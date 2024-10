L’adolescent de la région de Montréal Olivier Rioux est l’adolescent le plus grand du monde et un projet de basket-ball intrigant

GAINESVILLE, Floride (AP) –

En marchant de son appartement aux cours puis au centre de basket-ball de l’Université de Floride, Olivier Rioux pose pour des dizaines, parfois des centaines, de photos par jour.

Des plans verticaux, bien sûr. Rioux ne rentre pas dans le cadre autrement.

À 7 pieds 9 pouces, Rioux est le BMOC ultime. Il est en fait le plus grand homme du campus, sur tous les campus.

L’étudiant de première année de Floride, un Canadien joyeux et insouciant qui figure dans le livre des records Guinness en tant qu’adolescent le plus grand du mondeentrera également dans l’histoire du basket-ball lorsqu’il jouera pour les Gators, classés 21e cette saison. Le gars joyeux connu sous le nom de « Oli » deviendra le plus grand à jouer au cerceau universitaire, supplantant Kenny George de 7 pieds 7 pouces de l’UNC Asheville (2006-08).

Il mesure 2 pouces de plus que les anciens géants de la NBA Gheorghe Muresan et Manute Bol, et 3 pouces de plus que les grands hommes populaires Yao Ming, Tacko Fall et Shawn Bradley.

«On vous pose des questions tous les jours», a déclaré Rioux, qui aime dessiner pendant son temps libre. « Vous n’avez pas trois secondes pour vous quand vous êtes dehors, ce qui me convenait car mon frère et mon père sont grands. Et en famille, nous sortions. C’est comme ça que c’était, et on ne peut pas changer ça parce que les gens sont curieux.

Ses coéquipiers universitaires s’y sont désormais habitués.

« C’est vraiment bizarre d’admirer quelqu’un », a déclaré le centre de 7 pieds 1 pouce Micah Handlogten. « Mais être avec lui presque tous les jours, c’est tout simplement différent lorsque vous êtes en public avec lui. Les gens me demandent habituellement : « Tu es si grand. Est-ce que tu joues au basket ? Personne ne me dit un mot (maintenant). Tout le monde le regarde. C’est un peu fou. Il ne s’en cache pas. »

Olivier Rioux, au centre, joueur de basket-ball universitaire de 7 pieds 9 pouces de la NCAA en Floride, prend une pause à l’entraînement avec ses coéquipiers Kajus Kublikas, à gauche, et Kevin Pazmino (2), le vendredi 18 octobre 2024, à Gainesville, en Floride. (John Raoux/AP Photo)

Rioux l’accepte réellement. Il accueille les regards, les questions et toutes les demandes.

« Cela aide d’être Canadien », a-t-il plaisanté. « Il suffit de s’y habituer. Parler aux gens est agréable parce qu’ils sont curieux, et cela ne peut pas changer.

Rioux a travaillé fort pour se préparer au basketball de Division I, mais personne ne s’attend à ce qu’il soit une star à ce niveau, certainement pas tout de suite. Les Gators s’attendent à ce que Rioux soit l’un des favoris des fans, à commencer par leur match d’ouverture de la saison contre l’USF lundi soir. L’entraîneur Todd Golden prédit que cela ne ressemblera à rien de ce qu’il a jamais vécu, avec des chants pour Rioux en fin de match.

« Celui-là, nous pouvons le voir venir à un kilomètre et demi », a déclaré Golden. « Environ 95 % de mes conversations avec des personnes aléatoires à propos de notre équipe concernent lui. C’est la première fois que nous sommes classés depuis 2019 et c’est comme : ‘Hé, Coach, nous sommes vraiment excités de voir Oli là-bas cette année.’ ‘ Et je comprends, mec. C’est un individu tout à fait unique.

Rioux a grandi à Terrebonne, au Québec, et a réalisé très tôt qu’il était différent. Il était plus grand que la plupart de ses professeurs à l’école primaire, franchissait la barre des 6 pieds à l’âge de 8 ans et dépassait les 7 pieds l’été précédant la septième année.

Sa mère a 6-2 ans, son père a 6-8 ans et son frère aîné a 6-9 ans.

«Chez ma miaou, nous avions le mur (où) mon frère et moi avions l’habitude de nous mesurer. Et puis un jour, pouf, mon frère est parti », a déclaré Rioux, se souvenant du jour où il est devenu « officiellement » devenu trop grand pour toute sa famille.

De retour au Canada, Rioux possède un certain nombre d’articles fabriqués sur mesure pour rendre la vie plus confortable, notamment son lit. Sur le campus, cependant, il tient à peine en diagonale sur un matelas queen-size.

Il doit se baisser pour passer près de chaque porte et se cogne souvent la tête. Il porte des chaussures de taille 20, tire l’essentiel de sa garde-robe de vêtements d’équipe et n’osera pas rouler en scooter parce que « je n’ai pas confiance en moi ». Et se faufiler dans un bureau de classe est plus comique qu’un meneur essayant de l’enfermer.

Il a commencé à jouer au basket-ball à l’âge de 5 ans et a fini ses études secondaires à l’IMG Academy de Sarasota, à environ trois heures au sud de Gainesville. Il a reçu des offres de l’UC Irvine et de Morehead State, mais s’est retrouvé en Floride comme remplaçant préféré.

Il est l’un des six joueurs internationaux de l’alignement de Golden et un projet clair malgré avoir participé à plusieurs événements FIBA ​​avec l’équipe nationale canadienne, notamment la FIBA ​​AmeriCup U18 2024 et la Coupe du monde U19 2023.

« Ce qui est bien dans notre esprit, c’est que nous pensons qu’il a le potentiel pour jouer à un moment donné », a déclaré Golden. « C’est plus qu’un simple gars de 7-9. Il a eu de très bons moments à l’entraînement, il peut être super coaché ​​et je suis ravi qu’il atteigne ce point l’année prochaine et qu’il voie où nous en sommes. »

Rioux a fait des progrès en quelques mois seulement. Sa mobilité et sa coordination se sont améliorées – il peut enrouler sa jambe autour de sa tête – ainsi que son conditionnement. Golden veut toujours qu’il utilise son cadre de 305 livres pour devenir « plus un botteur de fesses » au poste bas.

« Il a des éclairs à l’entraînement où il fait des jeux et vous vous dites ‘Whoa' », a déclaré Golden. « Evidemment, nous ne pouvons pas faire ça avec quelqu’un d’autre. »

Rioux peut dunk sans quitter ses pieds et possède un tir en crochet presque imparable. Il porte le numéro 32 en raison de son affection pour les membres du Temple de la renommée du basket-ball professionnel Magic Johnson et Shaquille O’Neal, un autre joueur de 7 pieds.

Il aimerait modeler son jeu sur l’ancien centre de Purdue Zach Edey (7-4) et la superstar française Victor Wembanyama (7-3), qui est actuellement considéré comme la référence en matière de joueurs de 7 pieds.

« Oh mon Dieu », s’est exclamé Rioux.

La plupart des gens ont la même réaction lorsqu’ils voient Rioux pour la première fois. Il domine ses coéquipiers et ses camarades de classe, et presque toutes les photos prises de lui deviennent virales.

« Il ne recherche pas l’attention, mais il ne s’énerve pas non plus contre les gens qui le demandent », a déclaré Handlogten. « Il l’accepte parce que cela fait partie de lui, et il adore ça. Si quelqu’un vient et demande des photos, il répond : « Ouais, bien sûr ». Et il a toujours ce sourire éclatant sur son visage. C’est génial.