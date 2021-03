Lorsque les États ont commencé à annoncer que l’indice de masse corporelle (IMC) serait un facteur déterminant l’admissibilité précoce aux vaccins COVID-19, Sydney Greene a éprouvé « beaucoup de sentiments compliqués », allant de l’appréhension à la honte.

«En tant que personne qui a un IMC élevé et qui est considérée par le domaine médical comme obèse, j’ai ressenti beaucoup de sentiments compliqués à l’idée de faire partie de ce groupe et on me dit une fois de plus qu’à cause de mon poids, je suis en mauvaise santé». Greene, un jeune de 24 ans vivant à Austin, au Texas, a déclaré.

Wil Williams, 28 ans, partageait un sentiment similaire. Williams a expliqué « être une personne grosse – une grande partie de votre vie est déjà enveloppée de honte et de culpabilité à cause de votre corps. »

«(J’essaye) de m’accepter moi-même. Accepter que c’est une bonne chose que je puisse obtenir ce vaccin, accepter qu’il aide les gens et ensuite essayer de désapprendre tout cela (honte et inconfort) avec les ressources que je connais », ont-ils ajouté.« Je ne pense pas que la plupart des gens pensent autant à se faire vacciner contre le COVID … Et c’est épuisant.

L’admissibilité à l’IMC a également déclenché une conversation sur les réseaux sociaux. Nirit Pisano, psychologue clinicienne agréée et responsable de la psychologie chez Cognovi Labs, a déclaré qu’elle voyait une augmentation du «gros discours» qui fait des ravages sur l’estime de soi.

« Il ne s’agit pas seulement de sélectionner quelques personnes ayant cette réaction, mais d’un énorme contrecoup, une énorme réponse se produisant autour de cette éligibilité de l’IMC », a déclaré Pisano.

Certains ont exprimé leur enthousiasme et leur gratitude d’avoir pu recevoir le vaccin très recherché; 95,7 millions de vaccins ont été administrés aux États-Unis jeudi.

«Je viens de penser que parce que mon IMC me permet de me faire vacciner demain, et parce que la vaccination me permettra de me protéger et de protéger les autres, mes cuisses épaisses sauveront en fait des vies», utilisateur @AudreLawdAMercy tweeté.

Mais beaucoup ont fait écho aux réactions de Green et Williams.

L’utilisateur Twitter @MrsLFlower, par exemple, a écrit, «J’ai eu un peu honte de partager de très bonnes nouvelles … hier, j’ai reçu ma première dose de vaccin. La honte vient du fait que mon IMC est l’un des facteurs pour moi de le recevoir, mais je travaille sur ma perception de cela!

«Selon les chiffres de l’IMC, je suis considéré comme obèse, ce qui est une condition admissible pour un vaccin antérieur … mais aussi une condition dont j’ai passé toute ma vie à absorber la leçon – à savoir que je suis un Fatty McFatterson qui a fait cela à elle-même, par honte, et mérite probablement COVID », l’utilisateur de Twitter @pagooey a écrit.

Pisano a expliqué que la honte autour de l’IMC découle en partie de l’idée de catégoriser quelqu’un.

«Les étiqueter, les mettre dans une boîte en quelque sorte, (dire) ‘vous êtes une chose’, peut en général être très difficile, très douloureux», a-t-elle déclaré, ajoutant que le sujet du poids lui-même pouvait également déclencher de fortes émotions. , en particulier pour «les personnes qui ont eu des difficultés potentielles autour de cela ou (qui travaillent) dur pour la santé ou pour maintenir un poids santé».

L’IMC a longtemps été une mesure controversée

Pour certains, les sentiments complexes concernant l’admissibilité à l’IMC découle d’un problème lié à la mesure elle-même.

Les Centers for Disease Control and Prevention expliquent que l’IMC est mesuré en prenant le poids d’une personne et en le divisant par sa taille.

Le CDC affirme qu’un IMC élevé «peut être un indicateur de graisse corporelle élevée» mais «ne constitue pas un diagnostic de la graisse corporelle ou de la santé d’un individu».

Un article publié dans le British Journal of General Practice qualifie la mesure de «trop simpliste».

« L’IMC ne parvient pas à distinguer correctement la graisse de la masse sans graisse, telle que les muscles, les os et autres tissus corporels », indique le journal.

Dans un article publié dans Nutrition Today, Frank Q. Nuttall, MD, Ph.D., écrit, « il est de plus en plus clair que l’IMC est un indicateur plutôt médiocre du pourcentage de graisse corporelle. »

Le défaut de la mesure a également ajouté une couche de culpabilité pour certains qui se sont qualifiés en fonction de leur IMC.

«Même si je suis considéré comme gros, est-ce que cela signifie que je devrais quand même me faire vacciner? Y a-t-il d’autres personnes qui le méritent plus que moi? Se demanda Greene.

En fin de compte, elle s’est fait vacciner pour se protéger et protéger sa communauté.

«Si j’interagis avec une personne de ma communauté qui n’a pas eu accès au vaccin, si je sais qu’elle peut être mieux protégée grâce à moi, alors je me sens beaucoup mieux», a-t-elle dit, expliquant qu’elle vit dans un communauté principalement noire et brune qui a été profondément touchée par les cas de COVID.

Pisano conseille aux personnes éligibles mais inquiètes de «garder à l’esprit la situation dans son ensemble» et de «sortir et se faire vacciner».

« Réalisez (IMC) n’est qu’un élément … qui vous donne accès à ce vaccin, ce qui est un élément important pour vous protéger », a-t-elle déclaré. « Ceci est juste un petit élément, qui vous donne accès ici, mais ne définit pas l’image complète de qui vous êtes. »

