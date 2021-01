L’international américain de la jeunesse Bryan Reynolds est sur le point de rejoindre l’équipe de Serie A AS Roma du FC Dallas, ont déclaré des sources à ESPN.

La Roma a conclu un accord qui amènerait Reynolds en Italie à l’origine en prêt, mais a l’obligation de signer le joueur pour 7 millions d’euros plus des add-ons, selon des sources. Reynolds, 19 ans, a quitté Dallas pour Rome samedi et subira son examen médical à son arrivée.

– Sources: l’américain Yedlin troque Newcastle contre Galatasaray

– Liste des choses à faire de l’USMNT: trouver un attaquant, construire de la profondeur derrière les étoiles

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Une fois que Reynolds aura passé son examen médical, il signera un contrat de quatre ans et demi avec le club italien.

L’accord devait être conclu plus tôt en janvier, mais a été retardé après que Reynolds ait été testé positif au COVID-19. L’arrière droit a depuis été testé négatif et rejoindra ses compatriotes américains DeAndre Yedlin et Jordan Morris pour échanger des clubs cette fenêtre de transfert.

Reynolds suscitait beaucoup d’intérêt en janvier. Le Club Brugge, la Juventus, la Roma et une autre équipe européenne sans nom ont tous présenté des offres pour l’adolescent, ont déclaré des sources à ESPN.

jouer 1:16 Gab Marcotti explique pourquoi Weston McKennie est rapidement devenu un joueur aussi précieux pour Andrea Pirlo et la Juve.

La Juventus gagnait à un moment donné la course et avait prévu de prêter Reynolds à une autre équipe de Serie A pendant six mois, car ils avaient déjà signé leurs deux joueurs non européens autorisés cette saison, mais la Roma est revenue avec une offre améliorée. Il rejoindra l’équipe de Paulo Fonseca, la Roma occupant la quatrième place de la Serie A.

Reynolds n’a pas encore fait ses débuts à l’USMNT, mais a régulièrement joué pour les États-Unis au niveau des jeunes. Il a été nommé dans l’équipe d’entraînement des moins de 23 ans des États-Unis plus tôt en janvier, mais s’est retiré pour des raisons personnelles.