainte à l’église d’Astoria

Un adolescent italien, officieusement surnommé « l’influenceur de Dieu » pour avoir utilisé ses compétences en informatique pour propager la foi catholique, est sur le point de devenir le premier saint de la génération millénaire, le Vatican annoncé jeudi.

Carlo Acutis est décédé d’une leucémie en 2006 à l’âge de 15 ans. Né à Londres, il a grandi à Milan où il dirigeait le site Internet de sa paroisse, puis d’une académie basée au Vatican. Il a également utilisé ses compétences informatiques pour créer une base de données en ligne des miracles eucharistiques à travers le monde.

Une image de Carlo Acutis, 15 ans, un garçon italien décédé en 2006 de leucémie, est vue lors de sa cérémonie de béatification célébrée par le cardinal Agostino Vallini, au centre, dans la basilique Saint-François, à Assise, en Italie, samedi 1er octobre. .10, 2020.



L’adolescent a été béatifié – premier pas vers la sainteté – en 2020 après qu’un miracle lui ait été attribué. Dans ce miracle, on attribue à Acutis la guérison d’un enfant brésilien d’une maladie congénitale affectant son pancréas.

Jeudi, le pape François a attribué un deuxième miracle à Acutis lors d’une réunion avec le chef du département de fabrication des saints du Vatican, le cardinal Marcello Semararo.

Le deuxième miracle concerne la guérison d’un étudiant universitaire de Florence qui a eu une hémorragie cérébrale après avoir subi un traumatisme crânien, a déclaré le partenaire de CBS News. nouvelles de la BBC signalé.

L’attribution d’un deuxième miracle signifie qu’Acutis peut être élevé au rang de saint, mais le Vatican n’a pas précisé quand cela se produirait.

Acutis est mort en Monza, Italie. Son corps a été transféré à Assise un an après sa mort et est exposé aux côtés d’autres reliques qui lui sont liées. Il a également été nommé parrain des Journées mondiales de la jeunesse de l’année dernière à Lisbonne en raison de son « rôle important dans l’évangélisation à travers Internet », ont déclaré à l’époque les organisateurs de l’événement : Reuters signalé.

Le pape a également défendu la cause de la sainteté de six hommes et d’une femme.

