L’admission de verrouillage de Bamford avant le premier anniversaire de Leeds sans fans

Patrick Bamford admet qu’il aurait perdu la tête si le football n’était pas revenu après le premier lock-out.

Dimanche marque un an depuis que Leeds a joué pour la dernière fois devant les fans quand ils ont battu Huddersfield 2-0 devant 36 500 personnes à Elland Road.

Bamford n’avait aucune idée quand il a marqué le deuxième but que ce serait le dernier que les supporters de Leeds pourraient célébrer en personne.

Quelques jours plus tard, le pays est entré en lock-out national et Bamford dit qu’il n’aurait pas pu faire face si le football n’était pas revenu en juin à huis clos.

« Je sais que techniquement, c’est un travail, mais c’est aussi un passe-temps, ce pour quoi vous vous sentez né, il est donc difficile de se voir retirer cela de vous », a déclaré l’attaquant de Leeds.



«Au cours des trois mois où nous avons été enfermés, oui, nous avons dû faire de l’exercice et essayer de nous dépasser, mais ce n’est pas la même chose que de concourir et de jouer à des jeux.

«Je ne sais pas ce que j’aurais fait si cela avait duré à partir de mars pendant toute l’année, j’aurais probablement perdu la tête.