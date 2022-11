L’adolescent australien en mission pour protéger les requins à dents en lambeaux

CNN

Avec un sourire menaçant, des dents en forme d’aiguilles et un museau pointu et pointu, un requin nourrice gris n’est pas une créature que la plupart des gens voudraient rencontrer. Mais Shalise Leesfield n’est pas la plupart des gens.

L’Australienne de 16 ans ne pouvait pas penser à une meilleure créature à rencontrer lors d’une plongée sous-marine au large de South West Rocks, près de chez elle à Port Macquarie, une ville côtière au nord de Sydney.

“Je sais qu’il y a une énorme stigmatisation autour de leur apparence effrayante, mais je vous promets que ce sont les animaux les plus adorables de tous les temps”, dit-elle. “Ils sont si dociles et si curieux, ils sont comme les labradors de la mer.”

Les requins lents, qui aiment habiter près du fond marin dans des eaux chaudes et peu profondes, sont – pour la plupart – inoffensifs pour les humains. Mais le requin nourrice gris (également connu sous le nom de requin tigre de sable et de requin tacheté à dents en lambeaux) est menacé. Les populations se sont fragmentées, des habitats ont été perdus en raison du réchauffement des océans et du développement humain, et la pêche intensive a entraîné une énorme baisse des effectifs, selon l’UICN, qui répertorie l’espèce comme étant en danger critique d’extinction.

Une zone où ils peuvent encore être repérés est Fish Rock, une caverne sous-marine avec un écosystème dynamique et unique, à 40 miles sur la côte de la maison de Leesfield.

Plonger dans le tunnel de 410 pieds de long, parmi les coraux gorgones roses et les jardins d’éponges, est une « montée d’adrénaline », explique Leesfield. En plus des requins nourrices gris, des baleines, des raies pastenagues, des mérous et de nombreuses autres espèces marines peuvent y être observées.

Mais les pêcheurs récréatifs, professionnels et affrétés sont autorisés à accéder à moins de 200 mètres (656 pieds) de Fish Rock, à condition qu’ils utilisent un appât spécial à base de légumes. Cela entraîne un déclin de la biodiversité et une augmentation de la pollution, dit Leesfield. Elle souhaite étendre la zone de non-pêche, en établissant une «zone sanctuaire» protégée de 1 500 mètres (5 000 pieds) pour refléter les études qui ont trouvé des requins gris nourrices migrant jusqu’à ce point.

Sa campagne a déjà vu la zone désignée comme Hope Spot, qui fait partie du programme Mission Blue lancé par la célèbre océanographe Sylvia Earle qui identifie les lieux comme étant d’une importance cruciale pour la santé de l’océan et soutient la protection. Cela a contribué à sensibiliser à la fragilité de la zone et des requins nourrices gris, explique Leesfield.

“Quand les gens pensent à Hope Spots, ils pensent au port de Sydney ou à la Grande Barrière de Corail… donc faire monter Fish Rock sur cette plate-forme est une nouvelle incroyable”, dit-elle. “J’aime appeler Fish Rock une lueur d’espoir pour ces requins, parce que c’est leur maison… C’est juste un endroit tellement crucial pour eux et ne pas avoir de protection pour un habitat aussi important, c’est dévastateur.”

Actuellement, Leesfield travaille avec la politicienne Cate Faehrmann, députée et porte-parole maritime du parti des Verts australiens en Nouvelle-Galles du Sud, pour légaliser la protection des requins et mettre en place une zone de pêche interdite dans la région.

Faehrmann explique que Fish Rock est un lieu de reproduction essentiel pour les requins nourrices gris. “Il doit être protégé pour assurer la survie du requin”, dit-elle, ajoutant qu’elle est fière d’avoir travaillé avec Leesfield. “Shalise fait partie d’une nouvelle génération de militants qui défendent l’environnement et notre avenir est beaucoup plus prometteur grâce à leur passion et leur détermination à sauver notre planète et notre précieuse faune.”

Pour quelqu’un qui n’a pas encore quitté le lycée, cela ressemble à un exploit impressionnant, mais les antécédents de Leesfield en matière de conservation vont au-delà de la protection des requins nourrices gris.

À l’âge de 11 ans, après avoir constaté les dommages que la pollution plastique peut causer à l’environnement marin, elle a lancé une campagne demandant l’installation de bacs de collecte de lignes de pêche dans sa région, afin de réduire la pollution des océans. Il en est résulté une subvention environnementale gouvernementale d’une valeur de plus de 75 000 $ AUS (48 000 $).

Depuis, elle a fondé « Shalise’s Ocean Support » qui vise à inspirer les gens à prendre soin de l’environnement, et a lancé un site Web « Plastic Free Schools » qui conseille les enseignants et les élèves sur la réduction des déchets scolaires.

Le dévouement de Leesfield à la cause vient d’un amour profond de l’océan qui s’est développé à partir de ses expériences de kayak et de plongée sous-marine.

“Je suppose que tomber amoureuse de la mer au fil du temps a fait grandir ma passion et m’a fait défendre ce que j’aime vraiment”, dit-elle.

Elle estime que la jeune génération doit sortir de l’état d’esprit selon lequel la sauvegarde de l’environnement est quelque chose qui devrait être “laissé aux adultes”.

“Nous sommes ceux qui hériteront de la Terre et de l’océan”, dit-elle.