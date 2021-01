Frank Lampard admet que Chelsea traverse une «période difficile» parce qu’elle manque de l’expérience et de la qualité des grandes équipes du passé.

Chelsea a connu sa première victoire en quatre matchs de Premier League à Fulham et fait face à un voyage difficile à Leicester avec Lampard insistant sur le fait qu’il a besoin de plus de confiance et de temps pour revenir à son meilleur.

Mais Lampard estime également que les attentes de cette saison devraient être réalistes car ils ont une récolte de jeunes joueurs et beaucoup de leurs grosses recrues s’adaptent toujours à la Premier League.

Le patron des Blues Lampard a déclaré: «Pour le moment, nous ne sommes pas une équipe qui a Costa, Fabregas ou Hazard, pour ne citer que les joueurs qui sont venus un peu après.

«Nous sommes une équipe que lorsque nous comptons sur des joueurs à l’avant du terrain, il est clair qu’ils sont jeunes en Premier League, nouveaux en Premier League.

«Et donc peut-être que les repères changent. Je ne peux pas trop y penser.

«Je peux vous le dire, parce que c’est la vérité, puis continuer à travailler. Ensuite, si je peux réussir, comment le succès est-il considéré maintenant, c’est tout ce que je peux demander à court terme pour moi-même. Et nous devons penser à court terme dans ce métier.

«Pas seulement moi-même, au fait, et ne faisons pas que Chelsea soit comme ça. Nous avons vu quelques grands clubs et grands managers être interrogés en l’espace d’une, deux ou trois semaines après quelques résultats cette année et c’est le monde moderne.