L’administration Youngkin affirme qu’un nombre inconnu d’électeurs éligibles ont été radiés des listes à tort

RICHMOND, Virginie (AP) — L’administration du gouverneur Glenn Youngkin a reconnu cette semaine, alors que le vote anticipé est en cours, qu’elle s’efforce de corriger une erreur qui a entraîné la suppression d’un nombre inconnu de Virginiens éligibles des listes électorales.

Les responsables électoraux de l’État travaillent avec la police de l’État de Virginie pour identifier les électeurs dont l’inscription a été « annulée par erreur » et entamer le processus de réintégration immédiate de ces personnes, a déclaré mardi Andrea Gaines, porte-parole du département des élections, à VPM News.

Le média de Richmond a rapporté que le problème semble provenir des récents changements apportés par l’agence dans le but de radier des listes les personnes dont le droit de vote a été restauré par un gouverneur, mais qui ont ensuite été reconnues coupables d’un nouveau crime.

En Virginie, une condamnation pour crime entraîne automatiquement la perte des droits civils d’une personne, tels que le droit de voter, de faire partie d’un jury, de se présenter aux élections et de porter une arme à feu. Le gouverneur a le pouvoir discrétionnaire de rétablir ces droits civils, à l’exception des droits sur les armes à feu, qui doivent être rétablis par un tribunal.

VPM a précédemment rendu compte du cas d’un homme du comté d’Arlington qui a été radié des listes électorales pour violation de la probation avant d’être réintégré par un juge. L’Union américaine des libertés civiles de Virginie a également déclaré la semaine dernière avoir reçu des « rapports troublants » selon lesquels des Virginiens se seraient vu retirer leur droit de vote sur la base de violations techniques de la probation, ce qu’elle a qualifié de « sans précédent et inconstitutionnel ».

La reconnaissance du problème par l’administration républicaine intervient au milieu de la deuxième semaine de vote anticipé lors des élections législatives très disputées de cette année. Chaque siège de l’Assemblée générale sera inscrit sur le bulletin de vote lors d’un cycle électoral qui déterminera le contrôle des partis sur l’Assemblée, qui est divisée.

Les démocrates de Virginie ont déclaré que l’épisode était alarmant.

« Il est inacceptable que nous en soyons à deux semaines du vote anticipé et que l’administration Youngkin ne sache même pas combien de Virginiens elle a injustement purgés des listes électorales. Les Virginiens sont activement privés de leurs droits lors de cette élection par des politiques extrémistes conçues pour rendre le vote plus difficile et plus facile la tricherie », a déclaré Aaron Mukerjee, directeur de la protection des électeurs du Parti démocrate de Virginie, dans un communiqué.

La présidente du parti, Susan Swecker, a demandé une enquête sur « l’incompétence militarisée du département des élections de l’administration Youngkin ».

Le service de presse de Youngkin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi matin.

Un porte-parole du procureur général républicain Jason Miyares, qui a convoqué une nouvelle unité d’intégrité électorale l’année dernière, n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Corinne Geller, porte-parole de la police de l’État de Virginie, a déclaré à VPM que l’agence apportait des modifications aux données qu’elle fournissait au ministère des élections afin d’éviter d’autres problèmes.

« À la demande du Département des élections de Virginie et après consultation du Bureau du procureur général, le rapport mensuel (Virginia Central Criminal Records Exchange) ne contient plus d’accusations de violation de la probation pour ne pas disqualifier par inadvertance les individus dont les droits ont été précédemment restaurés par l’ancien gouverneur », a déclaré Geller à VPM.

The Associated Press