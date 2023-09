L’ADN de Néandertal est encore présent chez les humains aujourd’hui : nouvelle recherche

Les Néandertaliens vivent toujours en nous.

Ces anciens cousins ​​humains, ainsi que d’autres appelés Dénisoviens, vivaient autrefois aux côtés de nos premiers ancêtres Homo sapiens. Ils se sont mélangés et ont eu des enfants. Donc certains d’entre eux ne sont jamais partis – c’est dans nos gènes. Et la science commence à révéler à quel point cela nous façonne.

Grâce à la nouvelle capacité, qui s’améliore rapidement, de reconstituer des fragments d’ADN ancien, les scientifiques découvrent que les traits hérités de nos anciens cousins ​​sont toujours parmi nous, affectant notre fertilité, notre système immunitaire et même la façon dont notre corps a géré le virus COVID-19.

« Nous portons désormais l’héritage génétique et apprenons ce que cela signifie pour notre corps et notre santé », a déclaré Mary Prendergast, archéologue à l’Université Rice.

Rien qu’au cours des derniers mois, des chercheurs ont établi un lien entre l’ADN de Néandertal et une grave maladie des mains, la forme du nez des humains et divers autres traits humains. Ils ont même inséré un gène porté par les Néandertaliens et les Dénisoviens chez des souris pour étudier ses effets sur la biologie, et ont découvert qu’il leur donnait des têtes plus grosses et une côte supplémentaire.

Une grande partie du voyage humain reste un mystère. Mais le Dr Hugo Zeberg de l’Institut Karolinska en Suède a déclaré que les nouvelles technologies, la recherche et les collaborations aident les scientifiques à commencer à répondre aux questions fondamentales mais cosmiques : « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?

Et les réponses pointent vers une réalité profonde : nous avons bien plus de points communs avec nos cousins ​​disparus que nous ne l’aurions jamais imaginé.

LES NÉANDERTHALS EN NOUS

Jusqu’à récemment, l’héritage génétique des anciens humains était invisible parce que les scientifiques étaient limités à ce qu’ils pouvaient glaner à partir de la forme et de la taille des os. Mais il y a eu un flux constant de découvertes sur l’ADN ancien, un domaine d’étude lancé par le lauréat du prix Nobel Svante Paabo, qui a été le premier à reconstituer le génome de Néandertal.

Les progrès dans la recherche et l’interprétation de l’ADN ancien leur ont permis de voir des choses comme les changements génétiques au fil du temps pour mieux s’adapter aux environnements ou par hasard.

Il est même possible de déterminer la quantité de matériel génétique que les habitants de différentes régions portent des anciens parents rencontrés par nos prédécesseurs.

Les recherches montrent que certaines populations africaines n’ont presque pas d’ADN néandertalien, tandis que celles d’origine européenne ou asiatique en ont un à deux pour cent. L’ADN de Denisovan est à peine détectable dans la plupart des régions du monde, mais représente quatre à six pour cent de l’ADN des habitants de la Mélanésie, qui s’étend de la Nouvelle-Guinée aux îles Fidji.

Cela peut sembler peu, mais cela s’additionne : même si seulement 100 000 Néandertaliens ont vécu, « la moitié du génome néandertalien est toujours là, en petits morceaux dispersés autour des humains modernes », a déclaré Zeberg, qui collabore étroitement avec Paabo.

C’est également suffisant pour nous affecter de manière très réelle. Les scientifiques n’en connaissent pas encore l’ampleur, mais ils découvrent que cela peut être à la fois utile et nuisible.

Par exemple, l’ADN de Néandertal a été associé à des maladies auto-immunes comme la maladie de Basedow et la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque les Homo sapiens sont sortis d’Afrique, ils n’étaient pas immunisés contre les maladies en Europe et en Asie, contrairement aux Néandertaliens et aux Dénisoviens qui y vivaient déjà.

« En nous croisant avec eux, nous avons obtenu une solution rapide à notre système immunitaire, ce qui était une bonne nouvelle il y a 50 000 ans », a déclaré Chris Stringer, chercheur en évolution humaine au Musée d’histoire naturelle de Londres. « Le résultat aujourd’hui est, pour certaines personnes, que notre système immunitaire est hypersensible, et parfois ils se retournent contre eux-mêmes. »

De même, un gène associé à la coagulation sanguine qui aurait été transmis par les Néandertaliens en Eurasie pourrait avoir été utile dans le « monde difficile et tumultueux du Pléistocène », a déclaré Rick Potts, directeur du programme sur les origines humaines à la Smithsonian Institution. Mais aujourd’hui, cela peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. « Pour chaque bénéfice », a-t-il déclaré, « l’évolution comporte des coûts ».

En 2020, des recherches menées par Zeberg et Paabo ont révélé qu’un facteur de risque génétique majeur de forme grave du COVID-19 est hérité des Néandertaliens. « Nous l’avons comparé au génome de Néandertal et c’était une correspondance parfaite », a déclaré Zeberg. « Je suis en quelque sorte tombé de ma chaise. »

L’année suivante, ils ont découvert qu’un ensemble de variantes d’ADN le long d’un seul chromosome hérité des Néandertaliens avait l’effet inverse : protéger les gens contre les formes graves de COVID.

