L’ADN peut être modifié par le cannabis et le THC, selon des chercheurs

La consommation de cannabis très puissant laisse une marque distincte sur l’ADN, en particulier chez les personnes ayant souffert de psychose, selon une étude publiée mercredi dans Molecular Psychiatry.

Cette découverte pourrait aider à identifier les personnes présentant un risque plus élevé de développer des troubles psychotiques liés à la consommation de cannabis, note l’étude.

Des chercheurs de l’étude Genetic and Psychosis dans le sud de Londres, parallèlement à l’étude EU-GEI, ont découvert que la consommation régulière de cannabis très puissant, ainsi que des concentrations de THC (le principal ingrédient psychoactif du cannabis) de 10 % ou plus, modifiaient de manière significative les modèles d’ADN. , en particulier dans les gènes liés aux fonctions énergétiques et du système immunitaire.

Modifications de l’ADN

L’étude a recueilli les données de 239 personnes ayant vécu leur premier épisode psychotique et de 443 volontaires en bonne santé dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et l’Espagne.

Environ 38 pour cent des participants consommaient du cannabis plus d’une fois par semaine, et la plupart consommaient fréquemment du cannabis très puissant et avaient commencé à un plus jeune âge.

L’étude impliquait des analyses d’ADN de diverses parties du génome entier. Les chercheurs se sont concentrés sur plusieurs facteurs biologiques et environnementaux qui auraient pu influencer les résultats, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le tabagisme et la composition cellulaire de chaque échantillon de sang.

Résultats de l’étude

Les résultats ont montré que les consommateurs de cannabis qui n’avaient jamais souffert de psychose présentaient des modifications de l’ADN différentes de celles de ceux qui en avaient souffert, ce qui signifie que le cannabis pouvait modifier l’ADN de manière à augmenter la susceptibilité aux troubles psychotiques.

Selon l’étude, les personnes qui consomment quotidiennement du cannabis très puissant sont cinq fois plus susceptibles de développer une psychose que les non-consommateurs.

Les symptômes de psychose liée à la drogue peuvent inclure des hallucinations et de la paranoïa, qui peuvent être débilitantes dans la vie quotidienne.

Ces altérations de l’ADN ont montré comment des facteurs externes (comme la consommation de drogues) peuvent modifier le fonctionnement des gènes.

Alors que de plus en plus de personnes consomment du cannabis très puissant, les chercheurs espèrent que cette étude contribuera à développer des stratégies de prévention des troubles psychotiques.