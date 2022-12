L’ADN de l’ongle de l’écolière assassinée Jodi Jones a été emmené par la police pour être détruit

Les grattages d’ongles de l’écolière assassinée Jodi Jones faisaient partie des éléments de preuve pris illégalement par les flics pour les détruire, nous pouvons le révéler.

Les échantillons clés auraient probablement contenu l’ADN de son meurtrier condamné, Luke Mitchell, si elle avait tenté de le combattre.

Jones avait 14 ans lorsqu’elle a été retrouvée morte en 2003 Crédit : PA

Luke Mitchell purge au moins 20 ans pour le meurtre de Jodi Jones Crédit : PA : Association de la presse

Deux couteaux et des écouvillons de trois autres lames figuraient parmi les objets.

Des vêtements brûlés et une veste verte de style parka appartenant à l’un des copains d’école de Mitchell ont également été enlevés.

Nous avons raconté comment plus de 100 objets ont été secrètement pris par les flics pour être saccagés – contre leurs propres règles.

Aucun des éléments soulevés n’a été mis à la disposition de son équipe de défense pendant le procès.

Deux essais intitulés “Pas de remords” par un toxicomane local aujourd’hui décédé ont également été emportés. Cela décrivait le meurtre d’une fille dans les bois.

La police a déclaré précédemment qu’un autre essai intitulé “Killing A Girl In The Woods” n’existait pas.

L’avocat Scott Forbes de l’équipe juridique de Mitchell a déclaré : « Je suis d’avis que depuis le début, la police a menti, caché et manipulé les preuves dans cette affaire. Les développements récents vont dans ce sens.

« Des mensonges sur des mandats de perquisition et des essais ont été racontés à la Haute Cour. La parka verte a été manipulée et cachée, tout comme les rapports de psychologie de Jodi et plusieurs couteaux.

«Cela comprenait le soi-disant« couteau manquant »qui a été transmis au tribunal et au public.

“Cette affaire nécessite une enquête immédiate.”

La criminologue Dr Sandra Lean a ajouté: «Avec tant de preuves d’actes répréhensibles qui continuent d’émerger, il est temps de procéder à un examen complet, indépendant et transparent.

“Le public ne continuera pas à soutenir des organisations et des processus qui semblent avoir tant à cacher.”

Lifer Mitchell, 34 ans, a été mis en cage pour avoir tué Jodi à Dalkeith, Midlothian, en 2003, alors qu’ils avaient 14 ans.

Nous pouvons révéler qu’une seule des mains de Jodi a été testée, l’autre n’ayant “aucun résultat à signaler”.

L’équipe d’appel de Mitchell n’a jamais eu accès aux échantillons et veut les tester.

Ils pensent que 19 ans de progrès dans les tests médico-légaux pourraient révéler un autre suspect.

La Couronne a confirmé que la destruction de la preuve a maintenant été arrêtée. On ne sait pas quels éléments restent encore.

La police est catégorique sur la culpabilité de Mitchell et ne recherche personne d’autre.

