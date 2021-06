L’adolescent britannique Jack Draper poursuit la course de rêve des Queens pour organiser les quarts de finale de Cameron Norrie | Actualités Tennis

Le Britannique Jack Draper célèbre à la fin du premier set lors de son match contre le Kazakh Alexander Bublik. (PENNSYLVANIE)

L’adolescent Jack Draper a organisé une rencontre en quart de finale entièrement britannique avec Cameron Norrie dans le Queens alors qu’il poursuivait sa superbe course en battant le numéro 39 mondial Alexander Bublik.

Draper a réservé sa place au tour suivant avec une victoire 7-6 (5) 7-6 (0) après avoir repoussé Jannik Sinner au premier tour avec ce qui avait marqué sa première victoire en simple sur le circuit ATP.

Le joueur de 19 ans est le plus jeune Britannique à atteindre un quart de finale ATP depuis Andy Murray en 2006, ses progrès signifiant que la Grande-Bretagne sera assurée d’au moins un demi-finaliste avec Dan Evans et Murray tous deux toujours dans le tournoi.

« La foule m’a fait franchir la ligne », a déclaré Draper. « Je suis content d’avoir pu saisir l’opportunité cette semaine, j’ai l’habitude de jouer devant un homme et son chien sur le Futures Tour. Cela aide vraiment beaucoup.

« Alex est un si grand joueur, vous devez être sur chaque point avec lui. Je n’avais pas beaucoup d’attentes, battre Jannik m’a donné un énorme coup de pouce et je n’ai pas commencé aussi nerveux.

« Je suis juste content que nous ayons un Britannique en demi-finale. Cam est un grand joueur, une bonne personne, et je serai ravi de partager un terrain avec lui en quarts. »

Draper a pleinement profité d’une double faute de Bublik au tie-break pour prendre un premier set très serré avec un énorme revers sur la ligne. Il a ensuite raté l’occasion de servir pour le match à 5-4, avant de s’imposer à nouveau dans le tie-break pour marcher devant un public local.

Plus tôt dans la journée, le numéro 2 britannique Norrie a scellé une place pour son premier quart de finale du Queen’s Club avec une victoire 7-5 6-2 sur le Russe Aslan Karatsev, qui avait été demi-finaliste surprise à l’Open d’Australie après s’être qualifié en qualification. en février.

Norrie a battu pour 3-2 sur le point de remporter le premier set, avant que le défi de Karatsev ne soit entravé dans le deuxième après avoir subi une chute difficile à la ligne de base.

« C’était un grand pas en avant, surtout sur les retours », a déclaré Norrie sur le terrain. « Je me sentais à l’aise sur les retours et les premières balles. Il a commencé fort et j’ai réussi à conserver mon service et à rester avec lui. C’est une grande victoire pour moi et un grand pas en avant par rapport au premier tour.

« Je suis resté concentré, j’ai gardé mon service à la fin et c’est agréable de passer. Tout le mérite à lui, il a une excellente année, donc c’est une énorme victoire pour moi et une autre sur gazon. »

Federer tombe à Halle

Roger Federer a vu sa quête d’un 11e titre à l’Open de Halle en Allemagne se terminer par le Canadien Felix Auger-Aliassime.

Le joueur de 20 ans a remporté une victoire 4-6 6-3 6-2 sur le 20 fois champion du Grand Chelem, qui a fait son retour au tennis de compétition sur gazon pour la première fois depuis 2019 lundi avec une victoire en deux sets. contre le qualifié Ilya Ivashka.

C’est la première fois en 18 apparitions que Federer n’atteint pas les quarts de finale à Halle, tandis que pour Auger-Aliassime, qui idolâtrait le Suisse cinquième tête de série dans son enfance, le résultat marquait une quatrième victoire dans le Top 10.

« J’ai toujours pensé qu’il serait parti (à la retraite) quand je suis arrivé parce qu’il gagnait déjà des tournois du Grand Chelem et que je n’avais que cinq ans, donc je ne m’attendais pas à le jouer parce que je voulais être professionnel un jour et je ne l’ai pas fait pense que j’arriverais à son niveau, et maintenant être sur le même terrain que lui et remporter la victoire est un honneur pour moi.

« C’est incroyable, une victoire incroyable, je ne m’y attendais pas. Bien sûr, je suis venu au match avec l’envie de gagner, mais Roger était mon idole comme beaucoup d’entre nous en grandissant. Alors tout d’abord, c’était un immense honneur de jouer lui avant sa retraite, et le battre est quelque chose d’incroyable que j’ai et qui est avec moi maintenant. Je vais chérir cela, c’est un grand moment pour moi et j’espère pouvoir continuer comme ça dans le tournoi. «

Andrey Rublev, quatrième tête de série, a remporté une victoire 6-4 6-4 sur Jordan Thompson et rencontrera désormais l’Allemand Philipp Kohlschreiber au troisième tour après avoir vaincu Corentin Moutet.

