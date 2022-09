HOUSTON (AP) – Les autorités affirment que des preuves ADN récemment testées les ont aidées à procéder à une arrestation dans le meurtre il y a plus de huit ans d’une famille, dont deux garçons, qui ont été abattus dans leur maison de banlieue de Houston.

Feng Lu, 58 ans, qui avait longtemps été considéré comme un suspect dans l’affaire, a été arrêté dimanche par la police de San Francisco après son arrivée de Chine, selon le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez.

Lu a été accusé de meurtre qualifié dans la mort de Maoye Sun et de sa femme Mei Xie et des deux fils du couple, Titus, 7 ans, et Timothy, 9 ans, a déclaré mardi le shérif dans un tweet.

Lu était détenu mercredi dans une prison du comté de San Mateo, en Californie, en attendant son extradition vers le Texas. Les archives judiciaires n’ont pas répertorié d’avocat pour Lu qui pourrait parler en son nom.

Les corps des quatre membres de la famille ont été retrouvés le 30 janvier 2014 à leur domicile dans la banlieue de Houston, à Cypress. Tous avaient reçu une balle dans la tête. Les enquêteurs ont déclaré que Sun avait été vu pour la dernière fois en vie en train de quitter son travail le 24 janvier.

Lu était lié aux meurtres après que de nouveaux tests médico-légaux effectués en janvier sur des échantillons qui n’avaient pas pu être identifiés auparavant ont montré que l’ADN de Lu avait été trouvé sur un sac à main appartenant à Xie, selon un affidavit de cause probable.

Les tests ADN ont contredit les déclarations que Lu avait faites précédemment aux enquêteurs dans lesquelles il avait dit qu’il ne connaissait pas Xie ou ses enfants et ne savait pas où vivait la famille, selon l’affidavit.

Les autorités n’ont pas révélé de motif pour les meurtres, mais selon l’affidavit, Lu avait tenté en vain d’obtenir l’aide de Sun pour une promotion au travail. Tous deux avaient travaillé chez Cameron International, qui fournit des produits et des services aux sociétés pétrolières et gazières.

Lu “a déclaré qu’il croyait que (Sun) avait fait des commentaires désobligeants à son sujet à ses collègues… ce qui pourrait être la raison pour laquelle il n’a pas obtenu la promotion”, selon l’affidavit.

Les enquêteurs disent que Lu avait acheté une arme de poing une semaine avant les meurtres, puis l’avait rendue cinq jours après les meurtres sans le canon de l’arme. Les autorités allèguent que Lu a donné des histoires incohérentes sur ce qui est arrivé au canon de l’arme. Les enquêteurs allèguent également que les balles que Lu avait achetées avec le pistolet avaient probablement été fabriquées sur la même machine que la balle qui a tué l’un des garçons, Titus.

The Associated Press