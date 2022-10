L’adolescent Antim Panghal décroche l’or lors de ses débuts aux Jeux

Le champion du monde en titre des moins de 20 ans, Antim Panghal, a pris un superbe départ aux Jeux nationaux, remportant la médaille d’or lors de ses débuts lors de la 36e édition des Jeux ici dimanche.

La jeune femme de 18 ans de Hisar a battu Priyanshi Prajapati du Madhya Pradesh par chute dans l’épreuve de lutte féminine de 53 kg pour renforcer sa réputation de meilleur talent du pays avec une démonstration dominante dimanche.

Antim, qui s’appuie sur des devoirs méticuleux pour que ses adversaires entrent dans ses combats pour les dominer, était elle aussi habituelle aux Jeux nationaux.

«Elle continuerait à poursuivre dès que nous terminions nos séances d’entraînement avant tout tournoi majeur pour rechercher des vidéos de ses adversaires. Parfois, il devient difficile de collecter des vidéos, en particulier dans les compétitions nationales, car la plupart des entraîneurs n’aiment pas partager des informations, ce qui est tout à fait compréhensible », a déclaré son entraîneur Vikash Bharadwaj en tapotant Antim à son retour du tapis.

«Je lui ai dit avant d’aller pour le combat final contre Priyanshi du Madhya Pradesh, que vous devriez viser la victoire à l’automne. Elle est déjà dans la catégorie des 53 kg alors que Priyanshi est dans la catégorie des 50 kg, donc il y a toujours un avantage », a déclaré Vikash.

Antim avait rejoint la Babba Lal Das Wrestling Academy en 2016 à l’âge de 12 ans après qu’une de ses quatre sœurs aînées, une joueuse de kabaddi, ait repéré une académie de lutte dans le village reculé de Baghana à Hisar. Elle a contacté l’entraîneur après en avoir discuté avec son père agriculteur.

«Elle avait 12 ans lorsqu’elle a rejoint notre académie et nous l’avons trouvée parfaite pour la lutte. Elle avait le physique et le tempérament parfaits pour être une lutteuse, mais ce qui l’a fait se démarquer dans la foule, c’est sa passion pour le sport. Elle continuerait à s’entraîner pendant des heures sans une seule plainte tandis que d’autres continueraient à demander de réduire la musculation. Pour Antim, c’était toujours comme la suite, et nous la poussions à se reposer », a-t-il déclaré.

La défaite lors des éliminatoires des Jeux du Commonwealth contre l’éventuel médaillé d’or dans la catégorie des poids 53 kg, Vinesh Phogat, a laissé le jeune Antim découragé. La jeune n’aime pas perdre, et dimanche, ses prouesses ont été pleinement exposées alors qu’elle a ouvert une grosse avance de 5-0 au début avant de remporter la médaille d’or à l’automne lors de ses premiers Jeux.

«Isko bas medal ki bhookh hai (elle n’a faim que de médailles). Après la défaite contre Vinesh lors des qualifications, elle a relevé le défi de gagner gros lors de sa prochaine compétition. Les Jeux nationaux sont une bonne exposition pour elle, nous avons travaillé sur quelques défauts techniques qu’elle a commis lors du combat contre Vinesh », a déclaré son entraîneur Vikas.

Khalifa Hina du Gujarat et Swati Sanjay du Maharashtra ont remporté les médailles de bronze dans la catégorie.

Dans les autres catégories, le grappler chevronné du Maharashtra Narsingh Pancham Yadav a dû se contenter de la médaille de bronze dans la division 74 kg de style libre masculin, dans laquelle Yash de Delhi a remporté l’or après avoir battu Sagar Jaglan d’Haryana en finale.

Chez les hommes de 86 kg, Jonty Kumar de l’Uttar Pradesh a remporté l’or après avoir battu la deuxième tête de série Vetal Audamb du Maharashtra.

Dans la catégorie féminine des 57 kg, la grappler de l’Haryana Mansi a enregistré une victoire écrasante sur Neetu de Chandigarh par chute pour empocher le métal jaune. Preety Kumar du Rajasthan et Sonali Mandlik du Maharashtra ont remporté les médailles de bronze après avoir remporté leurs combats respectifs.

En Greco Roman, Gyanender des Services a remporté la médaille d’or tandis que Vikas de Haryana a remporté l’argent dans la catégorie 60 kg, tandis que dans la catégorie 130 kg, Satish de Haryana a remporté l’or après que le grappler des Services Naveen ait sauté la finale en raison d’une blessure. Gursewak Singh du Pendjab et Yatendra de l’Uttar Pradesh ont remporté les médailles de bronze dans la catégorie.

