L’ADN sous les ongles de la mère britannique pourrait attraper des cambrioleurs tueurs après qu’elle ait riposté alors qu’ils l’ont étranglée avec son t-shirt

BURGLARS qui a torturé la mort d’une mère britannique pourrait être attrapé par l’ADN sous ses ongles alors qu’elle se battait pour sa vie.

Des échantillons des ongles de Caroline Crouch montrent des preuves de sa lutte effrénée alors qu’elle était étranglée avec son t-shirt et sont maintenant examinées par les enquêteurs.

La tragique Caroline, 20 ans, a été étranglée après avoir été torturée et avoir pointé une arme sur la tête de son bébé Lydia.

Les responsables et les politiciens d’Athènes ont décrit l’attaque comme «odieuse» et «brutale» et son mari Charalambos Anagnostopoulos, 32 ans, aide les enquêteurs à chasser le gang.

Il a dit que le couple avait supplié pour leur vie alors que Caroline criait à l’aide alors qu’elle était torturée.

Un examen post-mortem a lieu aujourd’hui par et on pense qu’elle a peut-être été étranglée avec son propre t-shirt, Rapports Skai.gr.

Pendant ce temps, la police collecte des échantillons sur les vêtements du couple et sur les ongles de Caroline.

« COMBATTANT POUR SA VIE »

<< Les vêtements que le couple portait au moment de l'incident et les échantillons prélevés sur les ongles de la victime, qui s'est battue pour sa vie et celle de son bébé, ont été récupérés et sont actuellement examinés pour tout matériel générique qui pourrait aider à identifier les auteurs », a déclaré un porte-parole.

Des images de vidéosurveillance de maisons et d’entreprises voisines étaient également examinées et des enquêtes porte-à-porte avaient également lieu dans la banlieue chic d’Athènes, où l’horrible effraction a eu lieu tôt mardi matin.

Un autre policier cité dans les médias grecs a affirmé que le gang avait été identifié et était bien connu.

«Les trois voleurs sont des professionnels. Ils ont ce que nous appelons un passé criminel », a déclaré le flic.

« Autrement dit, ils sont marqués, ils sont passés par les prisons et il s’est avéré que ce sont des gens avec un fort élément antisocial et un manque total d’émotions. »

Il a déclaré que le gang sadique «avait utilisé ses mains» pour tuer la jeune maman malgré les armes dans ce qui était un «contact physique prolongé» avec leur victime.

L’officier a déclaré que les tueurs avaient eu la possibilité de s’éloigner mais ne l’ont pas fait.

«Cela montre clairement leur intention de tuer. Dans un vol qualifié, la question est d’argent. Il n’était pas nécessaire de tuer pour atteindre l’objectif.

«Ils ont pris l’argent, mais ils seront accusés de meurtre. Un crime qui les enverra derrière les barreaux pendant de nombreuses années.

Les trois voleurs ont pénétré de force dans la maison de deux étages de la famille à 4h30 du matin après avoir cassé une caméra de vidéosurveillance et suspendu le chien de la famille par sa propre laisse.

Selon le site de nouvelles Ta Nea, un quatrième criminel veillait à l’extérieur de la maison alors que les trois autres trouvaient le couple dormant avec leur enfant dans une chambre mansardée.

le quatrième criminel veillait à l’extérieur de la maison alors que les trois autres trouvaient le couple dormant avec leur enfant dans une chambre mansardée.

Des rapports ont déclaré aujourd’hui que, malgré le pilote d’hélicoptère formé au Royaume-Uni, Charalambos, ayant remis plus de 8500 £ en espèces, la famille avait caché dans une boîte Monopoly.

Mais le gang exigeait toujours plus et s’est finalement échappé avec plus de 30000 £ en espèces et en objets de valeur.

Le père britannique de Caroline a déménagé en Grèce il y a vingt ans où il vit avec sa femme philippine qui serait aujourd’hui à Athènes avec des enquêteurs.

Marilena Poniraki, qui a enseigné à Caroline sur l’île d’Alonissos où elle vivait avec ses parents, lui a rendu hommage.

« Je me souviendrai toujours d’elle si heureuse, c’était une créature très remarquable, c’est vraiment dommage ce qui s’est passé. »