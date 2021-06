L’adolescent américain Erriyon Knighton a battu le record junior d’Usain Bolt

Erriyon Knighton, un sprinter de 17 ans originaire de Floride, aux États-Unis, a fait l’impensable. Il a battu le record junior du 200 m d’Usain Bolt lors d’une rencontre de l’American Track League. Ce n’est pas ça, il a battu le favori olympique du 100 m Trayvon Bromell dans la ligne droite pour remporter la compétition du 200 m en 20,11 secondes, soit 0,02 seconde de mieux que le temps d’Usain Bolt, établi il y a 18 ans en 2003. Pour le mettre en contexte, Bromwell, 25 ans, a réalisé son meilleur temps sur 200 m depuis 2015 et n’a toujours pas réussi à atteindre l’adolescent.

Attends, il y a plus. Ce n’était même pas une course assistée par le vent non plus, rendant son exploit encore plus spécial.

« Je dois absolument les respecter, le sommet du monde », a déclaré l’adolescent après la course.

« Mais j’ai l’impression d’avoir apporté mon match A aujourd’hui, a-t-il ajouté. »

Avec un temps de 9,88 secondes au 100m, Bromell est l’homme le plus rapide au monde cette année, mais après avoir franchi la ligne du 200m en 20,20, il doit jouer le second violon derrière Knighton.

Le peloton comprenait également une paire de Britanniques : Zharnel Hughes (qui a remporté l’or aux championnats d’Europe 2018) et Adam Gemili (quatrième aux Jeux olympiques de 2016 et aux championnats du monde de 2019).

Le temps de Knighton est conforme à son palmarès de records dans chaque catégorie d’âge dans laquelle il a concouru. Aux Jeux olympiques juniors de l’AUA l’année dernière, il était le junior le plus rapide de la planète au 200m même

Avec ce résultat, Knighton s’est qualifié pour participer aux essais olympiques américains de ce mois-ci. Essais olympiques américains qui commencent dans deux semaines à Hayward Field à Eugene, Oregon. Il est plus jeune que tout autre athlète olympique américain d’athlétisme depuis le miler Jim Ryun en 1964, selon Olympedia.org.

Le lycée de Tampa Hillsborough n’est devenu professionnel qu’après avoir terminé ses études et l’ancien footballeur du lycée, qui jouait au poste de receveur large pour son école, n’a été poussé à l’athlétisme que lorsque son entraîneur lui a dit de tenter sa chance. Avec seulement deux ans d’expérience, il a réussi ce pied impensable.

Le lycéen a été happé par les géants de l’habillement Adidas avec un riche contrat avant même d’avoir 17 ans.

