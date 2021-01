Mikel Arteta a promis de construire son équipe autour de Mesut Ozil lorsqu’il a succédé à Unai Emery à Arsenal en décembre 2019.

Lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Gunners, Arteta a discuté de ses projets audacieux pour Ozil, et cela en dit long sur le fait que le vainqueur de la Coupe du monde était le seul joueur d’Arsenal qu’il ait cité dans l’interview.

« [Ozil’s] un joueur énorme pour ce club de football », a déclaré Arteta en 2019.« Comme je l’ai déjà dit, ce que je veux, c’est comprendre ce qu’ils ressentent et ce dont ils ont besoin. Ce n’est pas tant ce dont j’ai besoin. Vous devez les comprendre.

« Parfois, avec la conversation, vous apprenez à comprendre un point. Lorsque vous les comprenez, je peux leur enlever les excuses et me concentrer sur les choses qui sont pertinentes et qui ont un impact sur l’équipe sur et en dehors du terrain.

« Bien sûr, c’est un joueur énorme. Je travaille avec lui et je sais quand il clique, ce qu’il peut apporter à l’équipe. C’est mon travail de tirer le meilleur parti de lui, bien sûr. »

Au départ, Ozil était un élément clé de l’équipe d’Arteta.

Il a été ramené du froid et l’Espagnol a fait un effort concerté pour construire son nouveau côté Gunners autour de lui.

Il ne fallut pas longtemps pour que les mêmes problèmes se posent. Problèmes à la fois d’Emery et d’Arsène Wenger, rencontrés avec Ozil.