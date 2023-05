L’admission de Pep Guardiola en Ligue des champions et Jack Grealish esquivant le champagne montre que Man City n’est pas encore terminé

Une autre saison, et encore un autre titre de Manchester City Premier League. A-t-il déjà été mis en doute ?

Bien sûr, Arsenal leur a donné une bonne course pour leur argent, quelque chose que City a en abondance, mais la classe des hommes de Pep Guardiola l’a dit à la fin alors qu’ils terminaient le titre avec quelques matchs à perdre.

Getty City a remporté cinq des six derniers titres de Premier League proposés

Getty Mais jamais le bourreau de travail Guardiola envisage déjà la prochaine tâche

C’était une ambiance de fête au stade Etihad dimanche avec City déjà confirmé comme champion avant son affrontement contre Chelsea.

Et le match s’est joué comme toutes les parties devraient se dérouler – très agréablement alors qu’une équipe de City très changée s’est frayé un chemin vers une victoire 1-0 contre une équipe des Blues qui a dû se contenter d’une médiocrité infernale cette saison.

L’événement principal de l’après-midi a rapidement suivi, un peu après qu’une minorité de fans, dont le sosie de Jack Grealish, aient décidé d’envahir le terrain était une chose intelligente à faire.

Un puissant rugissement retentit autour du sol alors qu’Ilkay Gundogan hissait le trophée haut dans les airs et tous les airs habituels (We are the Champions, Wonderwall et al) jouaient sur le système de sonorisation du stade.

C’est une première pour des joueurs comme Erling Haaland et Kalvin Phillips, mais c’était tout aussi spécial pour des joueurs comme John Stones et Kyle Walker, qui l’ont maintenant remporté cinq fois. Aymeric Laporte, également quintuple vainqueur de la Premier League, a également fait preuve d’émotion après le match.

Il y avait des scènes jubilatoires dans le vestiaire et sur le terrain – Haaland dansant avec des fans et jurant en direct à la télévision tandis que même Pep Guardiola, qui peut peut-être sembler tendu en mode football, bougeait sur le terrain.

Getty Un premier titre de champion pour Haaland, et très probablement le premier d’une longue série

Getty Haaland a célébré son titre de champion avec son père, l’ancien joueur de City Alfie Haaland

Getty Le reste du clan Haaland

Getty Ainsi que sa petite amie Isabel Haugseng Johansen

Getty C’est aussi un premier titre de Premier League pour l’arrière latéral de 18 ans Rico Lewis

AFP Et pour Kalvin Phillips, qui a débuté son premier match de Premier League pour City, dimanche

Getty Mais la plupart des membres de l’équipe ont tout fait auparavant, Kyle Walker et John Stones comptant désormais cinq médailles de vainqueurs de la Premier League.

Getty Phil Foden a également cinq médailles de vainqueur à son actif. Il a 22 ans

Getty Les pouvoirs en place à City en veulent plus

Tous les joueurs et Guardiola ont également pris des photos avec leurs proches, mais vous avez l’impression qu’une fois que le dernier morceau de confettis a touché le sol, c’était la fête dans le camp de la ville.

À cette époque l’année dernière, Jack Grealish faisait ses valises pour un voyage à Ibiza avec Wayne Lineker, proposant d’acheter des Jaegar Bombs aux fans de City et faisant des commentaires pas particulièrement gentils sur la capacité de jeu de Miguel Almiron.

Mais il n’aurait pas pu être plus différent cette fois-ci, car le fêtard de City a même esquivé le champagne lorsqu’un membre du personnel d’entraîneurs du club a tenté de lui en asperger.

D’accord, il reste encore du football à jouer cette saison avec City qui terminera sa campagne de championnat à Brentford dimanche prochain.

Getty Le gardien de but de la ville, Ederson, a célébré son cinquième titre de Premier League avec sa famille

Getty Ruben Dias a trois titres de Premier League à son actif

Getty Bernardo Silva célébré avec sa compagne Ines Tomaz

Getty Guardiola vise plus de trophées cette saison mais a eu le temps de poser pour des photos avec sa fille Maria

Mais les célébrations courtes et en sourdine reflètent sûrement la situation actuelle de leur saison. Ils ont une date finale de la FA Cup avec leurs rivaux locaux, Manchester United, à laquelle réfléchir le samedi 3 juin.

Et les commentaires de Guardiola moins d’une heure après que lui et ses joueurs ont soulevé le trophée qui, selon lui, signifie au maximum que tous ceux qui sont liés au club ont en vue de laisser un héritage durable.

« Nous devons gagner en Europe pour être considérés… pour qu’on se souvienne de nous », a déclaré Guardiola à Sky Sports.

« Je n’ai pas le sentiment, ‘juste au cas où nous ne pourrions pas gagner.’ La Premier League a aussi du sens.

Getty Grealish s’est bien sûr amusé, mais pas trop

Getty Guardiola ne souscrira certainement pas à cela tant que City ne remportera pas la Ligue des champions

« En tant que club, vous passez à un autre niveau, c’est sûr. Il faut l’admettre, il faut gagner la Ligue des champions pour être considéré comme l’une des meilleures équipes comme Roy Keane à Manchester United, ou Liverpool.

« Mais il n’est pas non plus juste de dire que si vous ne le gagnez pas, gagner la Premier League cinq fois de suite n’a pas de sens, bien sûr que c’est important.

« Ce club en a remporté cinq lors des six derniers, six lors des dix derniers et sept lors des 12 derniers. En 12 ans, nous avons gagné sept fois, ce qui est incroyable.

« Pour être considérés comme une vraie équipe, nous devons gagner la Ligue des champions. Je suis désolé mais nous devons l’admettre.

Battre l’Inter Milan à Istanbul le 10 juin sera un premier triomphe en Ligue des champions dans l’histoire de City. La fête peut alors bel et bien commencer.