L’adolescent espagnol Gavi devient le plus jeune buteur de la Coupe du monde depuis Pelé

AL THUMAMA, Qatar – Le milieu de terrain espagnol Gavi est devenu le troisième plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde, et le plus jeune depuis la légende brésilienne Pelé en 1958, avec son but à la 74e minute lors d’une victoire 7-0 contre le Costa Rica mercredi.

Lorsqu’il est entré sur le terrain pour commencer le match, le prodige de Barcelone est également devenu le plus jeune joueur (18 ans, 110 jours) à avoir jamais joué pour l’Espagne dans un grand tournoi international (Coupe du monde ou Championnat d’Europe).

“Je n’ai jamais rêvé d’être ici à cet âge”, a déclaré Gavi, par l’intermédiaire d’un interprète. “Je suis tellement heureux d’être ici. Ce n’est qu’une étape. Je dois continuer.

Pelé avait 17 ans et 249 jours lorsqu’il a marqué lors de la victoire du Brésil en finale de la Coupe du monde 1958 contre la Suède. Il détient le record du plus jeune buteur de l’histoire d’une Coupe du monde lorsqu’il a marqué 10 jours plus tôt en quart de finale.

Le Mexicain Manuel Rosas est le deuxième plus jeune buteur, âgé de 18 ans et 93 jours lorsqu’il a trouvé le filet lors du tournoi inaugural de 1930.

L’Espagne menait 4-0 lorsqu’une course d’Alejandro Balde a percé la défense du Costa Rica et après un dégagement partiel du gardien Keylor Navas, Alvaro Morata a trouvé Gavi sur une course tardive.

L’adolescent l’a frappé avec l’extérieur de sa botte droite et il a dévié du poteau droit dans ce qui a été l’une des démonstrations de compétence les plus impressionnantes du tournoi jusqu’à présent.

Sa contribution globale lui a valu le titre de joueur du match de la FIFA.

“C’était un super match. Nous avons commencé dès la première minute pour gagner ce match et je suis vraiment content”, a déclaré Gavi. “Maintenant, j’attends le prochain. Je suis vraiment heureux d’avoir remporté le titre de MVP, mais aujourd’hui, nous avons tous fait un très bon match et je suis vraiment heureux pour eux tous.

“Je sais que je suis le plus jeune de l’équipe et je respecte tout le monde, mais sur le terrain, c’est différent et je fais de mon mieux. Je suis fier d’être sur ce podium.”

Ce fut une victoire historiquement dominante pour l’Espagne, qui n’a autorisé aucun tir et a enregistré le plus de passes (1 043) et le pourcentage de possession le plus élevé (81,3) dans un match de Coupe du monde depuis au moins 1966.

Cela a été dicté en grande partie par un milieu de terrain composé de deux adolescents, le coéquipier de Gavi à Barcelone, Pedri, commençant à côté de lui devant Sergio Busquets.

“Nous avons contrôlé le match tout au long, ce qui était notre premier objectif”, a déclaré l’entraîneur espagnol Luis Enrique. “Nous avons été exceptionnels en possession du ballon, exceptionnels dans notre finition.

“Les 16 joueurs étaient excellents mais nous avons encore de la place pour nous améliorer. Je ne sais pas qui jouera [against Germany on Sunday]. Je ne pense pas avoir déjà répété un 11 de départ.”

La victoire de l’Espagne a été la victoire la plus déséquilibrée en Coupe du monde depuis que le Portugal a battu la Corée du Nord 7-0 en 2010.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.