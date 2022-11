L’adolescent Holger Rune surprend Novak Djokovic pour remporter le Masters de Paris

L’adolescent danois Holger Rune a choqué le sextuple champion Novak Djokovic pour décrocher son premier titre de Masters à Paris dimanche après être revenu d’un set down pour gagner 3-6, 6-3, 7-5.

Rune, 19 ans, est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi de Paris depuis Boris Becker, 18 ans, en 1986 après avoir battu cinq joueurs du top 10 en autant de jours – le premier à le faire dans le même tournoi.

Il est le cinquième vainqueur du Masters pour la première fois cette saison et sera le premier Danois à entrer dans le top 10 lundi.

“C’est probablement le meilleur sentiment de ma vie, de toute ma carrière”, a déclaré Rune.

“C’est une sorte de petit rêve devenu réalité, même si j’ai de plus grands rêves.”

Après avoir remporté le titre à Stockholm de part et d’autre des deuxièmes places à Sofia et à Bâle, Rune a commencé sa course vers une quatrième finale consécutive en sauvant trois balles de match au premier tour pour battre Stan Wawrinka.

Il a ensuite battu Hubert Hurkacz suivi d’Andrey Rublev avant de voir Carlos Alcaraz alors que le numéro un mondial a pris sa retraite sur blessure alors qu’il était mené par un set en quart de finale.

Rune a mis fin à la séquence de 16 victoires consécutives de Felix Auger-Aliassime pour préparer le choc avec Djokovic, qui n’avait pas perdu à Bercy depuis sa défaite face à Karen Khachanov lors de la finale de 2018.

“C’était aussi très important pour moi de battre Felix et Alcaraz et ces gars-là”, a déclaré Rune.

“Mais quand même, pouvoir battre Novak dans une telle occasion, et il est probablement l’un des plus grands que nous ayons jamais eu dans ce sport, c’est un sentiment fou de pouvoir le battre dans cette finale.”

Le Serbe Djokovic est entré en finale dimanche après avoir remporté 21 des 22 matches depuis le début de Wimbledon, qu’il a remporté pour la septième fois en juillet face à Pete Sampras.

“Pour quelqu’un qui est si jeune, montrer ce sang-froid et cette maturité dans un grand match comme celui-ci est très impressionnant. Il a eu une semaine de sa vie », a déclaré Djokovic.

Il a pris une avance de 3-1 alors que Rune a commis deux fautes consécutives lors de la plus grande finale de sa carrière à ce jour.

Djokovic a confortablement tenu bon pour empocher le premier set et semblait avoir Rune dans les cordes lorsqu’il a bondi de 40-0 sur le service de son adversaire lors du premier jeu du deuxième set.

– Tournant –

Mais Rune a superbement riposté pour contrecarrer Djokovic, puis a fait basculer l’élan en sa faveur en brisant immédiatement pour aller 2-0 le match suivant, ce qui s’est avéré suffisant pour forcer un décideur.

L’écart d’âge de 16 ans entre les deux était le plus grand dans une finale de Masters depuis que Rafael Nadal, alors âgé de 19 ans, avait battu Andre Agassi, 35 ans, à Montréal en 2005.

L’inexpérience de Rune a refait surface lorsqu’il a commis une double faute en tentant un gros deuxième service pour donner à Djokovic un avantage de 3-1, mais le Danois a montré son caractère remarquable pour revenir immédiatement en arrière.

Au lieu de cela, c’est Djokovic qui a craqué lorsque la pression était la plus élevée, lançant un coup droit large pour offrir à Rune la chance de servir pour le trophée.

Rune a résisté à six points de rupture lors d’un match final marathon avant de remporter le titre après deux heures et 34 minutes pour terminer une semaine incroyable dans la capitale française.

“Ce fut le match le plus stressant de ma vie”, a déclaré Rune à propos de la finale captivante. « Mon cœur était presque dans ma tête. Je commençais déjà à penser au tie-break. Je suis très fier d’avoir pu le terminer.

Rune est qualifié pour les finales Next Gen de la semaine prochaine à Milan, mais avec sa victoire sur Djokovic, il devient également le premier remplaçant pour les finales ATP à Turin du 13 au 20 novembre.

Djokovic se concentrera sur la victoire de la finale de fin de saison pour une sixième fois record, pour égaler Roger Federer.

“Bien sûr, je suis déçu de la défaite d’aujourd’hui, mais j’étais très proche”, a déclaré Djokovic.

“Ce ne sont que quelques points qui ont décidé d’un vainqueur. Mais le niveau de tennis auquel je joue est élevé et j’aime mes chances (à Turin).

“Chaque match est comme une finale là-bas. Il n’y a pas de matchs faciles. »

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici