L’adolescent anglais Bynoe-Gittens propulse Dortmund vers une victoire 3-1 contre Fribourg

Berlin (AFP) – L’Anglais Jamie Bynoe-Gittens, 18 ans, en a marqué un et en a créé un autre alors que le Borussia Dortmund revenait pour battre Fribourg 3-1 vendredi avec tous ses buts dans les 13 dernières minutes du match.

Le match glissant vers la défaite, Dortmund a de nouveau pu compter sur sa jeune brigade, avec Bynoe-Gittens et Youssoufa Moukoko, 17 ans, marquant deux buts rapides pour voir les visiteurs récolter trois précieux points dans leur quête d’un sixième. Titre de Bundesliga.

Les visiteurs ont dominé les premières étapes, avec Anthony Modeste – disputant son premier match pour Dortmund quelques jours seulement après son transfert du FC Cologne – entamant un partenariat immédiat avec le capitaine Marco Reus.

Reus a entraîné Modeste pour percuter le côté gauche de la surface de réparation à la 20e minute, forçant le gardien de Fribourg Mark Flekken à un arrêt.

Modeste a également eu une chance juste devant à la 32e minute après un superbe football à une touche de Jude Bellingham et Raphael Guerreiro, mais le centre du Portugais était trop haut.

Comme étourdi par l’action, Fribourg a ensuite actionné un interrupteur, faisant pression sur une défense de Dortmund soudainement fragile.

Roland Sallai a obtenu un coup franc à l’entrée de la surface à la 33e minute.

Le spécialiste du ballon mort Vincenzo Grifo est intervenu pour forcer un arrêt du bout des doigts de Gregor Kobel dans le but.

Fribourg a pris les devants quelques minutes plus tard, lorsque l’ancien défenseur de Dortmund Matthias Ginter a trouvé Michael Gregoritsch qui a habilement tiré de la tête sur Kobel et dans le coin supérieur droit du but.

– Dortmund se tourne vers la jeunesse –

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, s’est tourné vers les jeunes au milieu de la seconde mi-temps, faisant appel à Bynoe-Gittens et Moukoko pour introduire une certaine puissance dans l’attaque de Dortmund.

Plus connu pour ses dribbles et ses passes décisives, l’Anglais a égalisé avec une superbe frappe de l’extérieur de la surface.

Alors que son tir a été aidé par une mauvaise tentative d’arrêt du gardien de Fribourg Mark Flekken, le but a poussé Bynoe-Gittens et Dortmund à l’action.

L’ancien joueur de l’académie de Manchester City a eu une chance de mettre son équipe devant après 82 minutes, mais n’a pas été en mesure de contrôler une passe nette de Marius Wolf avec le but mendiant.

Il a ensuite mis en place le deuxième de Dortmund une minute plus tard lorsqu’il a slalomé devant plusieurs défenseurs de Fribourg à la limite de la surface avant de délivrer une passe sans regard à Julian Brandt.

Brandt, qui avait également été amené par Terzic en seconde période, a trouvé Moukoko dans la surface, avec l’adolescent fouettant à bout portant.

Wolf a ensuite mis le résultat hors de doute à la 88e minute, frappant puissamment sur le gardien Flekken et dans le coin inférieur gauche du filet.

Le match était la neuvième victoire consécutive du manager Terzic à la tête de Dortmund, battant un record établi par l’ancien mentor Juergen Klopp il y a dix ans.

Cette défaite prolonge la mauvaise forme à domicile de Fribourg récemment, les Breisgauer concédant désormais 16 buts lors de leurs six derniers matchs au stade Europa Park.