La liste est longue : des recherches ont établi un lien entre les variantes génétiques de Néandertal et la couleur de la peau et des cheveux, les traits comportementaux, la forme du crâne et le diabète de type 2. Une étude a révélé que les personnes qui déclarent ressentir plus de douleur que les autres sont susceptibles d’être porteuses d’un récepteur de douleur néandertalien. Une autre étude a révélé qu’un tiers des femmes en Europe avaient hérité d’un récepteur néandertalien de l’hormone progestérone, associé à une fertilité accrue et à une diminution des fausses couches.

On en sait beaucoup moins sur notre héritage génétique des Dénisoviens – bien que certaines recherches aient établi un lien entre leurs gènes et le métabolisme des graisses et une meilleure adaptation aux hautes altitudes. Maanasa Raghavan, un expert en génétique humaine à l’Université de Chicago, a déclaré qu’une partie de l’ADN de Denisovan avait été trouvée chez les Tibétains, qui continuent aujourd’hui de vivre et de prospérer dans des environnements pauvres en oxygène.

Les scientifiques ont même trouvé des preuves de « populations fantômes » – des groupes dont les fossiles n’ont pas encore été découverts – dans le code génétique des humains modernes.

ALORS POURQUOI AVONS-NOUS SURVIVÉ ?

Dans le passé, l’histoire de la survie de l’homme moderne « était toujours racontée comme une histoire de réussite, presque comme une histoire de héros », dans laquelle Homo sapiens s’élevait au-dessus du reste du monde naturel et surmontait les « insuffisances » de ses cousins, Potts. dit.

« Eh bien, ce n’est tout simplement pas la bonne histoire. »

Les Néandertaliens et les Dénisoviens existaient déjà depuis des milliers d’années au moment où Homo sapiens quitta l’Afrique. Les scientifiques pensaient que nous gagnions parce que nous avions un comportement plus complexe et une technologie supérieure. Mais des recherches récentes montrent que les Néandertaliens parlaient, cuisinaient avec le feu, fabriquaient des objets d’art, avaient des outils et un comportement de chasse sophistiqués, et portaient même du maquillage et des bijoux.

Plusieurs théories lient désormais notre survie à notre capacité à voyager loin et au loin.

« Nous nous sommes répandus dans le monde entier, bien plus que ces autres formes », a déclaré Zeberg.

Alors que les Néandertaliens étaient spécialement adaptés aux climats froids, a déclaré Potts, l’Homo sapiens a pu se disperser dans tous les types de climats après avoir émergé en Afrique tropicale. « Nous sommes tellement adaptables, culturellement adaptables, à tant d’endroits dans le monde », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les Néandertaliens et les Dénisoviens ont été confrontés à des conditions difficiles dans le nord, comme des périodes glaciaires répétées et des calottes glaciaires qui les ont probablement piégés dans de petites zones, a déclaré Eleanor Scerri, archéologue à l’Institut Max Planck de géoanthropologie en Allemagne. Ils vivaient dans des populations plus petites et présentaient un plus grand risque d’effondrement génétique.

De plus, nous avions des corps agiles et efficaces, a déclaré Prendergast. Il faut beaucoup plus de calories pour nourrir des Néandertaliens trapus que des Homo sapiens relativement maigres. Les Néandertaliens avaient donc plus de mal à se débrouiller et à se déplacer, surtout lorsque la nourriture se faisait rare.

Janet Young, conservatrice de l’anthropologie physique au Musée canadien de l’histoire, a évoqué une autre hypothèse intrigante – que l’anthropologue Pat Shipman a partagée dans l’un de ses livres – selon laquelle les chiens ont joué un rôle important dans notre survie. Les chercheurs ont découvert des crânes de chiens domestiques sur des sites d’Homo sapiens bien plus loin dans le temps que quiconque n’en avait trouvé auparavant. Les scientifiques pensent que les chiens facilitent la chasse.

Il y a environ 30 000 ans, tous les autres types d’hominidés sur Terre avaient disparu, laissant Homo sapiens comme le dernier être humain encore debout.

‘INTERACTION ET MÉLANGE’

Pourtant, chaque nouvelle révélation scientifique montre combien nous devons à nos anciens cousins.

L’évolution humaine n’a pas pour objectif « la survie du plus fort et l’extinction », a déclaré John Hawks, paléoanthropologue à l’Université du Wisconsin-Madison. Il s’agit de « interaction et mélange ».

Les chercheurs espèrent en apprendre davantage à mesure que la science continue de progresser, ce qui leur permettra d’extraire des informations de traces toujours plus petites de vies anciennes. Même lorsque les fossiles ne sont pas disponibles, les scientifiques peuvent aujourd’hui capturer l’ADN du sol et des sédiments où vivaient autrefois les humains archaïques.

Et il existe des endroits dans le monde moins explorés où ils espèrent en apprendre davantage. Zeberg a déclaré que des « biobanques » qui collectent des échantillons biologiques seront probablement créées dans davantage de pays.

En approfondissant l’héritage génétique de l’humanité, les scientifiques s’attendent à trouver encore plus de preuves de tout ce que nous avons côtoyé avec nos anciens cousins ​​et de tout ce qu’ils nous ont laissé.

« Peut-être », a déclaré Zeberg, « nous ne devrions pas les considérer comme si différents ».