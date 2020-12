Un Américain de 18 ans arrêté pour avoir enfreint les règles strictes de quarantaine aux îles Caïmans purgera une peine de deux mois au lieu de quatre après qu’une cour d’appel a accepté de réduire sa peine de moitié, selon l’avocat de la jeune fille.

L’adolescente, Skylar Mack, résidente de Géorgie, ainsi que son petit ami Vanjae Ramgeet ont tous deux reçu des peines réduites mardi, a déclaré l’avocat de Mack Jonathan Hughes à CBS.

«Alors que nous espérions que Skylar serait en mesure de rentrer chez elle pour reprendre ses études en janvier, nous acceptons la décision du tribunal et attendons avec impatience de recevoir ses motifs écrits en temps voulu». il a dit.

🔴 Vidéo | Skylar Mack et Vanjae Ramgeet retournent au tribunal pour faire appel de leurs peines respectives pour une affaire de violation de la quarantaine qui a fait la une des journaux du monde entier. #Îles Caïmans #skylarmack https://t.co/VPMAznSU5M pic.twitter.com/RlRjuYQzy0 – Boussole Cayman (@cayCompass) 22 décembre 2020

Les deux ont d’abord été placés en détention en novembre et plus tard condamnés à quatre mois de prison pour avoir enfreint les restrictions de coronavirus des îles, mais une cour d’appel a jugé que les sanctions étaient « non approprié » compte tenu de la nature de l’affaire.

Après avoir volé à Grand Cayman le mois dernier, Mack a reçu l’ordre de s’isoler pendant 14 jours et a reçu un bracelet électronique pour suivre ses mouvements, signant également un document acceptant de rester à l’intérieur de son logement, sauf autorisation de partir. Deux jours plus tard, cependant, Mack a été repérée lors d’une compétition de jet ski avec Ramgeet, qui vit sur les îles, et apparemment sans son bracelet. Le couple a ensuite été signalé à la police, conduit dans un centre de quarantaine obligatoire et inculpé pour avoir enfreint les mesures Covid-19.

Mack et Ramgeet ont été initialement condamnés à une amende de 2600 $ et à 40 heures de travaux d’intérêt général chacun, mais les procureurs ont fait appel, convaincant le tribunal que les punitions étaient trop clémentes et offraient au couple quatre mois de prison. Dans sa nouvelle décision, le juge Roger Chapple a fustigé la paire pour un «Violation flagrante… née de l’égoïsme et de l’arrogance.»

C’était entièrement délibéré et planifié, comme en témoigne [Mack’s] désir de changer son bracelet la veille pour un bracelet plus lâche qu’elle a ensuite pu retirer.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a poussé la cour d’appel à annuler à nouveau la décision, la famille de Mack aurait appelé le gouvernement américain à intervenir dans l’affaire, arguant que le jeune homme de 18 ans avait été traité injustement par les autorités locales.

