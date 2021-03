MANCHESTER, Angleterre – Dans une semaine qui a vu une forte concentration sur la façon dont Manchester United achète ses joueurs, il semble qu’ils aient réussi un coup d’État en signant Amad Diallo.

Un jour après que le club ait nommé John Murtough comme directeur de football et Darren Fletcher comme directeur technique en partie pour aider au recrutement à Old Trafford, le joueur de 18 ans a quitté le banc pour marquer un but scandaleux alors que United faisait match nul 1-1 avec Milan. en Ligue Europa.

Ce n’était que la troisième apparition de Diallo après son arrivée d’Atalanta en janvier, mais la confiance avec laquelle il a passé le ballon au-dessus du gardien milanais Gianluigi Donnarumma avec sa tête suggérait qu’il était assez à l’aise à ce niveau.

Ole Gunnar Solskjaer l’a aidé doucement, mais cela ne sera peut-être pas possible plus longtemps. Un début de Premier League ne peut pas être trop loin, en particulier si la blessure à la cheville qui a exclu Marcus Rashford ne s’améliore pas de sitôt. Anthony Martial a également été ajouté à la liste des blessures après avoir boité ici avec un problème de hanche.

C’était dommage pour Diallo que sa grande soirée ait été gâchée par l’égalisation de Simon Kjaer dans le temps d’arrêt, mais Solskjaer a dû accepter après cela était mérité. «Nous étions loin», a-t-il déclaré.

« Du point de vue de la possession, c’était 50-50 mais nous étions un peu trop lents avec la possession. C’est parfois difficile sur le dos d’un match comme nous l’avons fait. [against Manchester City] mais c’est l’apprentissage que nous devons entrer en nous-mêmes et nous devons performer chaque semaine parce que nous jouons contre de bonnes équipes et celles-ci sont définitivement une bonne équipe.

« Très déçu de concéder avec l’un des derniers coups de pied du match mais probablement un match nul est un bon résultat. »

Solskjaer ne comptait pas avoir besoin de Diallo à la mi-temps, mais United était si pauvre dans les 45 premières minutes qu’il n’était pas surprenant de voir l’adolescent s’échauffer à la pause.

Le but brillant d’Amad Diallo fait allusion à la capacité du joueur de 18 ans qui vient d’arriver d’Atalanta en janvier. Photo par OLI SCARFF / AFP via Getty Images

La première mi-temps de United a été résumée par Harry Maguire. D’abord, il a été touché à la tête par le coup franc lié au but d’Alex Telles, puis une minute plus tard, il a réussi à frapper le poteau de six pouces lorsqu’il était plus facile de tourner le coin de Telles dans le filet au poteau arrière. Le regard d’incrédulité sur le visage de Maguire était la preuve de la gravité de la faute, mais cela aurait aussi pu être le regard sur le visage de Solskjaer alors qu’il se tenait dans le vestiaire à la mi-temps pour essayer d’expliquer une première mi-temps que Milan dominait.

Franck Kessie a eu le ballon dans le filet deux fois dans les 10 premières minutes seulement pour que le premier soit refusé par le drapeau du juge de touche, et VAR a décidé qu’il avait géré la préparation de la seconde. United a eu la chance d’entrer au niveau de la pause.

Le moment de magie de Diallo semblait l’avoir gagné avant la tête de Kjaer à la deuxième minute du temps additionnel. Si United veut gagner cette compétition, ils ont du travail à faire à San Siro la semaine prochaine. Diallo, qui pourrait finir par coûter 37 millions de livres sterling si une série de clauses de bonus sont respectées, a déjà fait valoir le point de départ de ce jeu.

Même avec Bruno Fernandes, Mason Greenwood et Martial tous partants, United a eu du mal à créer de nombreuses occasions nettes et c’est Milan qui a terminé le match avec plus de tirs et de tirs cadrés, même sans les attaquants Zlatan Ibrahimovic et Mario Mandzukic. Pour Solskjaer, il y avait peu d’autres faits saillants en dehors du camée encourageant de Diallo.

« Il est créatif et il joue avec la liberté », a déclaré Solskjaer.

« C’était une belle passe de Bruno, c’est ce qui fait le but. Amad a encore beaucoup à apprendre mais il sera mieux après le but. »

Après avoir concédé si tard, United mise sur leur belle forme à l’extérieur pour les sortir des ennuis en Italie. Un autre moment d’inspiration d’une source inattendue aiderait.

« Cela rend les choses plus difficiles, mais nous devons aller marquer des buts et gagner le match et cela nous conviendra probablement », a déclaré Solskjaer.

« Nous sommes une équipe qui est meilleure quand nous avançons. Bien sûr, nous aimons nos chances, nous avons été excitants et efficaces à l’extérieur, en particulier contre [Real] Sociedad [in the last round].

« C’est un modèle sur la façon dont nous voulons jouer. Nous devons marquer un ou deux mais nous avons envie de nos chances. »