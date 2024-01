L’adolescent américain Tawfic Hafeth Abdel Jabbar a été tué vendredi en Cisjordanie.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Un adolescent palestinien américain a été mortellement touché à la tête en Cisjordanie, a déclaré samedi un membre de sa famille au Washington Post, quittant sa mosquée de Louisiane stupéfait et affligé. Tawfic Hafeth Abdel Jabbar, un jeune de 17 ans qui a grandi dans la région de la Nouvelle-Orléans, a été tué vendredi, selon son proche Hakam Al Zabin et le président de sa mosquée, Nabil Abukhader.

Les dirigeants de la mosquée Omar à Harvey, en Louisiane, ont passé des heures à consoler les anciens camarades de classe choqués d’Abdel Jabbar avant de se rendre chez son oncle pour comprendre ce qui s’était passé, a déclaré Abukhader au Post.

“Es-tu sûr qu’il est mort ?” Abukhader a raconté la question d’un étudiant. « Etes-vous sûr que c’est notre Tawfic ?

Un enseignant se souvenait de l’adolescent comme étant quelqu’un d’amusant et de respectueux, avec un esprit joyeux et un don pour encourager ses camarades de classe.

“Il avait une personnalité très pétillante et c’était un ours en peluche géant”, a déclaré Ahlam Hamed, qui était son professeur de chimie en 11e année à l’école islamique Gretna de l’Académie musulmane de la mosquée. « Il apportait toujours une lumière en classe. »

Le Département d’État a confirmé qu’un civil américain était mort vendredi, tout en précisant qu’il examinait toujours les circonstances de la mort en Cisjordanie.

La police israélienne a déclaré que l’incident impliquait un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un civil, et qu’elle ouvrait une « enquête approfondie ». Le bureau des médias de la police israélienne a déclaré dans un communiqué non signé que des coups de feu avaient été signalés après des « activités de jets de pierres ».

Le Post n’a pas pu confirmer dans l’immédiat les circonstances de ce qui s’est passé.

Abdel Jabbar avait fréquenté un lycée dans la région de la Nouvelle-Orléans et était membre de Masjid Omar, selon Abukhader. L’adolescent avait alterné entre l’école publique et l’académie de la mosquée, où il a passé sa deuxième et sa première année.

Hamed a déclaré au Post que l’adolescent aimait aider en classe, posait toujours des questions et aimait plaisanter. Elle l’a décrit comme quelqu’un dont l’esprit motivait son entourage.

«C’est comme si tu avais perdu ton propre enfant», dit-elle. “Ça va être difficile de manquer quelqu’un comme lui.”

La communauté a été dévastée par la nouvelle, a déclaré le président de la mosquée Abukhader au Post.

Il a critiqué l’administration Biden pour son soutien à la guerre d’Israël contre le Hamas, qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, a tué près de 25 000 personnes après que des militants du Hamas ont tué environ 1 200 personnes lors d’une attaque contre Israël le 7 octobre.

En Cisjordanie, les forces israéliennes ont intensifié leurs raids contre les Palestiniens, détruit des maisons et déplacé plus de 1 200 personnes, a rapporté le Post le mois dernier. Environ 365 personnes ont été tuées en Cisjordanie depuis le début de la guerre, selon le ministère palestinien de la Santé basé à Ramallah. Parmi les personnes tuées en Cisjordanie, 91 étaient des enfants, selon les Nations Unies.

Abukhader a appelé à la fin des combats « pour que tous ces enfants – qu’ils soient arabes, musulmans, israéliens, juifs ou chrétiens – aient la chance d’avoir une vie, d’aider la société et d’être de bons citoyens ».

Abdel Jabbar était un Américain de deuxième génération né en Louisiane, selon Abukhader. Il aimait jouer au basket avec ses amis le vendredi soir et il aimait parler de voitures. On le trouvait souvent en train de traîner avec des amis entre les cours et après l’école, a déclaré Hamed.

Il était généralement le plus grand de la classe. Avant de partir pour la Cisjordanie, il a aidé à décorer la salle de classe pour le Ramadan, en accrochant des guirlandes lumineuses et des banderoles multicolores, se souvient Hamed.

Il a déménagé en Cisjordanie en mai avec son père, sa mère et ses frères et sœurs pour sa dernière année de lycée. Sa famille, a déclaré Abukhader, souhaitait que l’adolescent se connecte mieux à son héritage et améliore ses compétences en langue arabe.

Abdel Jabbar espérait retourner aux États-Unis et fréquenter l’Université de la Nouvelle-Orléans ou un collège communautaire, peut-être pour étudier la gestion des affaires, a déclaré Abukhader.

Il avait prévu de se rendre dans sa ville natale ce printemps pour voir ses anciens camarades de classe obtenir leur diplôme, selon Hamed, son ancien professeur. Il avait vu quelques amis au cours de l’été lors de leurs propres visites en Cisjordanie, mais n’en avait pas vu beaucoup d’autres depuis qu’il avait déménagé.

Lorsqu’il a quitté la Louisiane, Abdel Jabbar a fait savoir à ses camarades de classe qu’il envisageait de revenir, craignant que les gens ne l’oublient.

“Personne ne pourrait vous oublier”, se souvient Hamed.

Justine McDaniel, Andrew Jeong et Itay Stern ont contribué à ce rapport.