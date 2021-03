Amanda Northrop / Vox

Il y a des écueils éthiques et méthodologiques à éviter.

Dans les universités et les laboratoires de recherche du monde entier, les scientifiques réécrire des chapitres entiers de l’histoire humaine, petits et grands. Et ils le font en utilisant une toute nouvelle preuve: un ADN ancien. Autrement dit, l’ADN recueilli et analysé sur une personne décédée depuis longtemps. Les scientifiques creusent des os anciens qui, dans les bonnes conditions, peuvent préserver le matériel génétique pendant des centaines de milliers d’années.

Sur l’épisode de cette semaine de Inexplicable, nous explorons toutes les façons dont cette nouvelle forme de preuve transforme l’histoire humaine à l’envers: pointant vers un voyage apparemment impossible que les gens ont fait de la Grèce à l’Himalaya il y a des centaines d’années, nous donnant des preuves concluantes que les humains et les Néandertaliens avaient des relations sexuelles suggérant même qu’il y avait plus d’espèces d’hominidés de type humain qui n’ont pas encore été déterrés.

«Nous sommes au milieu d’une ancienne révolution de l’ADN», déclare Elizabeth Sawchuk, bioarchéologue à l’Université de l’Alberta. «Tout ce que nous savons de l’ADN ancien entièrement séquencé, nous l’avons appris au cours des 10 dernières années.»

Mais si Sawchuk est enthousiasmée par les possibilités de cette recherche et utilise un ADN ancien dans son propre travail, elle émet également une mise en garde. L’ADN ancien est un champ de mines de problèmes éthiques potentiels, dit-elle, et lorsque les chercheurs s’appuient trop sur lui seul, ils courent le risque de s’engager dans un «chauvinisme moléculaire» – en supposant que les preuves ADN sont la seule preuve qui compte. Au lieu, L’ADN ancien n’est qu’un des outils de notre boîte à outils, et Sawchuk a quelques idées sur la façon de l’utiliser de manière plus responsable.

Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Noam Hassenfeld

Qu’est-ce qui rend si excitant de travailler avec un ADN aussi ancien qui a été préservé comme ça?

Elizabeth Sawchuk

Je pense que ce qui est le plus excitant pour moi, c’est que vous avez un lien direct avec le passé.

J’étudie les enterrements et toutes sortes de situations où l’on trouve des fragments de personnes du passé. Nous pouvons étudier des outils anciens, des technologies anciennes, des pots, beaucoup de choses. Mais on ne s’attaque jamais vraiment aux gens qui étaient réellement là. Et donc avec l’ADN ancien, nous avons maintenant une nouvelle ligne de preuves sur eux.

Vous pouvez regarder l’ascendance de cette personne – donc de qui elle descend – et aussi sa similitude génétique, donc à qui génétiquement elle ressemblait en termes d’autres personnes vivantes à cette époque et aussi de personnes vivantes aujourd’hui.

Noam Hassenfeld

Y a-t-il des préoccupations quant à la façon dont cette technologie est utilisée?

Elizabeth Sawchuk

Oui. Deux gros problèmes.

Un: à la fin de la journée, vous détruisez une partie d’une personne ancienne.

Et puis deuxièmement, il y a aussi beaucoup de problèmes d’interprétation. Comment prenez-vous cette nouvelle ligne de données et la comprenez-vous avec les lignes de données existantes? Et comment assembler une image et une histoire qui ont vraiment du sens?

Noam Hassenfeld

Commençons par l’interprétation. Quels sont les problèmes d’interprétation?

Elizabeth Sawchuk

Les séquences génétiques en elles-mêmes ne sont pas très utiles. L’ADN ne peut pas vous dire quand une personne a vécu. Vous devez savoir où la personne a été retrouvée, quel est le contexte archéologique.

Au début de l’ancienne révolution de l’ADN, généticiens et archéologues, linguistes historiques et anthropologues culturels et tous ces autres peuples, ils ne se parlaient pas nécessairement et n’avaient pas vraiment le même vocabulaire.

Si vous essayez de faire ces choses de manière isolée, les histoires sont parfois un peu loufoques. Et avec l’ADN, il y a toujours une sorte de tendance à dessiner ces grandes cartes avec ces grandes flèches de personnes déplacées ici et mélangées avec ces personnes. Et c’est parfois vrai, mais cela manque beaucoup.

Noam Hassenfeld

Y a-t-il un exemple dans votre travail auquel vous pouvez penser?

Elizabeth Sawchuk

Absolument. En 2019, nous avons publié un article dans Science sur la propagation de l’élevage en Afrique de l’Est. Et là-dedans, une chose que nous recherchions était la variante génétique de la persistance de la lactase, donc la capacité de boire du lait.

Sur les 41 individus que nous avons étudiés dans ce document de recherche, nous n’avons pu examiner cette zone du génome que pendant huit. Et de ces huit personnes, nous avons trouvé qu’une seule personne avait la capacité de digérer le lait.

