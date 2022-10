L’adolescent indien Arjun Erigaisi surprend le champion du monde Magnus Carlsen

Jeune tireur indien, Arjun Erigaisi, 19 ans, a infligé une défaite écrasante au champion du monde d’échecs Magnus Carlsen lors de la septième manche, laissant le Norvégien dans l’embarras lors de l’Aimchess Rapid à 150 000 USD – la cinquième manche du Meltwater Champions Chess Tour.

C’était une douce revanche pour Erigaisi qui avait perdu face à Carlsen lors de la finale de la Julius Baer Generation Cup, et avait remporté sa première victoire contre le n°1 mondial samedi.

La défaite choc s’est produite au Round 7 avec Erigaisi perçant avec la brillante contre-attaque 27.Qf7+, ignorant courageusement la reine apparente de Carlsen et la menace de la tour dans la file b. La jeune star indienne a ensuite clôturé la victoire.

Contrairement à la finale anti-climactique de la Julius Baer Generation Cup où Erigaisi s’est pratiquement effondré face au champion du monde, l’Indien est resté calme et serein samedi.

Erigaisi a déclaré par la suite: “Cette (victoire) était vraiment bonne, j’étais vraiment content du match.”

Carlsen, jouant depuis une cabane en rondins à Are, en Suède, a immédiatement rebondi pour battre le compatriote indien d’Erigaisi Vidit Gujrathi au tour 8 et terminer la journée en deuxième position le 16/24 avec l’excitant Azerbaïdjanais Shakrhiyar Mamedyarov.

“Je pensais que ma performance d’hier (vendredi) était peut-être la pire que j’aie jouée en une seule journée sur le Tour… Aujourd’hui (samedi) n’était pas super non plus, mais c’était un peu mieux”, a déclaré Carlsen. Vendredi, Carlsen a manqué de justesse contre Aditya Mittal et samedi, il s’est de nouveau retrouvé en grande difficulté contre Erigaisi.

Wonderkid Nodirbek Abdusattorov s’est accroché à une avance étroite, alors que l’Ouzbek après avoir dominé le jour 1 vendredi, a rebondi après une défaite lors du premier match samedi pour marquer deux autres victoires et terminer en tête du classement le 17/24 – un point devant le pack.

Le premier tour de la journée – le tour 5 de l’étape préliminaire de l’événement Meltwater Champions Chess Tour – a été «sauvage», selon IM Lawrence Trent dans la boîte de commentaires, car les huit matchs se sont terminés par des victoires.

Vincent Keymer a pris un excellent départ avec une victoire contre Mamedyarov. Le n°1 azerbaïdjanais s’est débordé en plaçant sa reine profondément dans la position de Keymer avant que le jeune Allemand n’active sa propre reine et ne passe à l’attaque lui-même.

Mamedyarov a ensuite enchaîné avec trois victoires consécutives, dont une victoire rapide en 16 coups contre Richard Rapport. Mamedyarov a terminé la journée au niveau de Carlsen et cherche une chaussure pour les quarts de finale.

Abdusattorov, le champion du monde rapide et leader du jour au lendemain, a perdu son premier match de la journée face à l’Indien Vidit Gujrathi. Avec la victoire de Carlsen, cela a permis au champion de se mettre brièvement au niveau du classement.

Au tour 6, Abdusattorov a capitalisé alors qu’une autre jeune star indienne, Gukesh D, a jeté une position gagnante. Alors que Carlsen a perdu contre Erigaisi, Abdusattorov a envoyé Pentala Harikrishna pour reprendre la tête. Un match nul lors du dernier tour de la journée contre Anish Giri a assuré la tête pour la deuxième journée consécutive.

Le Meltwater Champions Chess Tour primé, le premier circuit d’échecs au monde tout au long de l’année, atteint son avant-dernier tournoi avec l’Aimchess Rapid.

L’événement comprend 16 joueurs dans une phase préliminaire de tournoi à la ronde avant que le peloton ne soit réduit à huit et que les KO commencent. L’Aimchess Rapid est le dernier tournoi “Regular” de la saison 2022 avec un prize pool de 150 000 UD avant le début de l’événement final de fin de saison le 14 novembre.

