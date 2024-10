L’ADN extrachromosomique pourrait être une cible de futures thérapies contre le cancer

Analyse longitudinale des amplicons. Crédit: Génétique naturelle (2024). DOI : 10.1038/s41588-024-01949-7



Recherche publié dans Génétique naturelle Le 14 octobre, des chercheurs du Yale Cancer Center de la Yale School of Medicine ont découvert une concentration plus élevée d’un type spécifique d’ADN – extrachromosomique ou ecDNA – dans des cancers plus agressifs et avancés, ce qui pourrait les marquer comme cibles pour de futures thérapies.

À l’aide des données disponibles auprès du Cancer Genome Atlas, de l’International Cancer Genomics Consortium, de la Hartwig Medical Foundation et du Glioma Longitudinal Analysis Consortium, les chercheurs ont examiné plus de 8 000 échantillons de tumeurs, répartis entre les tumeurs non traitées nouvellement diagnostiquées et celles qui avaient subi des traitements antérieurs. comme la chimiothérapie, la radiothérapie et autres.

Ils ont trouvé des quantités significativement plus élevées d’ecDNA dans les tumeurs de patients précédemment traités, ce qui a conduit à la théorie selon laquelle l’ecDNA pourrait donner un avantage de survie à ces tumeurs.

« Notre recherche suggère que l’ecDNA aide les tumeurs à devenir plus agressives », a déclaré l’auteur principal de l’article, Roel Verhaak, professeur de neurochirurgie Harvey et Kate Cushing à la Yale School of Medicine et membre du Yale Cancer Center. « L’EcDNA a un mécanisme distinct et joue un rôle important, non seulement pour le cancer du sein ou du poumon, mais pour de nombreux types de cancer. »

L’étude a révélé que l’ecDNA est détecté plus souvent après des thérapies à base de taxol telles que le docétaxel et le paclitaxel, qui sont utilisés pour le traitement de nombreux types de cancer. Les chercheurs ont également remarqué que lorsqu’ils examinaient le même cancer au fil du temps, l’ADNec était plus susceptible de rester que les modifications de l’ADN sur les chromosomes normaux.

Dans les cancers avancés étudiés, l’ecDNA était sujet à des mutations rapides. Les chercheurs affirment que ces « hypermutations » pourraient être l’une des raisons pour lesquelles le cancer devient si agressif et difficile à traiter avec le temps. Les mutations de l’ecDNA peuvent aider les cellules cancéreuses à s’adapter et à mieux survivre que leurs homologues normales. L’espoir est que cette recherche puisse contribuer au développement de meilleurs traitements contre le cancer.

« En laboratoire, nous utilisons des bibliothèques de médicaments pour découvrir ce qui peut cibler spécifiquement les cellules contenant de l’ecDNA », a déclaré Verhaak. « Nous voulons découvrir les vulnérabilités des tumeurs qui contiennent de l’ecDNA, car les thérapies ciblant l’ecDNA pourraient bénéficier à un tiers de tous les patients atteints de cancer. »

Verhaak a déclaré que des essais cliniques sont en cours impliquant des thérapies conçues pour cibler spécifiquement l’ecDNA dans les tumeurs.

Plus d’informations :

Hoon Kim et al, Cartographie des amplifications d’ADN extrachromosomique au cours de la progression du cancer, Génétique naturelle (2024). DOI : 10.1038/s41588-024-01949-7

Fourni par l’Université de Yale