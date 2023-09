L’ADNOC dépensera plus d’un milliard de dollars par mois en pétrole et en gaz pendant des années, selon Global Witness

Sultan Al Jaber, directeur général de la Compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC) des Émirats arabes unis et président du sommet climatique COP28 de cette année, lors d’une interview dans le cadre de la 7e Conférence ministérielle sur l’action climatique (MoCA) à Bruxelles le 13 juillet 2023. François Walschaerts | Afp | Getty Images

Le géant pétrolier des Émirats arabes unis ADNOC – dirigé par le président de la conférence sur le climat COP28 – devrait dépenser plus d’un milliard de dollars chaque mois cette décennie en combustibles fossiles, selon une nouvelle analyse de l’ONG internationale Global Witness. C’est près de sept fois plus élevé que son engagement dans des projets de décarbonation sur la même période, selon l’étude. ADNOC, qui est récemment devenu le premier parmi ses pairs à présenter son ambition zéro émission nette d’ici 2045conteste l’analyse de Global Witness et affirme que les hypothèses avancées sont inexactes. Elle précède le sommet sur le climat COP28, et Dubaï devrait accueillir la conférence annuelle de l’ONU du 30 novembre au 12 décembre. Considérée comme l’une des conférences sur le climat les plus importantes depuis l’accord historique de Paris de 2015, la COP28 verra les dirigeants mondiaux se réunir pour discuter de la manière de progresser dans la lutte contre la crise climatique. La personne qui supervise les négociations, Sultan al-Jaber, est le directeur général de l’ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde. Sa position à la fois de président de la COP28 et de PDG d’ADNOC a provoqué la consternation parmi les groupes de la société civile et Les législateurs américains et européensmême si plusieurs ministres du gouvernement ont depuis défendu sa nomination. L’analyse de Global Witness, fournie exclusivement à CNBC, a révélé qu’ADNOC prévoit de dépenser en moyenne 1,14 milliard de dollars par mois uniquement pour la production de pétrole et de gaz d’ici 2030 – la même année où l’ONU dit le monde doit réduire ses émissions de 45 % pour éviter une catastrophe mondiale. Cela signifie que l’ADNOC devrait dépenser près de sept fois plus en combustibles fossiles d’ici 2030 qu’en projets de « solutions à faibles émissions de carbone ». D’ici 2050, année où l’ONU dit l’économie mondiale dans son ensemble doit atteindre zéro émission nette, l’ADNOC devrait avoir investi 387 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz. La combustion de combustibles fossiles est le principal moteur de l’urgence climatique. Un porte-parole d’ADNOC a déclaré à CNBC par courrier électronique : « L’analyse et les hypothèses formulées concernant le programme de dépenses en capital d’ADNOC au-delà du plan d’affaires quinquennal actuel de l’entreprise (2023 à 2027) sont spéculatives et donc incorrectes. » Le groupe énergétique d’Abu Dhabi annoncé en janvier de cette année, il a annoncé qu’il allouerait 15 milliards de dollars à l’investissement dans des « solutions à faibles émissions de carbone » d’ici 2030, y compris des investissements dans l’énergie propre, le captage et le stockage du carbone et des projets d’électrification.

Des tours de grande hauteur le long de la route centrale Sheikh Zayed à Dubaï, le 3 juillet 2023. Karim Sahib | Afp | Getty Images

Global Witness est arrivé à ses projections en analysant les dépenses d’investissement pétrolières et gazières, les dépenses d’investissement exploratoires et les dépenses opérationnelles prévues par ADNOC pour la période de 2023 à 2050. Les données proviennent de la base de données UCube de Rystad Energy. Les données de Rystad ne sont pas accessibles au public, mais sont largement utilisées et référencées par les grandes sociétés pétrolières et gazières et les organismes internationaux. « Les entreprises de combustibles fossiles aiment redorer leur réputation d’écologistes, mais elles disent rarement à haute voix la partie la plus discrète : elles continuent de jeter des quantités époustouflantes sur le même vieux pétrole et gaz polluants qui accélèrent la crise climatique », a déclaré Patrick Galey, enquêteur principal. chez Global Witness. « Comment [al-Jaber] peut s’attendre à faire la leçon aux autres pays sur la nécessité de décarboner et à être pris au sérieux, c’est une énigme, alors qu’il continue de fournir beaucoup plus de financement au pétrole et au gaz qu’aux alternatives renouvelables », a-t-il ajouté. « C’est un patron des combustibles fossiles, purement et simplement, qui dit une chose pendant que son entreprise fait l’autre », a déclaré Galey. Créé il y a 30 ans, Global Witness est un groupe de campagne financé par donateurs cela comprend La Fondation pour la promotion d’une société ouverte, soutenue par le financier libéral et milliardaire George Soros, la Fondation européenne pour le climat et la Quadrature Climate Foundation. Parmi six promesses de campagne publié l’année dernièreGlobal Witness affirme qu’elle cherche à « empêcher l’industrie pétrolière et gazière d’aggraver le réchauffement climatique en nous rendant dépendants du gaz » et à « garantir que la transition énergétique actuelle soit juste et responsable, au service des personnes et de la planète ». La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’analyse menée par Global Witness. La Conférence des Parties (COP) est l’organe décisionnel suprême de la CCNUCC.

Priorité principale de la COP28

Al-Jaber a été le PDG fondateur de Masdar, société publique d’énergie renouvelable d’Abu Dhabi, qui travaille dans plus de 40 pays à travers le monde et a investi ou s’est engagé à investir dans des projets d’énergie renouvelable d’une valeur totale de plus de 30 milliards de dollars. S’exprimant plus tôt cette année, al-Jaber dit la principale priorité du sommet COP28 sera de maintenir en vie la lutte pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. L’Accord de Paris vise à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à « bien en dessous » de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Au-delà du seuil de température critique de 1,5 degré Celsius, il devient plus probable que de petits changements puissent déclencher des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de survie sur Terre.