C’était une découverte assez étonnante parce que, archéologiquement, nous supposons que si vous investissez autant de temps pour prendre soin des vaches, vous buvez probablement du lait. Si vous n’aviez regardé que l’archéologie, vous pourriez supposer qu’ils avaient la capacité génétique de digérer le lait. Si vous ne regardiez que les gènes, vous pourriez supposer qu’ils ne pouvaient pas digérer le lait et n’avaient donc pas de vaches, ce qui ne serait bien sûr pas le cas.

Donc, à la place, nous avons une découverte désordonnée au milieu où ils buvaient probablement du lait. Mais maintenant, nous devons nous tourner vers les données ethnographiques et culturelles pour comprendre comment. Et il existe de nombreuses façons dont nous savons qu’ils peuvent le faire, par exemple en fermentant le lait. Ou juste être des bergers vraiment pétillants.

Noam Hassenfeld

Y a-t-il quelque chose dans l’idée d’ADN qui se prête à être considérée comme plus factuelle que d’autres types de données? Je veux dire, je pense qu’en termes de criminalistique, parfois nous regardons l’ADN sur une scène de crime et pensons: «Oh, cela prouve définitivement que c’est un fait.»

Elizabeth Sawchuk

Oui, je pense que j’ai entendu parler de chauvinisme moléculaire: cet ADN est vrai au-dessus d’autres choses.

Noam Hassenfeld

C’est donc la pièce d’interprétation de ceci – nous devons faire attention de ne pas trop peser l’ADN en tant qu’outil, et de nous assurer qu’il est utilisé en conjonction avec d’autres données archéologiques. Quelle est la partie éthique de tout cela?

Elizabeth Sawchuk

Ouais, cela pourrait certainement être un épisode entier, mais je vais essayer de rester assez bref. Il y a deux types de choses principales qui préoccupent les gens sur le plan éthique.

La première est que nous détruisons des échantillons. Donc, une fois que vous échantillonnez un os pour l’ADN ancien, vous en détruisez une partie et vous ne pourrez jamais le reprendre. Il y avait une crainte, qui était assez bien fondée au début, que sans les protocoles et les meilleures normes pour étudier ces vestiges, ce que nous allions faire serait de les utiliser tous. Nous voulons nous assurer d’en préserver certains pour l’avenir.

La deuxième chose concerne les implications pour les vivants. Ici au Canada, où je suis, nous avons des communautés des Premières Nations qui sont très impliquées dans ce dossier. Aux États-Unis, vous avez des communautés amérindiennes. Et bien sûr, ce ne sont pas du tout des groupes monolithiques. Vous devez faire beaucoup d’efforts pour déterminer qui pourrait être le descendant des personnes que vous souhaitez étudier et les impliquer dans la recherche.

Il y a de réelles répercussions. Je pense aux problèmes de revendications territoriales, potentiellement. Si vous apprenez quelque chose sur les populations autochtones, cela pourrait avoir des implications sur leur santé et des implications sur leur identité culturelle.

Et puis, la plupart de ces restes humains ont été collectés souvent aux XIXe et XXe siècles dans des circonstances que nous ne considérerions plus comme éthiques. Aujourd’hui, tout le champ de l’anthropologie biologique est construit sur des salles d’os qui ont été collectées par des moyens colonialistes. Nous devons donc envisager, en particulier lorsque les restes humains ne se trouvent pas dans leur pays d’origine, comment procéder pour échantillonner ces personnes de manière éthique sans causer plus de dommages aux populations potentiellement marginalisées ou minoritaires.

(Sur l’épisode de Inexplicable, nous discutons de l’utilisation de l’ADN ancien pour reconstituer l’histoire des squelettes trouvés au lac Roopkund, dans le nord de l’Inde. Une analyse récente de ces squelettes, qui associait des informations anthropologiques à la datation au carbone et à l’ADN ancien, a révélé que certains des squelettes appartenaient à des personnes pouvant provenir de Crète.)

Noam Hassenfeld

Alors, comment l’étude Roopkund s’inscrit-elle dans ce cadre?

Elizabeth Sawchuk

Je pense que ce que j’aime tant dans cette étude, c’est que nous pouvons utiliser ces méthodes pour raconter ces histoires qui sont autrement indicibles, puis cela donne vie à une toute nouvelle gamme de questions et de sujets de recherche que vous pouvez explorer.

Ils ont eu beaucoup de bonne collaboration à ce sujet. Ils regardaient les restes de plusieurs points de vue différents. Ils ont fait un très bon travail en disant, comme, c’est ce que nous savons jusqu’à présent, mais il y a tellement de questions à résoudre. Et nous devons examiner les preuves génétiques et non génétiques pour essayer de résoudre ces questions.

Lectures complémentaires