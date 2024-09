L’admissibilité au dépistage du cancer du sein sera progressivement réduite de 50 à 40 ans, selon le gouvernement de la Saskatchewan

La Saskatchewan abaisse l’âge d’admissibilité des femmes au premier dépistage du cancer du sein de 50 à 40 ans. Le ministère de la Santé indique que le changement entrera en vigueur en janvier 2025, mais qu’il sera progressif et progressif.

L’élargissement du programme permettra de proposer des mammographies de dépistage aux femmes qui ne présentent pas de symptômes de cancer du sein, comme des grosseurs, des saignements au niveau du mamelon ou des changements cutanés. Les femmes admissibles ne doivent pas avoir d’implants mammaires, ne pas faire l’objet d’un suivi actif pour un cancer du sein et ne doivent pas avoir de cancer depuis cinq ans.

Le ministre de la Santé, Everett Hindley, a déclaré que l’approche progressive réduira progressivement l’âge d’admissibilité à 40 ans. Il a déclaré que ce plan de déploiement est en place pour que la province ait la possibilité de recruter les ressources nécessaires.

Hindley a déclaré que le ministère est en consultation avec les fournisseurs de soins de santé de première ligne, la Fondation du cancer de la Saskatchewan, la Saskatchewan Cancer Agency et d’autres fournisseurs de soins de santé pour déterminer la meilleure façon de répondre à la demande accrue prévue de mammographies.

« C’est la bonne chose à faire – pouvoir abaisser l’âge du dépistage. Mais comment y parvenir ? Comment pouvons-nous échelonner le processus de manière à pouvoir renforcer les capacités et les ressources pour qu’à mesure que nous abaissons l’âge du dépistage, le système de santé lui-même soit en mesure d’accepter cette augmentation du nombre de personnes qui franchissent ses portes », a déclaré Hindley.

Besoin de davantage de radiologues et de professionnels de la santé

Lisa Vick, une survivante du cancer du sein et militante à Weyburn, a déclaré à CBC qu’elle était déçue d’apprendre que la province ne dispose pas encore du personnel et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre son projet d’abaisser l’âge du dépistage à 40 ans.

« La baisse de l’âge est une bonne nouvelle. Je veux dire, combien d’autres provinces le font déjà? », a déclaré M. Vick.

« Mais maintenant, c’est une situation à échelle réduite. Et est-ce que cela va vraiment se produire ? Parce que certaines femmes atteintes d’un cancer du sein attendent un an et demi juste pour un suivi. »

Lisa Vick, de Weyburn, en Saskatchewan, affirme que la province doit s’efforcer de réduire les temps d’attente pour les patientes atteintes d’un cancer du sein qui ont besoin d’un suivi. Elle craint que la province ne recrute pas suffisamment de travailleurs de la santé pour répondre aux besoins de ces femmes et à la demande croissante de mammographies au fil du temps. (Laura Sciarpelletti/CBC)

Vick est l’organisatrice de WeyStrong, un groupe qui vise à offrir du soutien aux femmes de la communauté de Weyburn qui ont reçu un diagnostic de cancer. Selon elle, la province doit travailler à réduire les listes d’attente pour ces femmes. Et cela implique de recruter beaucoup plus de travailleurs de la santé.

« Nous avons besoin de radiologues, nous avons besoin de ça. Alors comment allez-vous couvrir ces deux aspects, ainsi que ce nouveau type de mammographie pour les femmes de moins de 50 ans, en même temps ? Comment allez-vous accélérer les temps d’attente pour ces femmes qui ont déjà un cancer du sein et qui attendent ? » a demandé Vick.

Élargissement de la capacité de dépistage dans toute la Saskatchewan.

Pendant ce temps, la Fondation du cancer de la Saskatchewan lance une campagne de financement de 3,2 millions de dollars pour étendre les services de dépistage dans la province.

En 2023, la fondation a déclaré avoir mené à bien une campagne de financement de 2 millions de dollars pour le remplacement de l’autobus de dépistage du cancer du sein de la province, vieux de 22 ans.

Cette nouvelle unité mobile de mammographie devrait être opérationnelle en 2025.

La dernière campagne financerait une deuxième unité mobile équipée d’un nouvel appareil de mammographie numérique qui se déplacera dans les régions rurales de la Saskatchewan, ainsi qu’un véhicule utilitaire sport pour transporter le personnel sur le site de l’unité mobile, selon la fondation.

Les fonds serviront également à l’achat de deux nouveaux appareils de mammographie numérique pour les sites permanents du programme de dépistage à Regina et à Saskatoon.

La Fondation du cancer de la Saskatchewan lance une campagne de financement de 3,2 millions de dollars pour étendre les services de dépistage du cancer du sein dans la province. (Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty)

« L’élargissement des services de dépistage aux femmes de moins de 50 ans est une bonne nouvelle et favorisera davantage la détection précoce, qui peut sauver des vies », a déclaré Nora Yeates, directrice générale de la Fondation du cancer de la Saskatchewan.

« Mais cela signifie également qu’il y aura une augmentation significative de la demande de services de dépistage du cancer du sein dans un avenir très proche. L’objectif de cette campagne est de s’assurer que l’équipement nécessaire est en place pour répondre à cette demande accrue de dépistage du cancer du sein. »

Les mammographies sont disponibles dans les centres permanents de la Saskatchewan Cancer Agency à Regina et à Saskatoon, ainsi que dans les centres satellites de Lloydminster, Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Swift Current et Yorkton.

Selon la fondation, le programme mobile de dépistage du cancer du sein offre actuellement des services de dépistage aux femmes dans près de 40 communautés rurales et éloignées de la Saskatchewan.