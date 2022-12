L’adolescent de Grayslake joue dans “A Christmas Story, The Musical” – Shaw Local

GRAYSLAKE – Huit fois par semaine, Braden Crothers, 13 ans, de Grayslake, se transforme en Scut Farkus, le tristement célèbre tyran de « A Christmas Story, The Musical ».

C’est un rôle de rêve pour les Crothers aux cheveux roux. Et, selon les mots de son personnage, il n’est pas prêt à “dire oncle”.

“C’est l’un des rôles les plus amusants que j’ai jamais joué”, a déclaré Crothers, qui a joué professionnellement depuis l’âge de 6 ans sur les scènes de la région de Chicago et au-delà. « Je n’ai jamais vraiment été capable de jouer le méchant dans la plupart de mes rôles. J’ai été ce gentil et gentil garçon. … C’est très amusant de s’aventurer dans un nouveau monde, d’être méchant.

Sa première fois au Marriott Theatre dans le Lincolnshire, Crothers joue dans la production jusqu’au 1er janvier. Il compte l’expérience parmi ses préférées.

Il a même reçu un message vidéo, posté sur son compte Instagram bradencrothers, de l’acteur qui a joué Scut Farkus dans le film original de 1983 “A Christmas Story”. La production Marriott est basée sur le film. Pour un horaire et des informations sur les billets, visitez www.marriottheatre.com/show/a-christmas-story.

“C’est un spectacle amusant et léger”, a déclaré la mère de Braden, Sarah Crothers. “Vous avez juste le sourire aux lèvres pendant la majeure partie du spectacle.”

Les parents de Braden, Sarah et Ryan Crothers, ont cinq enfants. Lorsque Braden et son frère jumeau Elijah avaient 3 ans, ils ont commencé le mannequinat.

“Tous les parents pensent que leurs enfants sont si mignons, mais ils étaient aussi très sympathiques et n’avaient pas peur des étrangers, c’est pourquoi j’ai pensé qu’ils pourraient peut-être s’amuser et bien faire du mannequinat”, a déclaré Sarah Crothers. “Je n’avais aucune idée que 10 ans plus tard, nous serions ici.”

Avec Braden, Elijah est apparu dans des publicités et des publicités. Elijah est apparu plus récemment dans un épisode de “Chicago Fire” de NBC. Lui et Braden ont été choisis comme “frères espiègles” dans des publicités quand ils étaient plus jeunes.

“C’est exactement ce qu’ils étaient quand ils étaient petits”, a déclaré Sarah Crothers.

Braden est apparu sur “Chicago PD” de NBC en 2016 et a assumé de nombreux rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision depuis. En 2019, il est apparu dans “Saint Frances”, un film indépendant acclamé par la critique.

Parmi de nombreux rôles au théâtre, il a joué Louis dans « The King and I » et Tiny Tim dans « A Christmas Carol » au Drury Lane Theatre ; Boy Scrooge/Matthew Cratchit dans « A Christmas Carol » au Milwaukee Repertory Theatre ; Friedrich dans « The Sound of Music » au Big Noise Theatre à Des Plaines ; Charlie Brown dans « Vous êtes un homme bon, Charlie Brown » au STEPS Performing Arts Center à Lindenhurst ; et Nigel dans “Matilda” à l’Opéra de Woodstock.

“C’est quelque chose que j’aimerais faire comme carrière”, a déclaré Braden, qui aime non seulement jouer mais aussi chanter et danser. “C’est un travail tellement amusant parce que vous êtes payé pour faire ce que vous aimez, en gros. J’espère pouvoir le faire et je vais travailler dur pour y arriver.

Jongler avec l’école et les performances peut parfois être difficile, a-t-il dit, mais ses professeurs et sa famille le soutiennent.

Il travaille souvent sur les devoirs en coulisses.

“Parfois, c’est une lutte”, a-t-il déclaré. “Il suffit de trouver le temps entre les émissions.”

Le travail scolaire passe avant tout, a déclaré Sarah Crothers, et il est important que Braden continue de s’amuser et ne ressente pas de pression. Elle est reconnaissante pour une famille élargie qui aide souvent Braden et ses autres enfants là où ils doivent aller.

“Ses frères et sœurs le soutiennent énormément”, a-t-elle déclaré. « Heureusement, il n’y a pas de jalousie ou quelque chose comme ça. Je suppose que nous venons de nous retrouver avec une très bonne situation, et nous travaillons dur pour la maintenir.

Braden espère un jour assumer d’autres rôles de rêve, comme n’importe quel personnage principal dans “Newsies” ou “Les Misérables”, ou le roi dans “Hamilton”.

“Je suis vraiment ouvert à tout”, a-t-il déclaré.

Pour l’instant, il a dit qu’il aimait juste être un tyran légendaire.

“J’avais vu le film plusieurs fois”, a-t-il déclaré à propos de “A Christmas Story”. « C’est un classique, c’est sûr. Je ne connais personne qui n’aime pas ce film.”