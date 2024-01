L’ADN ancien aide à résoudre le mystère de la sclérose en plaques en Europe : ScienceAlert

Les secrets de nos ancêtres pourraient expliquer pourquoi sclérose en plaques (MS) est plus commun parmi les Européens blancs du nord que parmi les populations plus méridionales de l’Europe.

Alors que les scientifiques ont découvert à ce jour des centaines de gènes associés à la SEP, jusqu’à un cinquième des Européens du Nord possèdent une variante génétique, appelée HLA-DRB1*15:01, qui entraîne un risque trois fois plus élevé de développer la maladie auto-immune.

L’origine de cette variante et pourquoi elle a persisté et s’est propagée reste un mystère.

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par William Barrie de l’Université de Cambridge, pense désormais avoir trouvé une nouvelle piste.

Barrie et ses collègues ont combiné des dizaines de génomes danois médiévaux et post-médiévaux nouvellement séquencés avec une base de données de séquences anciennes pour créer une base de données d’individus représentant des dizaines de milliers d’années d’humanité à travers l’Eurasie. Parmi ceux-ci, ils ont trouvé “motifs frappants” dans les variantes génétiques associées à la SEP aujourd’hui.

En travaillant à rebours pour retracer la prévalence des variantes dans le temps, les gènes semblaient provenir d’une région de l’Europe de l’Est qui englobe désormais l’Ukraine, le sud-ouest de la Russie et l’ouest du Kazakhstan, appelée la steppe pontique.

Il y a environ 5 000 ans, les éleveurs de cette région, appelée Yamnaya, ont migré vers l’ouest vers le nord de l’Europe, emportant leurs gènes avec eux.

Partout où ces gènes allaient, les variantes associées à la SEP semblaient subir une « sélection positive », ce qui suggère qu’elles avaient autrefois une certaine valeur de survie malgré leur lien moderne avec le déclin neurocognitif.

“Cela signifie que nous pouvons désormais comprendre et chercher à traiter la SEP pour ce qu’elle est réellement : le résultat d’une adaptation génétique à certaines conditions environnementales survenues dans notre préhistoire”, dit le neuroimmunologue Lars Fugger de l’Université d’Oxford.

La SEP est causée par le système immunitaire de l’organisme qui s’attaque par erreur, et même si cela peut avoir des conséquences dévastatrices lorsqu’il n’est pas contrôlé, en théorie, un système immunitaire hyperactif pourrait également protéger contre les agents pathogènes et les fléaux.

Cela a peut-être donné un avantage aux peuples anciens, d’autant plus qu’ils ont développé l’élevage et se sont installés dans des populations denses, où les maladies pouvaient sévir.

En comparant leurs données à environ 410 000 génomes humains contemporains de la biobanque britannique, les chercheurs ont découvert que la fréquence de la variante HLA-DRB1*15:01 était « la plus élevée dans les populations modernes de Finlande, de Suède et d’Islande et dans les populations anciennes avec une proportion élevée ». d’ascendance steppique.

“Ces résultats nous ont tous étonnés” dit Barrie.

“Ils constituent un énorme pas en avant dans notre compréhension de l’évolution de la SEP et d’autres maladies auto-immunes. Montrer l’impact du mode de vie de nos ancêtres sur le risque de maladie moderne met en évidence à quel point nous sommes les bénéficiaires d’anciens systèmes immunitaires dans un monde moderne.”

Dans une revue récente de l’article pour Naturel’écrivain scientifique Lionel A. Pousaz et la chercheuse en génomique Samira Asgari, écrire que les hypothèses de Barrie et de son équipe sont « valables » mais nécessitent « des preuves plus concrètes ».

“Leurs découvertes révèlent les raisons qui sous-tendent le gradient nord-sud en Europe et soulignent l’avantage évolutif potentiel que les variantes à risque de sclérose en plaques auraient pu avoir dans l’ère post-chasse et cueillette”, concluent les deux chercheurs. écrire.

“Cependant, des travaux futurs sont nécessaires pour confirmer l’association suggérée entre les maladies infectieuses et le risque de sclérose en plaques.”

L’étude a été publiée dans Nature.