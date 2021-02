L’adolescent américain Matthew Hoppe a prolongé son séjour à Schalke 04 jusqu’en 2023.

Le joueur de 19 ans a connu une campagne impressionnante et a marqué cinq buts lors de ses neuf premières apparitions en Bundesliga.

« Les dernières semaines ont été comme un rêve », a-t-il déclaré sur le site Internet du club. « Je suis extrêmement reconnaissant à tout le monde chez Schalke de m’avoir donné cette chance. Maintenant, je veux jouer mon rôle pour que nous réussissions à nouveau. »

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

– Dernier jour de date limite de transfert: le blog LIVE d’ESPN

– Karlsen: Hoppe est la prochaine sensation américaine de la Bundesliga

Son contrat existant devait expirer cet été, mais Hoppe a maintenant signé un nouvel accord de trois ans à Schalke, valable à la fois pour la Bundesliga et la Bundesliga 2.

L’attaquant s’est annoncé au football allemand lorsqu’il est devenu le premier Américain à réussir un tour du chapeau en Bundesliga lors de la victoire 4-0 contre Hoffenheim en janvier.

Il en a ensuite ajouté un chacun lors des deux défaites suivantes face à l’Eintracht Francfort et au FC Cologne, alors que les luttes de Schalke se poursuivaient.

Sans but lors de ses deux derniers matchs, Hoppe est maintenant confronté à la concurrence pour la place dans la formation de départ du légendaire attaquant du club Klaas-Jan Huntelaar.

L’ancien international néerlandais est revenu à Schalke de l’Ajax pour les derniers mois de sa carrière alors qu’il espère aider le club à survivre à leur bataille de relégation.

Cependant, avec une seule victoire en 19 matchs et neuf points de sécurité, Schalke fait face à une bataille difficile pour rester dans l’élite.

Hoppe a maintenant engagé son avenir à Schalke quel que soit son statut de championnat et l’attaquant pourrait jouer un rôle crucial alors que les Royal Blues, l’un des plus grands clubs d’Allemagne, mais dans une grande crise financière et sportive, commencent leur reconstruction.

Le mois dernier, l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, a déclaré à ESPN qu’il continuerait de surveiller Hoppe avant la prochaine ronde de matchs internationaux avec des joueurs basés en Europe.